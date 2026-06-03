Los planteles más caros del Mundial 2026: qué lugar ocupa la selección argentina y cómo se compone el Top 3

Francia lidera el ránking con grandes figuras del continente europeo

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el análisis de los valores de mercado de las selecciones participantes revela una marcada brecha entre las plantillas más cotizadas y aquellas con menor presupuesto. Según informó DailyMail, basándose en las estadísticas brindadas por Transfermarkt, Francia lidera el listado con un asombroso valor de mercado de 1.650 millones de dólares, cifra que la posiciona como la selección con mayor patrimonio neto en la cita mundialista. En contraste, equipos como Jordania y Qatar presentan cifras considerablemente inferiores, ilustrando la diversidad económica presente en el torneo.

El informe detalló que la selección francesa cuenta con figuras como Kylian Mbappé, cuyo valor individual asciende a 216 millones de dólares, la cifra más alta del campeonato. El delantero del Real Madrid sobresale junto a otras estrellas internacionales como Lamine Yamal y Erling Haaland, quienes también figuran entre los jugadores más cotizados de la competencia, de acuerdo con los datos de Transfermarkt.

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En el segundo puesto del ranking aparece Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, con un presupuesto estimado en 1.412 millones de dólares. El mediocampista Jude Bellingham se erige como el futbolista más costoso del plantel británico, con un valor de USD 151 millones. España completa el podio de selecciones con mayor patrimonio neto, superando la barrera de los mil millones de dólares. El conjunto ibérico alcanza un valor de 1.362 millones, consolidando su posición como uno de los equipos más competitivos en términos de inversión y proyección de jóvenes talentos.

La selección argentina se ubica en el octavo puesto

El análisis también muestra contrastes en Sudamérica. Argentina, actual campeona del mundo, se ubica en la octava posición con 884 millones de dólares en valor de mercado. El plantel liderado por Lionel Messi mantiene un perfil competitivo, pero los números reflejan una diferencia sustancial respecto a los líderes europeos.

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Entre los anfitriones de esta edición, Estados Unidos ocupa el puesto 18 con un valor estimado en 440,44 millones de dólares. Canadá y México se sitúan en los puestos 26 y 27, respectivamente, con 219 millones y 210 millones.

En el extremo opuesto de la tabla, Jordania presenta el menor valor de plantilla, con 21 millones de dólares. Esta cifra se encuentra incluso por debajo del salario anual de Harry Kane en el Bayern de Múnich, que ronda los USD 26 millones. Qatar, sede de la edición anterior, figura apenas por encima con 21 millones, mientras que Arabia Saudí, anfitriona del Mundial 2034, llega a 40 millones de libras, según las cifras difundidas por Transfermarkt.

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Según el análisis, Inglaterra supera ampliamente a sus rivales del Grupo L juntos, ya que Croacia, Ghana y Panamá suman en conjunto 704 millones de dólares, poco más de la mitad del valor de mercado inglés. Fuera de los ocho primeros puestos, la brecha se acentúa. Noruega aparece como la mejor selección entre las restantes, con 650 millones de dólares, de los cuales Erling Haaland representa cerca de un tercio.

Jordania posee la plantilla menos valorada del ranking

En cuanto a las selecciones africanas, Costa de Marfil se convierte en la más valiosa fuera de Europa y Sudamérica. Con futbolistas destacados como Amad Diallo y Yan Diomande, el plantel alcanza 573 millones de dólares, ubicándose en el puesto 11 del ranking.

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Por el lado de Asia, Japón lidera la región con un valor de 301 millones de dólares. El equipo dirigido por Wataru Endo obtuvo recientemente una victoria relevante ante Inglaterra en Wembley, lo que refuerza su proyección en el torneo.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el jueves 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, ahora denominado oficialmente Estadio Ciudad de México. El recinto mexicano hará historia al convertirse en el único estadio en albergar tres inauguraciones mundialistas. El puntapié inicial está programado para las 13:00 hora local (16:00 hora de Argentina).

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El ránking completo del valor de las selecciones que disputarán el Mundial 2026

Francia - 1.650 millones de dólares

Inglaterra - 1.412,5 millones de dólares

España - 1.362,5 millones de dólares

Portugal - 1.100 millones de dólares

Alemania - 1.078 millones de dólares

Brasil - 985 millones de dólares

Países Bajos - 904 millones de dólares

Argentina - 884 millones de dólares

Noruega - 649 millones de dólares

Bélgica - 586 millones de dólares

Costa de Marfil - 573 millones de dólares

Marruecos - 527 millones de dólares

Senegal - 511 millones de dólares

Turquía - 510 millones de dólares

Suecia - 462 millones de dólares

Uruguay - 438 millones de dólares

Croacia - 416 millones de dólares

Estados Unidos - 408 millones de dólares

Ecuador - 406 millones de dólares

Suiza - 360 millones de dólares

Colombia - 329 millones de dólares

Japón - 301 millones de dólares

Austria - 293 millones de dólares

Argelia - 278 millones de dólares

Ghana - 249,5 millones de dólares

Canadá - 219 millones de dólares

México - 210 millones de dólares

República Checa - 205,5 millones de dólares

Escocia - 190 millones de dólares

Paraguay - 169 millones de dólares

Bosnia y Herzegovina - 161 millones de dólares

República Democrática del Congo - 161 millones de dólares

Corea del Sur - 153 millones de dólares

Egipto - 145 millones de dólares

Australia - 79 millones de dólares

Uzbekistán - 78 millones de dólares

Túnez - 75 millones de dólares

Cabo Verde - 60 millones de dólares

Haití - 60 millones de dólares

Sudáfrica - 49,5 millones de dólares

Arabia Saudita - 40 millones de dólares

Nueva Zelanda - 38 millones de dólares

Panamá - 37 millones de dólares

Irán - 35 millones de dólares

Curazao - 28 millones de dólares

Irak - 22 millones de dólares

Qatar - 21,5 millones de dólares

Jordania - 21 millones de dólares