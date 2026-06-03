Honduras

Alias “Chele Miau” es capturado en Honduras por supuesto asesinato de menor

La DPI informó la detención de un presunto integrante de la Pandilla 18 en Tegucigalpa, tras investigaciones.

Guardar
Google icon
El caso de 'Chele Miau' permanece bajo investigación, mientras la DPI busca esclarecer si existen más implicados en el crimen.
La captura de 'Chele Miau', presunto miembro de la Pandilla 18, refuerza la lucha contra el crimen organizado en Honduras.

Las autoridades policiales de Honduras confirmaron la captura de un hombre identificado con el alias de “Chele Miau”, señalado como presunto integrante de la Pandilla 18 y vinculado a una investigación por el asesinato de un menor de edad cuyo cuerpo fue encontrado semienterrado en Tegucigalpa.

La detención fue ejecutada en Tegucigalpa por agentes del Departamento de Delitos Contra la Propiedad de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), tras un proceso de inteligencia, vigilancia y análisis de información que permitió ubicar al sospechoso.

Las autoridades sostienen que las indagaciones apuntan a que la víctima habría sido trasladada a una vivienda de la zona, donde después se habrían desarrollado los hechos bajo investigación. El cuerpo fue hallado días después en un sector baldío cercano, lo que activó una serie de operativos policiales para esclarecer el crimen.

PUBLICIDAD

Uno de los elementos clave para la captura fue el trabajo de los Laboratorios de Policía Científica y Criminalística, en especial del área de Dactiloscopía Forense.

Evadia a la justicia

Según la institución, el sospechoso habría utilizado distintas identidades falsas en intentos previos por evadir la acción policial, lo que dificultó inicialmente su ubicación.

Mediante análisis técnicos y comparación de huellas dactilares, los peritos lograron establecer de manera científica su identidad real, lo que permitió avanzar en el caso hasta su localización y detención.

La DPI indicó que será el Ministerio Público y los tribunales competentes quienes determinen la responsabilidad penal del detenido conforme avance el proceso judicial.

Proceso judicial

Tras su captura, el sospechoso fue remitido a las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente en Honduras.

El caso de 'Chele Miau' permanece bajo investigación, mientras la DPI busca esclarecer si existen más implicados en el crimen.
El caso de 'Chele Miau' permanece bajo investigación, mientras la DPI busca esclarecer si existen más implicados en el crimen.

El Ministerio Público deberá presentar los elementos probatorios ante los tribunales para que se determine su posible responsabilidad en los hechos investigados.

Mientras tanto, la DPI informó que continúan las diligencias para esclarecer completamente el caso y establecer si existen otras personas involucradas en el crimen.

Las autoridades reiteraron que el proceso se encuentra en etapa de investigación y que toda persona debe ser considerada inocente hasta que exista una sentencia firme emitida por un tribunal competente.

PUBLICIDAD

Juventud vulnerable

De acuerdo con informes del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y del Sistema Estadístico Policial, en los últimos años se han registrado miles de muertes violentas de menores y jóvenes en el país.

Un alto porcentaje de las muertes violentas anuales afecta a jóvenes de entre 15 y 29 años, según boletines estadísticos oficiales.
Un alto porcentaje de las muertes violentas anuales afecta a jóvenes de entre 15 y 29 años, según boletines estadísticos oficiales.

Boletines oficiales sobre muertes violentas de niñas, niños y adolescentes indican que en años recientes se han registrado más de 1.300 homicidios anuales en grupos de cero a 29 años, con un alto porcentaje de víctimas concentradas en jóvenes de entre 15 y 29 años.

Organismos como UNICEF han advertido que los menores en Honduras enfrentan múltiples formas de violencia, incluidos homicidios, abuso, explotación y desplazamiento forzado, en un entorno donde la exposición al crimen organizado y la violencia comunitaria es un factor de riesgo.

Los análisis sobre violencia en el país muestran que la mayoría de los homicidios en Honduras son cometidos con armas de fuego, lo que refleja el acceso extendido a este tipo de armamento en manos de estructuras criminales y redes delictivas.

