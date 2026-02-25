Tecno

El truco para convertir el celular en un router y conectar diferentes dispositivos a internet

Teléfonos Android y iPhone incorporan una función que permite compartir conexión vía WiFi con portátiles, tablets, televisores, entre otros aparatos

Guardar
Esta herramienta es útil cuando
Esta herramienta es útil cuando la red doméstica falla por diferentes razones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la actualidad, los modelos modernos de teléfonos inteligentes con sistema operativo Android e iOS incorporan funciones que permiten compartir internet del plan de datos contratado con otros dispositivos, transformando el celular en un punto de acceso WiFi portátil.

Tanto en contextos laborales como personales, la opción de compartir internet ha facilitado el acceso a la red para computadoras, tablets y televisores, sin depender de la infraestructura fija del hogar u oficina.

Cómo activar la opción de compartir a internet en Android

La mayoría de los dispositivos que integran el sistema operativo Android incluye una opción de hotspot o zona WiFi, que permite compartir los internet con otros dispositivos. Muchos modelos recientes soportan hasta 10 conexiones simultáneas usando el hotspot WiFi.

La función de zona WiFi
La función de zona WiFi convierte el celular en un router portátil con solo unos pasos desde el menú del dispositivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

El procedimiento inicia desplegando el panel de notificaciones y seleccionando el ícono correspondiente. En caso de no estar visible, puede añadirse desde la configuración rápida.

Android ofrece varias alternativas de conexión: WiFi, Bluetooth o cable USB. La conectividad inalámbrica suele ser la preferida por su flexibilidad. Al habilitar la función, el teléfono muestra el nombre de la red y una contraseña predeterminada, ambos modificables.

Para personalizar el acceso, los usuarios pueden dirigirse a los ajustes avanzados en el menú de la zona WiFi. Allí se permite modificar tanto el nombre de la red como la contraseña, reforzando la seguridad y controlando quién accede a la conexión.

Qué pasos seguir en el dispositivo secundario para conectarlo a la red

El acceso a la
El acceso a la red compartida requiere seleccionar el nombre del punto de acceso e ingresar la contraseña definida. (Imagen ilustrativa Infobae)

Una vez activada la función de hotspot, el dispositivo secundario, ya sea una computadora, tablet o incluso otro teléfono, debe ingresar a su menú de WiFi y buscar el nombre del punto de acceso generado por el celular. Tras seleccionar la red, se solicita la contraseña configurada previamente.

El proceso es similar en la mayoría de los sistemas operativos modernos. La conectividad se establece en pocos segundos y no requiere aplicaciones adicionales.

Además, algunos dispositivos con Android permiten desactivar la contraseña mediante la opción de seguridad “Ninguna”, visible en el menú de configuración del hotspot. Aunque esta alternativa facilita la conexión, los expertos insisten en proteger la red con una clave robusta para impedir el ingreso de extraños.

Cómo opera la función de compartir internet en iPhone

La opción Compartir Internet en
La opción Compartir Internet en iOS se activa desde la configuración y permite personalizar la red y la clave de acceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de los dispositivos con sistema operativo iOS, la opción de Compartir Internet se activa desde el menú de Configuración. El usuario debe localizar la función, verificar el nombre del dispositivo y la contraseña generada automáticamente por el sistema. Ambos datos pueden personalizarse desde el mismo apartado.

Para enlazar un dispositivo secundario, se accede a la lista de redes WiFi disponibles, se selecciona el nombre del iPhone o iPad y se introduce la contraseña correspondiente. Es fundamental tener presente que todos los dispositivos conectados consumirán los datos del plan contratado por el usuario principal.

Asimismo, la seguridad de la función está reforzada por la exigencia de contraseñas de al menos ocho caracteres y la utilización de caracteres ASCII estándar, lo que previene incompatibilidades y bloquea claves débiles.

