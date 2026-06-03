La Agencia de Promoción Turística de Centroamérica presentó en España su modelo de promoción regional

Centroamérica comparte su experiencia como modelo de promoción turística regional en España (Foto cortesía CATA).

La Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA) fortaleció su posicionamiento internacional al presentar en Europa su trabajo conjunto como ejemplo de promoción turística regional. El organismo participó del II Taller de Cooperación Turística Internacional, celebrado en la ciudad de Madrid, en un encuentro que reunió a autoridades, representantes y especialistas de diversos continentes, según informaron fuentes oficiales.

Durante el evento, organizado por la Asociación Internacional para la Cooperación Turística (ASICOTUR) con apoyo de ONU Turismo, se abordaron los desafíos de la construcción de identidad de destinos y las estrategias para elevar la visibilidad de regiones emergentes en el escenario global.

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El secretario general de CATA, Boris Iraheta, participó en el panel “Identidad Compartida: Estrategias visuales en la promoción turística transnacional”, donde describió los ejes de una estrategia basada en la cooperación intergubernamental, la narrativa regional y la coordinación de acciones para reforzar la competitividad turística de Centroamérica.

Según detalló Iraheta, la articulación regional no solo permite potenciar la marca Centroamérica en mercados estratégicos, sino que también facilita el desarrollo de propuestas multidestino y el intercambio de experiencias con otras iniciativas internacionales.

“La cooperación entre países promueve la consolidación de una identidad compartida y refuerza la imagen de la región como opción turística integral”, explicó el directivo, en declaraciones recogidas por voceros de la agencia.

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Debate sobre identidad y desafíos comunes

El panel fue moderado por Ricardo Sosa, vicepresidente ejecutivo de ASICOTUR y exsecretario ejecutivo del INPROTUR de Argentina. También participó Gabriela Carolina López, responsable de Turismo de la Comunidad Andina.

Durante el intercambio, los expositores analizaron tanto los retos como las oportunidades de posicionar territorios bajo una identidad común. Coincidieron en que la integración regional representa una herramienta clave para competir en mercados internacionales y responder a las tendencias globales del turismo.

Países miembros del SICA

De acuerdo con la propuesta de CATA, la integración regional busca proyectar una oferta multidestino ante públicos diversos, facilitando la colaboración con otras entidades de promoción y el acceso a experiencias exitosas implementadas en distintas regiones del mundo.

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CATA en el Branding Spain LATAM Forum 2026

La presencia de CATA en Europa se extendió al Branding Spain LATAM Forum 2026, otro espacio estratégico para la promoción de marcas país y el posicionamiento internacional de destinos latinoamericanos. En este foro, Boris Iraheta expuso la experiencia centroamericana como modelo de coordinación turística y presentó los avances en la proyección internacional de la marca Centroamérica.

La edición 2026 del foro reunió a 3.500 participantes, entre asistentes presenciales y virtuales, con representación de nueve nacionalidades. El evento, transmitido en catorce países, contó con el respaldo de veintiocho universidades de América Latina y España.

Según informaron fuentes de la organización, la intervención de CATA permitió visibilizar la importancia de la cooperación regional y el trabajo conjunto en la consolidación de una identidad turística competitiva.

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El II Taller de Cooperación Turística Internacional sumó cuarenta instituciones entre organizadoras y colaboradoras, y convocó a profesionales de los sectores del branding, la comunicación, la academia y la gestión territorial. El intercambio de conocimientos y prácticas giró en torno a la construcción de marcas país y las estrategias de posicionamiento para América Latina.