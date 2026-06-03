La divertida confusión de Daniela Celis con una de sus gemelas: “¿Sabés cuál es mi nombre?"

La influener compartió con sus seguidores el momento en el que una de sus hijas descubría su verdadero nombre (Video: Instagram)

Daniela Celis suele compartir con sus seguidores los momentos cotidianos de su maternidad, y el último video que publicó en sus redes no fue la excepción. La influencer y ex participante de Gran Hermano tiene junto a Thiago Medina dos gemelas de dos años, y esta vez fue Aimé, una de ellas, la protagonista de una escena que no tardó en viralizarse.

El disparador fue una pregunta tan simple como reveladora: la pequeña acababa de realizar un descubrimiento que llenó de ternura la situación. Celis lo resumió en la descripción del video con una frase que lo dijo todo: “Mi hija piensa que mi nombre es mamá”.

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El intercambio arrancó con música de cuna de fondo. “¿Cómo se llama mamá?”, le preguntó Daniela a la pequeña. La respuesta de Aimé fue la esperada: “Mamá. Mamá”. Para una nena de dos años, ese es el único nombre que conoce para la persona que la cuida desde que nació, no puede imaginar otra manera posible de nombrarla.

La influencer compartió el tierno momento que tuvo con Aimé, una de las hijas que tiene con Thiago Medina

Celis decidió que ya era tiempo para que supiera la verdad. “¿Sabés cuál es mi nombre?”, insistió. Aimé dudó, sin saber bien qué responder. “¿Querés que te lo diga?”, ofreció la madre. La nena aceptó con un “sí” y Daniela se lo reveló despacio: “Me llamo Daniela”.

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Lo que siguió sorprendió a más de uno. Cuando Celis le preguntó si podía repetirlo, Aimé respondió sin titubear: “Daniela”. Las dos rieron al instante. “¿Cómo es?”, volvió a preguntar la influencer, como para asegurarse de que el momento era real, y la pequeña lo repitió una vez más con la misma claridad: “Daniela”.

El tono del video, íntimo y sin producción, fue parte de lo que lo hizo circular entre los seguidores de Daniela Celis. La música de cuna, las risas y los balbuceos finales de Aimé cuando su mamá le pidió un beso compusieron una escena breve que capturó uno de esos instantes de la crianza que pasan rápido y que, si no se registran, desaparecen sin dejar rastro.

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El tierno video de Daniela Celis y Thiago Medina junto a sus hijas

Desde que anunciaron su separación, Thiago y Daniela apostaron por construrir, después del escándalo y la grave internación de Medina, un vínculo que pocos ex logran sostener. La crianza de sus gemelas los mantuvo cerca, y episodios como el accidente de Thiago los encontró apoyándose mutuamente en los momentos más difíciles. El romance no está, pero el amor y el respeto que se tienen quedaron evidentes en un video que los padres compartieron en redes tras el cumpleaños de las pequeñas.

La escena fue sencilla y cotidiana: los dos se disponían a acostar a una de las nenas para la siesta. La pequeña dormía plácidamente sobre la cama, con un chupete rosa en la boca y una musculosa beige, cuando Daniela Celis se acercó y le dio un suave beso en el cachete.

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Thiago observó el momento desde un costado y lo describió con ternura: “Mi bebé hermosa, cómo duerme la siesta ella”, dijo al ver a la pequeña descansar. El gesto de Daniela no le pasó desapercibido. Lejos de quedarse callado, pidió más: “Y una mamá cargosa. Otro beso ma”. Celis accedió sin dudar y le dio a la nena otra muestra de cariño.

Thiago Medina cerró el momento con la misma calidez con la que lo había abierto: “Mi bebé”, dijo al observar a la menor descansando. Ahora la tensión entre ellos está un poco más marcada a causa del vínculo que está comenzando la influencer con Nick Sícaro, el exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada. Pero los chispazos no alcanzan al vínculo con las gemelas, quienes crecen día a día con el amor de sus padres, descubriendo los pequeños y los grandes placeres de la vida. .

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