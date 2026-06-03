El nicaragüense Luis Enrique regresa a la salsa con “El alma en clave” después de 13 años

Luis Enrique regresa a la salsa con 'El alma en clave', su primer álbum completo del género en 13 años, consolidando un nuevo ciclo en su carrera./ (Rolling Stone en Español)

Luis Enrique volvió a la salsa con "El alma en clave“, su primer disco completo del género en 13 años, un proyecto que el cantante nicaragüense presenta como un punto de inflexión en una carrera de 38 años y como el regreso a la raíz que, según dijo a Rolling Stone en Español, su propia búsqueda artística le exigía.

Ese regreso llega después de más de una década en la que, según dijo el artista a Rolling Stone en Español, se había quedado publicando sencillos porque no encontraba “un concepto que pudiera sostener un disco”. El artista explicó al medio que, luego de 13 años sin grabar un álbum íntegro de salsa desde Jukebox, editado en 2013, este trabajo “marcará un antes y un después” en su camino artístico.

PUBLICIDAD

El álbum fue grabado entre Miami, Venezuela y Puerto Rico e incluye colaboraciones con De La Ghetto, Luis Fernando Borjas, Alain Pérez, Los Hispanos e Israel Houghton. Luis Enrique explicó al medio que el repertorio se fue formando a partir de canciones en las que trabajaba incluso desde la pandemia.

“Las canciones fueron forjando el camino del disco, un álbum que nace desde la esencia de la salsa. El alma en clave lleva ese título porque es lo que, en realidad, mi alma quería seguir: volver a construir un disco completo alrededor de la salsa”, dijo Luis Enrique a Rolling Stone en Español.

PUBLICIDAD

Para el cantante, el formato de álbum conserva un valor que excede la lógica de la canción aislada. Según dijo a Rolling Stone en Español, escuchar un disco de principio a fin implica una “comunión con la música” y permite descubrir cómo cada tema funciona como un universo propio dentro de un mismo hilo conductor.

Luis Enrique destaca el valor artístico del formato álbum, defendiendo la experiencia de escuchar la obra completa como una comunión musical./ (Rolling Stone en Español)

“Es importante darse el tiempo de escuchar la obra completa que un artista está presentando. Lo lindo de los discos es ir descubriéndolos, darse cuenta de que cada canción es un universo guiado por un mismo hilo conductor que permite que el álbum camine”, afirmó Luis Enrique al medio.

PUBLICIDAD

El tema principal del lanzamiento es la colaboración con Alain Pérez, una canción que, según contó a Rolling Stone en Español, fue creada hace aproximadamente 20 años. El artista describió esa pieza como una historia de desamor y de reencuentro con uno mismo, con una narrativa que también se transforma desde el ritmo.

“Es una historia poderosa de desamor y de reencuentro con uno mismo. Incluso desde el ritmo, la narrativa de la canción va transformándose. Duré 20 años encontrando el camino para esta canción”, dijo al medio.

Otra de las asociaciones del disco es “Porque creo en ti”, junto a Israel Houghton que, según comentó Luis Enrique, cruza su universo salsero con la sonoridad del R&B góspel. La colaboración con De La Ghetto, en cambio, aparece como una apuesta a la cercanía entre el reggaetón y la salsa.

PUBLICIDAD

Luis Enrique dijo a Rolling Stone en Español que “‘Nombre y apellido’ era la canción perfecta para De La Ghetto, donde demuestra que sabe cantar salsa. Es una sorpresa muy bonita”.

El cantante añadió al medio que “en tiempos en los que la música parece cada vez más desechable, es difícil encontrarse con una verdadera canción de amor como esta que construimos con De La Ghetto. No está contada desde el despecho, sino desde la verdadera esencia del amor”.

Luis Enrique vinculó la salsa con la formación musical de varios artistas urbanos

Al analizar el diálogo entre la salsa y los géneros urbanos, Luis Enrique planteó en Rolling Stone en Español que un cantante de reggaetón solo puede interpretar salsa si comprende su raíz y su ritmo. En esa explicación, puso como ejemplo a De La Ghetto y señaló que su vínculo con el género venía desde la infancia y de la escucha de figuras como Héctor Lavoe.

PUBLICIDAD

ARCHIVO - El artista nicaragüense ha logrado ganar un Grammy anglosajón y cuatro Grammy Latinos. /(Foto AP/Julio Cortez, archivo)

“Yo no podría salir a hacer reggaetón; antes debería escucharlo, investigarlo y entender cómo sonaría mi voz dentro de ese género. En el caso de De La Ghetto, él viene escuchando salsa desde pequeño, le encanta Héctor Lavoe y muchos otros salseros, así que ya conocía este mundo que es la salsa”, dijo el artista al medio.

Según Rolling Stone en Español, Luis Enrique ubicó uno de los puntos de encuentro entre la salsa y el reggaetón en la transmisión familiar del gusto por la salsa entre muchos músicos urbanos. Esa idea aparece en el disco como parte de una conversación musical más amplia entre tradiciones que, para el cantante, no son ajenas entre sí.

PUBLICIDAD

En la entrevista con Rolling Stone en Español, el nicaragüense también repasó su trayectoria y colocó a Ciclos entre los trabajos que dejaron una huella profunda tanto en su carrera como en el género. En esa misma línea, sostuvo que "El alma en clave" aspira a ocupar un lugar equivalente.

La creatividad, y no la presión de la industria, definió el regreso

Luis Enrique dijo a Rolling Stone en Español que frente a las exigencias de la industria musical eligió concentrarse en la creatividad. Según su relato al medio, también aprendió que muchas de esas presiones son innecesarias y que no considera fundamental estar de gira los 365 días del año.

PUBLICIDAD

“El día que pare de crear, ya no estaré en este mundo. Eso me ha ayudado a trabajar conmigo mismo y a descubrir qué más hay dentro de mí. En la creatividad está la fuente de todo. La industria es la industria, pero antes de cumplirle a ella, es importante cumplirse a uno mismo. La música primero y después todo lo demás”, afirmó a Rolling Stone en Español.

En ese recorrido apareció también “Yo no sé mañana”, que Rolling Stone en Español presenta como su mayor éxito y una de las canciones más importantes de la salsa moderna. Sobre ese tema, Luis Enrique dijo al medio que cada vez que la interpreta “es diferente” y que jamás se va a “aburrir de cantarla”, pues “hace parte” de él.

PUBLICIDAD

Pensando en el futuro, según Rolling Stone en Español, el artista trabaja físicamente para mantenerse en forma, mantiene su fe como eje personal y sigue componiendo desde una convicción íntima sobre su oficio. “El arte de hacer música es un regalo divino”, concluyó Luis Enrique al medio.