La apuesta de Warner Music en tecnología: compra Sureel AI para vigilar uso y monetización del contenido musical

Warner Music compró una startup de IA para vigilar el uso y monetización de sus canciones. (Warner)

Warner Music Group anunció la adquisición de Sureel AI, una startup especializada en rastrear el uso de contenidos creativos por parte de modelos de inteligencia artificial generativa. Con esta operación, cuyos términos económicos no fueron revelados, la compañía busca reforzar la protección y la monetización de activos como música, voces, imágenes y actuaciones frente a usos no autorizados.

La compra refleja el creciente interés de la industria del entretenimiento por desarrollar herramientas que permitan identificar cómo interactúan los sistemas de IA con obras protegidas por derechos de autor y garantizar que los creadores puedan recibir una compensación justa.

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A pesar de integrarse en el ecosistema de Warner Music, Sureel AI continuará operando de forma independiente, manteniendo el objetivo con el que fue creada en 2022: aportar mayor transparencia al uso de contenidos en la era de la inteligencia artificial.

Warner Music busca integrarse a herramientas de IA. (Warner Music)

Una tecnología para rastrear el uso de obras en modelos de IA

Sureel AI desarrolla una tecnología propia conocida como “ADN de IA”, diseñada para detectar cómo y cuándo los modelos de inteligencia artificial utilizan material creativo.

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La plataforma permite supervisar canciones, voces, imágenes e interpretaciones, ofreciendo información detallada sobre la interacción entre estos activos y las herramientas de IA generativa.

Además, cuenta con un panel de control que facilita a los titulares de derechos conocer el destino de sus obras y gestionar posibles compensaciones derivadas de su utilización.

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Según la empresa, el objetivo es construir un sistema más transparente para artistas, sellos discográficos y compañías de entretenimiento.

Sureel AI fue comprado por Warner Music. (Sureel AI)

La startup seguirá funcionando de manera independiente

Tamay Aykut, fundador y director ejecutivo de Sureel AI, aseguró que la adquisición permitirá ampliar el alcance de la compañía.

En un comunicado, el ejecutivo afirmó que la operación contribuirá a construir “un futuro más transparente y justo” para el sector creativo y favorecerá la generación de valor para toda la industria musical y del entretenimiento.

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Aykut también sostuvo que los propietarios de derechos deben conocer de qué manera interactúa la inteligencia artificial con sus obras y participar de forma equitativa en los beneficios económicos que estas puedan generar.

La plantilla de Sureel AI está formada por varios profesionales con experiencia en la industria musical, entre ellos Benji Rogers, cofundador de PledgeMusic; Aileen Crowley, exejecutiva de Universal Music; y Michael Pelczynski, antiguo directivo de SoundCloud y Warner Music.

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Warner Music busca tener más control sobre sus canciones. (Sureel AI)

Warner Music refuerza su estrategia en inteligencia artificial

Robert Kyncl, director ejecutivo de Warner Music Group, destacó que la inteligencia artificial representa una oportunidad para impulsar nuevas formas de interacción con los seguidores y generar valor para la industria.

El ejecutivo señaló que la incorporación de Sureel AI fortalecerá las capacidades de la compañía para proteger, controlar y monetizar la propiedad intelectual de artistas y creadores.

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Asimismo, indicó que la tecnología permitirá preservar elementos como la voz, la imagen y la identidad de los artistas en un contexto en el que los sistemas de IA tienen una presencia cada vez mayor.

Sureel AI es una plataforma que identifica las canciones hecho con IA. (Sureel AI)

El cambio de postura de Warner Music frente a la IA

La adquisición de Sureel AI evidencia la evolución de la estrategia de Warner Music respecto a la inteligencia artificial.

En 2024, la discográfica presentó una demanda contra Suno, una aplicación especializada en generación musical mediante IA. Sin embargo, meses después ambas partes alcanzaron un acuerdo y firmaron un contrato de licencia para entrenar modelos con contenido autorizado.

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Mientras tanto, otras grandes compañías del sector, como Sony Music y Universal Music Group, mantienen litigios abiertos contra este tipo de plataformas.

Warner también cerró acuerdos con Stability AI para desarrollar herramientas basadas en inteligencia artificial orientadas a los artistas.

Warner Music tiene una nueva estrategia en el uso de la IA. (Warner Music)

La industria musical busca nuevas formas de proteger los derechos de autor

La expansión de la inteligencia artificial generativa ha abierto un debate sobre el uso de contenidos protegidos para entrenar modelos y generar nuevas obras.

Artistas, sellos discográficos y empresas tecnológicas buscan fórmulas que permitan aprovechar las oportunidades de estas herramientas sin comprometer los derechos de propiedad intelectual.

En ese contexto, soluciones como las desarrolladas por Sureel AI buscan convertirse en una pieza clave para garantizar una relación más transparente entre los creadores y las empresas que desarrollan inteligencia artificial.

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Con esta adquisición, Warner Music refuerza su apuesta por un modelo en el que la IA no solo sea una herramienta de creación y distribución, sino también un mecanismo para supervisar y monetizar de manera más eficiente los contenidos musicales en la nueva era digital.