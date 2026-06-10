Tecno

La apuesta de Warner Music en tecnología: compra Sureel AI para vigilar uso y monetización del contenido musical

La discográfica anunció la compra de Sureel AI, una startup especializada en rastrear cómo los modelos de IA utilizan música y otros activos creativos

Guardar
Google icon
Warner Music compró una startup de IA para vigilar el uso y monetización de sus canciones.
Warner Music compró una startup de IA para vigilar el uso y monetización de sus canciones. (Warner)

Warner Music Group anunció la adquisición de Sureel AI, una startup especializada en rastrear el uso de contenidos creativos por parte de modelos de inteligencia artificial generativa. Con esta operación, cuyos términos económicos no fueron revelados, la compañía busca reforzar la protección y la monetización de activos como música, voces, imágenes y actuaciones frente a usos no autorizados.

La compra refleja el creciente interés de la industria del entretenimiento por desarrollar herramientas que permitan identificar cómo interactúan los sistemas de IA con obras protegidas por derechos de autor y garantizar que los creadores puedan recibir una compensación justa.

PUBLICIDAD

A pesar de integrarse en el ecosistema de Warner Music, Sureel AI continuará operando de forma independiente, manteniendo el objetivo con el que fue creada en 2022: aportar mayor transparencia al uso de contenidos en la era de la inteligencia artificial.

Warner Music busca integrarse a herramientas de IA. (Warner Music)
Warner Music busca integrarse a herramientas de IA. (Warner Music)

Una tecnología para rastrear el uso de obras en modelos de IA

Sureel AI desarrolla una tecnología propia conocida como “ADN de IA”, diseñada para detectar cómo y cuándo los modelos de inteligencia artificial utilizan material creativo.

PUBLICIDAD

La plataforma permite supervisar canciones, voces, imágenes e interpretaciones, ofreciendo información detallada sobre la interacción entre estos activos y las herramientas de IA generativa.

Además, cuenta con un panel de control que facilita a los titulares de derechos conocer el destino de sus obras y gestionar posibles compensaciones derivadas de su utilización.

Según la empresa, el objetivo es construir un sistema más transparente para artistas, sellos discográficos y compañías de entretenimiento.

Sureel AI fue comprado por Warner Music.
Sureel AI fue comprado por Warner Music. (Sureel AI)

La startup seguirá funcionando de manera independiente

Tamay Aykut, fundador y director ejecutivo de Sureel AI, aseguró que la adquisición permitirá ampliar el alcance de la compañía.

En un comunicado, el ejecutivo afirmó que la operación contribuirá a construir “un futuro más transparente y justo” para el sector creativo y favorecerá la generación de valor para toda la industria musical y del entretenimiento.

Aykut también sostuvo que los propietarios de derechos deben conocer de qué manera interactúa la inteligencia artificial con sus obras y participar de forma equitativa en los beneficios económicos que estas puedan generar.

La plantilla de Sureel AI está formada por varios profesionales con experiencia en la industria musical, entre ellos Benji Rogers, cofundador de PledgeMusic; Aileen Crowley, exejecutiva de Universal Music; y Michael Pelczynski, antiguo directivo de SoundCloud y Warner Music.

Sureel AI fue comprado por Warner Music.
Warner Music busca tener más control sobre sus canciones. (Sureel AI)

Warner Music refuerza su estrategia en inteligencia artificial

Robert Kyncl, director ejecutivo de Warner Music Group, destacó que la inteligencia artificial representa una oportunidad para impulsar nuevas formas de interacción con los seguidores y generar valor para la industria.

El ejecutivo señaló que la incorporación de Sureel AI fortalecerá las capacidades de la compañía para proteger, controlar y monetizar la propiedad intelectual de artistas y creadores.

Asimismo, indicó que la tecnología permitirá preservar elementos como la voz, la imagen y la identidad de los artistas en un contexto en el que los sistemas de IA tienen una presencia cada vez mayor.

Sureel AI fue comprado por Warner Music.
Sureel AI es una plataforma que identifica las canciones hecho con IA. (Sureel AI)

El cambio de postura de Warner Music frente a la IA

La adquisición de Sureel AI evidencia la evolución de la estrategia de Warner Music respecto a la inteligencia artificial.

En 2024, la discográfica presentó una demanda contra Suno, una aplicación especializada en generación musical mediante IA. Sin embargo, meses después ambas partes alcanzaron un acuerdo y firmaron un contrato de licencia para entrenar modelos con contenido autorizado.

Mientras tanto, otras grandes compañías del sector, como Sony Music y Universal Music Group, mantienen litigios abiertos contra este tipo de plataformas.

Warner también cerró acuerdos con Stability AI para desarrollar herramientas basadas en inteligencia artificial orientadas a los artistas.

