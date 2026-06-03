Alias “Chele Miau” es capturado en Honduras por supuesto asesinato de menor

La captura de 'Chele Miau', presunto miembro de la Pandilla 18, refuerza la lucha contra el crimen organizado en Honduras.

Las autoridades policiales de Honduras confirmaron la captura de un hombre identificado con el alias de “Chele Miau”, señalado como presunto integrante de la Pandilla 18 y vinculado a una investigación por el asesinato de un menor de edad cuyo cuerpo fue encontrado semienterrado en Tegucigalpa.

La detención fue ejecutada en Tegucigalpa por agentes del Departamento de Delitos Contra la Propiedad de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), tras un proceso de inteligencia, vigilancia y análisis de información que permitió ubicar al sospechoso.

Las autoridades sostienen que las indagaciones apuntan a que la víctima habría sido trasladada a una vivienda de la zona, donde después se habrían desarrollado los hechos bajo investigación. El cuerpo fue hallado días después en un sector baldío cercano, lo que activó una serie de operativos policiales para esclarecer el crimen.

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Uno de los elementos clave para la captura fue el trabajo de los Laboratorios de Policía Científica y Criminalística, en especial del área de Dactiloscopía Forense.

Evadia a la justicia

Según la institución, el sospechoso habría utilizado distintas identidades falsas en intentos previos por evadir la acción policial, lo que dificultó inicialmente su ubicación.

Mediante análisis técnicos y comparación de huellas dactilares, los peritos lograron establecer de manera científica su identidad real, lo que permitió avanzar en el caso hasta su localización y detención.

La DPI indicó que será el Ministerio Público y los tribunales competentes quienes determinen la responsabilidad penal del detenido conforme avance el proceso judicial.

Proceso judicial

Tras su captura, el sospechoso fue remitido a las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente en Honduras.

El caso de 'Chele Miau' permanece bajo investigación, mientras la DPI busca esclarecer si existen más implicados en el crimen.

El Ministerio Público deberá presentar los elementos probatorios ante los tribunales para que se determine su posible responsabilidad en los hechos investigados.

Mientras tanto, la DPI informó que continúan las diligencias para esclarecer completamente el caso y establecer si existen otras personas involucradas en el crimen.

Las autoridades reiteraron que el proceso se encuentra en etapa de investigación y que toda persona debe ser considerada inocente hasta que exista una sentencia firme emitida por un tribunal competente.

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Juventud vulnerable

De acuerdo con informes del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y del Sistema Estadístico Policial, en los últimos años se han registrado miles de muertes violentas de menores y jóvenes en el país.

Un alto porcentaje de las muertes violentas anuales afecta a jóvenes de entre 15 y 29 años, según boletines estadísticos oficiales.

Boletines oficiales sobre muertes violentas de niñas, niños y adolescentes indican que en años recientes se han registrado más de 1.300 homicidios anuales en grupos de cero a 29 años, con un alto porcentaje de víctimas concentradas en jóvenes de entre 15 y 29 años.

Organismos como UNICEF han advertido que los menores en Honduras enfrentan múltiples formas de violencia, incluidos homicidios, abuso, explotación y desplazamiento forzado, en un entorno donde la exposición al crimen organizado y la violencia comunitaria es un factor de riesgo.

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Los análisis sobre violencia en el país muestran que la mayoría de los homicidios en Honduras son cometidos con armas de fuego, lo que refleja el acceso extendido a este tipo de armamento en manos de estructuras criminales y redes delictivas.

En este contexto, la niñez y la juventud se mantienen entre los grupos más vulnerables, tanto como víctimas directas como por su exposición a entornos de riesgo.