¿Qué lámparas pueden afectar tu señal Wi-Fi?: lo que debes evitar en casa

Cuando la conexión inalámbrica falla o se vuelve lenta, tendemos a culpar al router o a la cobertura, pero existe un factor menos conocido que puede estar perjudicando el rendimiento de tu red: la interferencia generada por ciertos sistemas de iluminación.

Determinadas lámparas y bombillas emiten radiación electromagnética o utilizan materiales que actúan como barreras, afectando la calidad de la señal Wi-Fi y dificultando la navegación.

Tipos de luces que interfieren con la señal Wi-Fi en el hogar

No todas las fuentes de luz perjudican la señal inalámbrica, pero algunos tipos presentan un mayor riesgo de interferencia. Según la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y estudios de Ofcom en Reino Unido, estos son los principales focos de problemas en el entorno doméstico:

Luces fluorescentes compactas (CFL): Emiten radiaciones en rangos de microondas que pueden entorpecer la señal Wi-Fi, especialmente si se encuentran cerca del router o de los dispositivos conectados.

Tubos fluorescentes: A pesar de que su uso está cada vez más restringido, siguen presentes en oficinas y cocinas. Su radiación electromagnética puede causar interferencias notables.

LED de baja calidad: Las bombillas LED económicas, que no cuentan con el blindaje adecuado, generan interferencia de radiofrecuencia (RFI) por la forma en que funcionan sus drivers internos.

Lámparas halógenas: Aunque menos comunes, también pueden emitir radiación que afecta las comunicaciones inalámbricas.

Lámparas o luces con estructuras metálicas: El metal puede bloquear o desviar la señal Wi-Fi, especialmente si estas lámparas se encuentran demasiado cerca del router.

Además, Ofcom ha advertido sobre el efecto negativo de objetos cotidianos como las luces de Navidad y los monitores de bebés, cuyos cables pueden actuar como antenas y amplificar la interferencia electromagnética.

Cómo evitar la interferencia de las lámparas en tu red Wi-Fi

Si detectas que la señal Wi-Fi en casa es inestable, es importante revisar la ubicación del router respecto a las fuentes de iluminación. Lo ideal es alejar el router de lámparas halógenas, fluorescentes, bombillas LED de baja calidad y estructuras metálicas.

Se recomienda, además, aprovechar la banda de 5 GHz del router siempre que sea posible, ya que es menos susceptible a interferencias que la de 2.4 GHz. Si tu router ofrece ambas opciones, selecciona la que mejor rinda en cada espacio.

Cuando no sea posible cambiar la ubicación de los dispositivos o las lámparas, existen soluciones adicionales como repetidores de señal, sistemas de red Mesh o adaptadores PLC, que pueden mejorar la cobertura y mitigar el impacto de las interferencias.

La nueva generación de iluminación eficiente que reemplaza al LED

El avance de la iluminación ha dado un nuevo salto con la llegada de los paneles OLED, posicionados como la opción más innovadora para hogares, industrias y espacios de diseño.

Tras el dominio de los LED sobre las antiguas bombillas incandescentes y fluorescentes, la tecnología OLED (diodos orgánicos emisores de luz) se presenta como una alternativa que promete mayor eficiencia, menor consumo energético y una calidad de luz muy similar a la natural.

La principal diferencia entre las luces OLED y los LED convencionales radica en su estructura y funcionamiento. Mientras que los LED requieren módulos de retroiluminación y suelen tener diseños más voluminosos, los paneles OLED utilizan materiales orgánicos capaces de emitir luz por sí mismos al recibir una corriente eléctrica.

Esto permite prescindir de armaduras rígidas y disipadores, dando paso a paneles ultradelgados, comparables en grosor a una hoja de papel grueso y aptos para superficies planas o flexibles.

Gracias a esta autoiluminación, las fuentes OLED pueden integrarse en muebles, paredes y objetos arquitectónicos, emitiendo luz de manera uniforme desde cualquier ángulo y permitiendo configuraciones versátiles, incluso plegables.

Además, desde el punto de vista técnico, los OLED superan a los LED en eficiencia: los modelos actuales alcanzan rendimientos de entre 50 y 80 lúmenes por vatio, con proyecciones que superarán los 100 lm/W en futuras generaciones.

Otra ventaja relevante es la durabilidad. Los paneles OLED generan poco calor —normalmente por debajo de 40 ℃ (104 ℉)—, lo que reduce el desgaste y prolonga la vida útil de los componentes. Bajo condiciones normales de uso, pueden superar las 50.000 horas de funcionamiento con mínima degradación, consolidándose como una solución eficiente, sostenible y duradera para la iluminación del futuro.