Sureel AI fue comprado por Warner Music.
Warner Music tiene una nueva estrategia en el uso de la IA. (Warner Music)

La industria musical busca nuevas formas de proteger los derechos de autor

La expansión de la inteligencia artificial generativa ha abierto un debate sobre el uso de contenidos protegidos para entrenar modelos y generar nuevas obras.

Artistas, sellos discográficos y empresas tecnológicas buscan fórmulas que permitan aprovechar las oportunidades de estas herramientas sin comprometer los derechos de propiedad intelectual.

En ese contexto, soluciones como las desarrolladas por Sureel AI buscan convertirse en una pieza clave para garantizar una relación más transparente entre los creadores y las empresas que desarrollan inteligencia artificial.

Con esta adquisición, Warner Music refuerza su apuesta por un modelo en el que la IA no solo sea una herramienta de creación y distribución, sino también un mecanismo para supervisar y monetizar de manera más eficiente los contenidos musicales en la nueva era digital.

Temas Relacionados

Warner MusicIASureel AIMúsicaLo último en tecnologíatecnología-noticiasInteligencia artificial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Si no publicas nada en redes sociales, tranquilo no eres aburrido: la psicología te explica por qué

Esta tendencia crece entre adultos de 25 a 50 años que consideran que la exposición cuesta más de lo que aporta

Si no publicas nada en redes sociales, tranquilo no eres aburrido: la psicología te explica por qué

WhatsApp estrena Archivo de Estados: así puedes guardar tus actualizaciones caducadas en Android

La función en fase beta guarda automáticamente las actualizaciones una vez que caducan y las reúne en un archivo privado accesible solo por el dueño de la cuenta

WhatsApp estrena Archivo de Estados: así puedes guardar tus actualizaciones caducadas en Android

Anthropic lanzó Claude Fable 5, el modelo de IA más poderoso: gratis hasta el 22 de junio y con un freno automático ante riesgos de ciberseguridad

La compañía abre por primera vez al público su familia Mythos, el escalón más alto de su arquitectura, con salvaguardas que redirigen las consultas sensibles a Claude Opus 4.8 y una nueva política de retención de datos que aplica incluso a los contratos de “retención cero”

Anthropic lanzó Claude Fable 5, el modelo de IA más poderoso: gratis hasta el 22 de junio y con un freno automático ante riesgos de ciberseguridad

Cómo activar el modo Messi en WhatsApp durante la Copa Mundial 2026

Los usuarios pueden liberar espacio de la aplicación móvil para que funcione de forma ágil y rápida, así como el jugador argentino en la cancha

Cómo activar el modo Messi en WhatsApp durante la Copa Mundial 2026

La mitad de los estadounidenses teme que la IA pueda dejar sin trabajo a algún miembro de su familia

Una encuesta nacional revela que el 53% de la población observa como probable que los avances tecnológicos afecten la estabilidad laboral en su entorno cercano, mientras que el 73% expresa preocupación ante la rápida integración de sistemas automatizados en la vida diaria

La mitad de los estadounidenses teme que la IA pueda dejar sin trabajo a algún miembro de su familia

DEPORTES

El Súper Rugby Américas define a su campeón entre cuatro equipos argentinos

El Súper Rugby Américas define a su campeón entre cuatro equipos argentinos

La argentina Solana Sierra estrenó su mejor ranking con un triunfo en el césped de Hertogenbosch

“No veo a Argentina mejor que Brasil”: tajante opinión de un histórico futbolista brasileño antes del Mundial

“Messi mete miedo”: la reacción de los diarios internacionales tras el último amistoso de Argentina antes del Mundial

El Mundial 2026 suma 104 partidos y USD 1.000 millones: cómo impacta en las ciudades sede de Estados Unidos

TELESHOW

Thiago Medina se cansó de la polémica familiar con Daniela Celis: “No estoy para estupideces”

Thiago Medina se cansó de la polémica familiar con Daniela Celis: “No estoy para estupideces”

67 fotos de la alfombra violeta de Charlie y la Fábrica de Chocolate: los mejores looks de los famosos y sus hijos

Las postales de Ricardo Arjona y su esposa en El Calafate: “Cuando el fin del mundo se parece al principio”

Darío Barassi compartió una foto de su adolescencia y sorprendió a sus seguidores: “¡Hace 50 kilos!"

Cantó con su mamá en Es mi sueño y emocionó a Carlos Baute con su historia personal: “Yo no había nacido”

INFOBAE AMÉRICA

La lluvia de peces reaparece en Yoro y revive uno de los fenómenos más sorprendentes de Honduras

La lluvia de peces reaparece en Yoro y revive uno de los fenómenos más sorprendentes de Honduras

República Dominicana: Transporte, restaurantes y salud encabezan alza de precios durante mayo

El Salvador busca ampliar el mercado de exportaciones fuera de su eje tradicional

Benjamín Netanyahu se presentará a la reelección en los próximos comicios de Israel

“Cincuenta por ciento de emergencias viales es por caída de árboles”, afirma Alex Beltrán durante la alerta naranja en El Salvador