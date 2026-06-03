A casi una década del crimen de su hija, Néstor García lamentó: “En el femicidio de Agostina ocurrieron cosas bastante similares al caso de Micaela”

A nueve años del asesinato de Micaela García, su padre destacó avances, pero denunció deficiencias en la implementación de la Ley Micaela a nivel nacional

Nueve años después del asesinato de su hija Micaela, Ley Micaela y prevención de la violencia de género marcan el testimonio de Néstor García. “Esta semana fue muy difícil para nosotros porque en el caso de Agostina ocurrieron cosas similares a las de Micaela: desapareció un fin de semana y la encontraron el siguiente; la causa de muerte fue asfixia y el cuerpo apareció semienterrado en un descampado,” recordó García en Infobae en Vivo Al Mediodía.

García afirmó que aún persisten problemas en la prevención de la violencia de género y en la aplicación de la Ley Micaela. Lo hizo en el marco de una nueva movilización de Ni Una Menos. “Pasaron nueve años. Si bien creo que en algunas cosas estamos mejor que cuando ocurrió el femicidio de Micaela, hay cosas que siguen pasando de la misma manera”, expresó.

PUBLICIDAD

La implementación de la Ley Micaela bajo análisis

El padre de Micaela afirmó que uno de los principales problemas radica en la implementación de la Ley. Recordó que todas las provincias adhirieron a la norma y que más de 700 municipios hicieron lo mismo. Sin embargo, consideró que gran parte de esas adhesiones no se tradujeron en capacitaciones efectivas.

Según explicó, muchas instituciones permiten que las capacitaciones dependan de la inscripción voluntaria de los trabajadores. A su entender, ese mecanismo contradice el espíritu de la ley. “Las personas que están haciendo la Ley Micaela son las que voluntariamente se inscriben”, señaló.

PUBLICIDAD

Néstor García alertó sobre las similitudes entre el femicidio de Agostina y el caso de Micaela, ambas víctimas de violencia de género en contextos similares

García remarcó que la capacitación debe ser obligatoria para quienes integran el Estado. También sostuvo que los mayores avances aparecen en los lugares donde existe una convocatoria formal para participar de las instancias de formación.

Además, cuestionó la falta de implementación en algunos sectores del Estado nacional. Indicó que actualmente ni el Poder Ejecutivo ni el Congreso aplican la capacitación de manera integral. En ese contexto, destacó la decisión de la Asociación del Personal Legislativo de exigir la formación obligatoria para sus afiliados.

PUBLICIDAD

El padre de Micaela García también señaló que las dificultades no comenzaron con la actual administración nacional. Recordó que durante el gobierno de Alberto Fernández algunos ministerios desarrollaron capacitaciones, mientras que otros no realizaron ninguna acción vinculada con la ley.

La prevención como eje central

Durante la entrevista, García insistió en que la prevención representa la herramienta principal para reducir la violencia de género. En ese sentido, vinculó la Ley Micaela con compromisos internacionales asumidos por Argentina antes de la sanción de la norma.

PUBLICIDAD

La capacitación obligatoria sobre perspectiva de género sigue ausente en numerosos sectores del Estado, según advirtió Néstor García durante la marcha de Ni Una Menos

Explicó que las capacitaciones buscan modificar conductas arraigadas y patrones culturales que persisten desde hace décadas. También aclaró que los resultados no aparecen de manera inmediata.

“Las soluciones no van a estar de un día para el otro”, afirmó. Según explicó, la transformación requiere procesos prolongados y capacitaciones permanentes.

Al mismo tiempo señaló que incluso quienes trabajan en la temática enfrentan desafíos personales para revisar conductas y prácticas cotidianas. Por ese motivo, destacó que la ley establece instancias continuas de formación y no una capacitación única.

PUBLICIDAD

Además, consideró que todavía existen funcionarios que actúan sin perspectiva de género. En ese marco, cuestionó declaraciones realizadas por el fiscal Garzón durante una conferencia de prensa relacionada con el femicidio de Agostina.

La Ley Micaela logró adhesión de todas las provincias y más de 700 municipios, aunque muchas capacitaciones siguen siendo optativas y no universales

Las similitudes con el caso de Micaela García

Néstor García sostuvo que varios aspectos del caso Agostina le recordaron el femicidio de su hija. Además de las circunstancias de la desaparición y el hallazgo del cuerpo, remarcó ciertas respuestas institucionales posteriores.

PUBLICIDAD

El referente de la fundación cuestionó que algunas autoridades destacaran el desempeño de organismos estatales después del desenlace fatal de la investigación. Consideró que esas expresiones resultaron inapropiadas frente a la gravedad de los hechos.

Al mismo tiempo, comparó la actuación judicial en ambos casos. Recordó que el fiscal Ignacio Telenta, quien intervino en la investigación por el femicidio de Micaela García, mantuvo una postura que él considera adecuada durante la búsqueda y el proceso posterior.

PUBLICIDAD

García también recordó que la mayoría de los femicidios ocurren dentro del entorno cercano de las víctimas. Mencionó que las parejas, exparejas o familiares aparecen con frecuencia entre los responsables de estos crímenes. Según indicó, esa realidad complejiza las investigaciones y obliga a fortalecer las estrategias de prevención.

Las denuncias por violencia de género se reciben y procesan mejor que hace nueve años, aunque persisten desafíos importantes para garantizar protección efectiva a las víctimas Foto: José Granata

El legado de Micaela y los desafíos pendientes

Durante la entrevista, García recordó la militancia de Micaela García en temas vinculados a la igualdad de género. Señaló que participó en la organización de la primera marcha Ni Una Menos de 2015 y que impulsó actividades en distintas ciudades de Entre Ríos.

PUBLICIDAD

También reflexionó sobre el impacto social que tuvo el caso. Según explicó, muchas mujeres observaron que el conocimiento sobre violencia de género no garantiza protección frente a situaciones extremas.

“Micaela estaba muy formada en estos temas”, afirmó. Recordó que conocía medidas de autocuidado y que tenía conciencia sobre los riesgos que enfrentan las mujeres en espacios públicos.

Pese a las críticas sobre la implementación de la Ley Micaela, García destacó algunos avances. Señaló que actualmente existe una mayor comprensión sobre las distintas formas de violencia de género y una mejor recepción de las denuncias.

“A pesar de este contexto nacional adverso, creo que a través de la Ley Micaela hoy las denuncias se están tomando mejor de lo que se tomaban antes”, sostuvo.

Para cerrar, reafirmó que la prevención, la capacitación permanente y la evaluación de riesgos constituyen herramientas esenciales para reducir la violencia contra las mujeres. También consideró que los cambios demandarán tiempo, pero insistió en la necesidad de sostener las acciones en el presente para las próximas generaciones.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.