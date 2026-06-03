Panamá

Más de la mitad de las muertes por influenza en Panamá corresponden a mayores de 65 años

El más reciente reporte epidemiológico también muestra incrementos en malaria y leishmaniasis en distintas regiones del país.

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Hombre con COVID (Shutterstock)
Panamá acumula 43 fallecimientos por influenza durante 2026, según el más reciente reporte epidemiológico del Ministerio de Salud. (Shutterstock)

La influenza continúa cobrando vidas en Panamá. El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó una nueva defunción durante la semana epidemiológica 19 de 2026 y actualizó otra muerte correspondiente a la semana anterior, elevando a 43 el total de fallecimientos asociados al virus en lo que va del año.

Las cifras forman parte del más reciente informe epidemiológico del país, que también refleja una alta circulación de enfermedades respiratorias y el avance de otras afecciones infecciosas como dengue, malaria y leishmaniasis.

De acuerdo con el reporte oficial, más de la mitad de las muertes por influenza registradas este año corresponden a personas de 65 años o más. Este grupo representa el 55.8% de las defunciones notificadas, seguido por menores de un año, dos poblaciones consideradas especialmente vulnerables ante las complicaciones provocadas por el virus.

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El médico epidemiólogo Arturo Rebollón advirtió que el país enfrenta actualmente dos desafíos simultáneos: el aumento de enfermedades respiratorias y el avance de enfermedades transmitidas por vectores y condiciones ambientales.

Las autoridades sanitarias informaron que ninguna de las víctimas de influenza había recibido la vacuna de la temporada actual. Archivo
Las autoridades sanitarias informaron que ninguna de las víctimas de influenza había recibido la vacuna de la temporada actual. Archivo

Según explicó, uno de los aspectos más preocupantes es que el 100% de las personas fallecidas por influenza este año no se había vacunado durante la temporada actual. Además, el 82% tampoco había recibido la vacuna correspondiente a la temporada 2025.

A esto se suma que el 76.7% presentaba factores de riesgo asociados con enfermedades metabólicas, cardiovasculares o renales, condiciones que incrementan significativamente la posibilidad de complicaciones graves.

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Lo más crítico desde el punto de vista clínico es que estamos perdiendo nuestros adultos mayores de 65 años. Cuando este virus se encuentra con pacientes que ya tienen un riesgo cardiovascular, metabólico o renal, el desenlace puede ser fatal”, señaló Rebollón.

El informe epidemiológico también muestra una elevada circulación de enfermedades respiratorias. Durante la semana analizada se registraron 752 nuevos casos de síndrome gripal, para una tasa de incidencia de 16.3 casos por cada 100,000 habitantes. El acumulado nacional alcanzó los 15,313 casos y una tasa de 331.2 por cada 100,000 habitantes.

A ello se suman las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), categoría que incluye neumonías y bronconeumonías. En la semana 19 fueron notificados 370 casos, mientras que el acumulado anual llegó a 6,695 pacientes, equivalente a una tasa de 144.8 casos por cada 100,000 habitantes.

Enfermedades respiratorias - neumonía - gripe - bronquitis - Perú - salud - 28 agosto
El síndrome gripal alcanzó 15,313 casos acumulados y una tasa de incidencia de 331.2 por cada 100,000 habitantes. (Freepik)

Mientras la atención sanitaria permanece enfocada en la influenza, otras enfermedades también continúan generando preocupación. El dengue registra 2,581 casos acumulados en el país. De ellos, 2,253 corresponden a pacientes sin signos de alarma, 311 presentan signos de alarma y 17 han sido clasificados como dengue grave.

La malaria también mantiene una importante presencia en el territorio nacional. Durante la semana epidemiológica 19 fueron reportados 43 nuevos casos, elevando el acumulado anual a 3,735 personas afectadas.

Sin embargo, una de las enfermedades que más llamó la atención de los especialistas fue la leishmaniasis. El país notificó 82 nuevos casos durante la semana analizada y alcanzó un acumulado de 1,067 casos en lo que va de 2026.

Rebollón advirtió que esta enfermedad continúa expandiéndose de forma silenciosa en varias regiones del país. Explicó que es transmitida por la picadura de una pequeña mosca conocida popularmente como jején, que suele proliferar en áreas boscosas, terrenos con abundante maleza y entornos donde no existe un adecuado manejo ambiental.

El especialista señaló que la prevención pasa por mantener patios limpios, eliminar acumulaciones de basura y controlar la vegetación alrededor de las viviendas para reducir los espacios donde estos insectos pueden reproducirse.

Una madre, Yolanda Becerra, denuncia la escasez de medicamentos necesarios para tratar la leishmaniasis, afectando la salud de su hija de 15 años desde agosto pasado. (Composición: Infoabe)
La leishmaniasis ya suma 1,067 casos en Panamá durante 2026 y continúa bajo vigilancia epidemiológica. (Composición: Infoabe)

El reporte del Minsa también muestra que Panamá mantiene vigilancia sobre otras enfermedades infecciosas. En lo que va del año se han registrado 22 casos de leptospirosis, 46 casos de gusano barrenador en humanos, siete casos de virus Oropouche, nueve casos de fiebre por hantavirus, nueve casos de síndrome cardiopulmonar por hantavirus y seis casos de viruela símica o Mpox.

Por otro lado, las autoridades sanitarias informaron que durante 2026 no se han registrado casos de zika y que en la semana epidemiológica 19 tampoco se notificaron nuevos contagios de chikungunya, enfermedad que acumula apenas cuatro casos este año.

Ante este panorama, el Ministerio de Salud reiteró el llamado a fortalecer las medidas preventivas. Las autoridades insistieron en la importancia de la vacunación contra la influenza, especialmente entre adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, así como el lavado frecuente de manos, el consumo de agua potable y el mantenimiento de entornos limpios para reducir el riesgo de propagación.

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