Qué precauciones de seguridad considerar al compartir internet desde el celular

El uso de contraseñas robustas
El uso de contraseñas robustas y el control de los dispositivos conectados refuerzan la protección de la red compartida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se insiste en adoptar medidas de protección para evitar accesos indeseados. Se debe usar contraseñas de al menos ocho caracteres, combinando letras, números y símbolos para aumentar la fortaleza de la red.

El cambio de contraseña puede ejecutarse en cualquier momento desde el menú avanzado de la función de hotspot en Android o desde Configuración > Compartir Internet en iOS. El sistema no permite guardar contraseñas que no cumplan con los requisitos mínimos, lo que refuerza la protección de los datos personales.

Asimismo, es clave revisar periódicamente los dispositivos conectados y desconectar aquellos que no sean reconocidos. Esta acción se realiza desde el mismo menú de gestión del hotspot, donde aparece la lista de equipos enlazados en tiempo real.

Temas Relacionados

CelularInternetRouterAndroidiPhoneTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Stripe pone la mira en PayPal y explora una adquisición histórica

La fintech estadounidense mantiene conversaciones preliminares para comprar parte o la totalidad de la plataforma global de pagos en línea

Stripe pone la mira en

Perú acelera en inteligencia artificial con la adopción de agentes con IA: cuál es la tendencia en 2026

El desafío para este año no será incorporar nuevas herramientas, sino escalarlas con talento especializado, datos de calidad e infraestructura

Perú acelera en inteligencia artificial

PlayStation Plus: estos son los juegos gratuitos confirmados para marzo 2026

Los usuarios con esta suscripción pueden acceder a Discord Nitro para habilitar perfiles personalizados, transmisión de video en alta definición y emojis animados

PlayStation Plus: estos son los

Para qué sirven los dos agujeros de los enchufes eléctricos: esta es su función

Los orificios permiten que el enchufe se mantenga firme en el tomacorriente, evitando desconexiones accidentales

Para qué sirven los dos

Qué significa caminar rápido todo el tiempo, según la IA

El hábito de desplazarse con prisa constante puede reflejar niveles elevados de ansiedad, autoexigencia y una sensación de urgencia

Qué significa caminar rápido todo
DEPORTES
Polémica por las imágenes de

Polémica por las imágenes de Romario junto a su misteriosa novia en el carnaval

Real Madrid empata con Benfica en la revancha de los playoffs de la Champions League: la agenda de partidos

Nacho Fernández volvió a gritar gol en Gimnasia luego de más de una década: su especial celebración ante Rosario Central

El mensaje de Tevez a Marcelo Gallardo tras su despedida de River Plate: la teoría de la “silla eléctrica”

Con gol de Nacho Fernández, Gimnasia empata con el Rosario Central de Di María por la fecha 7 del Torneo Apertura

TELESHOW
La tajante decisión que tomó

La tajante decisión que tomó Daniela De Lucía, la participante de Gran Hermano cuyo padre falleció: “Fue sorpresivo”

La particular actitud de Wanda Nara ante el ingreso de Kennys Palacios a Gran Hermano Generación Dorada

Las divertidas peleas de Jimena Barón y Matías Palleiro por la remodelación de su casa: del lavadero gate al vestidor

Julieta Prandi reclamó que su ex Claudio Contardi pague la cuota alimentaria de sus hijos que debe hace 4 años

Internaron a Divina Gloria: cómo es el protocolo que aplicará Gran Hermano para este caso

INFOBAE AMÉRICA

Banca panameña crece con más

Banca panameña crece con más consumo y capital extranjero en 2025

El gobierno de El Salvador firma nuevos convenios para ampliar becas universitarias en la zona oriental

CECACIER en El Salvador: oportunidad para el debate y la inversión energética regional

La dictadura cubana interceptó una embarcación civil de Estados Unidos y mató a cuatro tripulantes

El gobierno impulsa ampliación de áreas agrícolas para potenciar producción de tomate en El Salvador