En este contexto, la niñez y la juventud se mantienen entre los grupos más vulnerables, tanto como víctimas directas como por su exposición a entornos de riesgo.

Temas Relacionados

HondurasViolenciaJuventudAsesinatoChelemiau

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Congreso de Guatemala aprueba una ampliación presupuestaria y compras por excepción para el Tribunal Supremo Electoral

La medida, avalada de urgencia nacional, busca reforzar la operación del órgano comicial en 2026 y dejar lista la organización de los comicios de 2027, con saldos trasladables al año siguiente

El Congreso de Guatemala aprueba una ampliación presupuestaria y compras por excepción para el Tribunal Supremo Electoral

Destinan más de USD 5,158 millones a la interconexión vial de Los Alcarrizos, en República Dominicana

La inversión financiará rutas circulares, 26 intercomunicaciones y obras de apoyo al Teleférico y la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, con el objetivo de reducir tiempos de traslado y ampliar la cobertura urbana

Destinan más de USD 5,158 millones a la interconexión vial de Los Alcarrizos, en República Dominicana

Aumenta la importación salvadoreña de aguas minerales y gaseosas, mientras caen los volúmenes de tabaco y cacao este año

El registro del Banco Central de Reserva reportó compras externas por USD 499.7 millones entre enero y abril, con 294.8 millones de kilogramos, por debajo de los 327.5 millones del mismo lapso de 2025

Aumenta la importación salvadoreña de aguas minerales y gaseosas, mientras caen los volúmenes de tabaco y cacao este año

Cambio de abogado dilata proceso contra exdirector del IFARHU Bernardo “Nando” Meneses

La modificación de la defensa obligó a posponer una diligencia que podría concentrar varias de las causas abiertas contra el exfuncionario.

Cambio de abogado dilata proceso contra exdirector del IFARHU Bernardo “Nando” Meneses

El Salvador: Sentencian a 254 miembros de la MS-13 que controlaban el 50% de Cabañas

La resolución vinculó a la clica con la MS-13 y fijó castigos de hasta 85 años por hechos ocurridos entre 2013 y 2022, con base en el reporte de Centros Judiciales

El Salvador: Sentencian a 254 miembros de la MS-13 que controlaban el 50% de Cabañas

TECNO

Si tu hijo juega Minecraft puede estar en peligro por este malware que se esconde en trucos

Si tu hijo juega Minecraft puede estar en peligro por este malware que se esconde en trucos

Qué se sabe de God of War: Laufey, el nuevo juego de la saga centrado en Faye

Juego gratis para Xbox y Steam: así es la aventura narrativa que tiene más de 15.000 reseñas positivas

Cómo desactivar la función de Instagram que puede publicar tus fotos por error

Sé un experto en edición de imágenes y videos con IA usando HONOR 600: disponible en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Nicholas Galitzine, protagonista de ‘Masters of the Universe’, se pone la peluca de He-Man y revive uno de los memes más famosos de internet

Nicholas Galitzine, protagonista de ‘Masters of the Universe’, se pone la peluca de He-Man y revive uno de los memes más famosos de internet

La despedida que nunca fue: Chyler Leigh, la pandemia y el adiós a Eric Dane en Grey's Anatomy

“Niños desnudos con círculos marcados”: el testimonio más perturbador de la docuserie sobre el juicio a Michael Jackson

A$AP Rocky habla sobre el tiroteo en su casa con Rihanna: “Nos quitó mucha paz y felicidad”

John Travolta habla del duelo tras las muertes de su esposa y su hijo: “No estoy hecho para quedarme absorbido por la oscuridad”

MUNDO

El festival Bleak Week convierte la desesperanza en fenómeno global

El festival Bleak Week convierte la desesperanza en fenómeno global

Tokio multa a quienes tiren basura en Shibuya, la nueva respuesta al auge turístico

Netanyahu afirmó que comparte con Trump el objetivo de desarmar al grupo terrorista Hezbollah y desmilitarizar El Líbano

La amenaza del Kremlin tras el ataque ucraniano a San Petersburgo: “Las respuestas serán sistemáticas”

Ucrania reveló detalles e imágenes del ataque con drones a la terminal petrolera rusa de San Petersburgo