El truco para convertir el celular en un router y conectar diferentes dispositivos a internet

Esta herramienta es útil cuando la red doméstica falla por diferentes razones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la actualidad, los modelos modernos de teléfonos inteligentes con sistema operativo Android e iOS incorporan funciones que permiten compartir internet del plan de datos contratado con otros dispositivos, transformando el celular en un punto de acceso WiFi portátil.

Tanto en contextos laborales como personales, la opción de compartir internet ha facilitado el acceso a la red para computadoras, tablets y televisores, sin depender de la infraestructura fija del hogar u oficina.

Cómo activar la opción de compartir a internet en Android

La mayoría de los dispositivos que integran el sistema operativo Android incluye una opción de hotspot o zona WiFi, que permite compartir los internet con otros dispositivos. Muchos modelos recientes soportan hasta 10 conexiones simultáneas usando el hotspot WiFi.

La función de zona WiFi convierte el celular en un router portátil con solo unos pasos desde el menú del dispositivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

El procedimiento inicia desplegando el panel de notificaciones y seleccionando el ícono correspondiente. En caso de no estar visible, puede añadirse desde la configuración rápida.

Android ofrece varias alternativas de conexión: WiFi, Bluetooth o cable USB. La conectividad inalámbrica suele ser la preferida por su flexibilidad. Al habilitar la función, el teléfono muestra el nombre de la red y una contraseña predeterminada, ambos modificables.

Para personalizar el acceso, los usuarios pueden dirigirse a los ajustes avanzados en el menú de la zona WiFi. Allí se permite modificar tanto el nombre de la red como la contraseña, reforzando la seguridad y controlando quién accede a la conexión.

Qué pasos seguir en el dispositivo secundario para conectarlo a la red

El acceso a la red compartida requiere seleccionar el nombre del punto de acceso e ingresar la contraseña definida. (Imagen ilustrativa Infobae)

Una vez activada la función de hotspot, el dispositivo secundario, ya sea una computadora, tablet o incluso otro teléfono, debe ingresar a su menú de WiFi y buscar el nombre del punto de acceso generado por el celular. Tras seleccionar la red, se solicita la contraseña configurada previamente.

El proceso es similar en la mayoría de los sistemas operativos modernos. La conectividad se establece en pocos segundos y no requiere aplicaciones adicionales.

Además, algunos dispositivos con Android permiten desactivar la contraseña mediante la opción de seguridad “Ninguna”, visible en el menú de configuración del hotspot. Aunque esta alternativa facilita la conexión, los expertos insisten en proteger la red con una clave robusta para impedir el ingreso de extraños.

Cómo opera la función de compartir internet en iPhone

La opción Compartir Internet en iOS se activa desde la configuración y permite personalizar la red y la clave de acceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de los dispositivos con sistema operativo iOS, la opción de Compartir Internet se activa desde el menú de Configuración. El usuario debe localizar la función, verificar el nombre del dispositivo y la contraseña generada automáticamente por el sistema. Ambos datos pueden personalizarse desde el mismo apartado.

Para enlazar un dispositivo secundario, se accede a la lista de redes WiFi disponibles, se selecciona el nombre del iPhone o iPad y se introduce la contraseña correspondiente. Es fundamental tener presente que todos los dispositivos conectados consumirán los datos del plan contratado por el usuario principal.

Asimismo, la seguridad de la función está reforzada por la exigencia de contraseñas de al menos ocho caracteres y la utilización de caracteres ASCII estándar, lo que previene incompatibilidades y bloquea claves débiles.

Qué precauciones de seguridad considerar al compartir internet desde el celular

El uso de contraseñas robustas y el control de los dispositivos conectados refuerzan la protección de la red compartida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se insiste en adoptar medidas de protección para evitar accesos indeseados. Se debe usar contraseñas de al menos ocho caracteres, combinando letras, números y símbolos para aumentar la fortaleza de la red.

El cambio de contraseña puede ejecutarse en cualquier momento desde el menú avanzado de la función de hotspot en Android o desde Configuración > Compartir Internet en iOS. El sistema no permite guardar contraseñas que no cumplan con los requisitos mínimos, lo que refuerza la protección de los datos personales.

Asimismo, es clave revisar periódicamente los dispositivos conectados y desconectar aquellos que no sean reconocidos. Esta acción se realiza desde el mismo menú de gestión del hotspot, donde aparece la lista de equipos enlazados en tiempo real.