Estados Unidos

Anthropic lanzó Claude Fable 5, el modelo de IA más poderoso: gratis hasta el 22 de junio y con un freno automático ante riesgos de ciberseguridad

La compañía abre por primera vez al público su familia Mythos, el escalón más alto de su arquitectura, con salvaguardas que redirigen las consultas sensibles a Claude Opus 4.8 y una nueva política de retención de datos que aplica incluso a los contratos de “retención cero”

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Logo de Anthropic (símbolo naranja) y texto 'ANTHROPIC', con 'FABLE 5', un escudo digital brillante y formas geométricas abstractas con luces neón.
Fable 5 marca el debut público de la familia Mythos de Anthropic: una arquitectura de inteligencia artificial que combina potencia sin precedentes con mecanismos automáticos de protección y control de riesgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Anthropic lanzó este martes Claude Fable 5, el primer modelo de inteligencia artificial de su familia Mythos —el nivel más avanzado de la arquitectura de la compañía— disponible para el público en general. El modelo supera en casi todos los benchmarks a cualquier sistema que la empresa haya puesto a disposición masiva hasta ahora, llega con salvaguardas automáticas que redirigen las consultas de mayor riesgo al modelo anterior Claude Opus 4.8, y está incluido sin cargo adicional en los planes de suscripción de Claude hasta el 22 de junio.

El debut de la familia Mythos

La familia Mythos tiene historia corta pero densa. En abril, Anthropic lanzó Claude Mythos Preview con acceso restringido a través del Proyecto Glasswing, una iniciativa desarrollada en coordinación con el gobierno de los Estados Unidos para defender infraestructura crítica.

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El nombre de la versión pública no es un detalle menor: “Fable” deriva del latín fabula, la misma raíz que el griego “mythos”. La distinción de nombres señala exactamente lo que diferencia a los dos modelos: las salvaguardas. Mythos 5, la versión sin restricciones de ciberseguridad, también fue lanzada hoy, pero sólo para los socios de Glasswing.

La semana pasada, Anthropic amplió el acceso a Mythos Preview a unas 150 organizaciones en más de quince países, todas vinculadas a infraestructura crítica. El paso de hoy es cualitativamente diferente: cualquier persona con una suscripción activa a Claude —Pro, Max, Team o Enterprise— puede interactuar con tecnología de la clase Mythos desde esta mañana. Para los usuarios de la API y los planes de consumo empresarial, el acceso es inmediato y sin restricciones de disponibilidad de capacidad.

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El contexto empresarial tampoco es casual. Anthropic presentó semanas atrás su solicitud confidencial de oferta pública inicial ante la Securities and Exchange Commission (SEC), siguiendo los pasos de OpenAI y SpaceX, con una valuación cercana al billón de dólares luego de su ronda de 65.000 millones de dólares en mayo. Fable 5 es, en ese marco, tanto un hito técnico como la principal señal comercial que la empresa le manda al mercado antes de su debut en Wall Street.

Ilustración digital de una puerta monumental translúcida con circuitos y luz. Siluetas humanas observan un haz de luz naranja que guía hacia una estructura compleja.
Por primera vez, la tecnología más sofisticada de Anthropic deja el acceso restringido y se despliega para la comunidad global, marcando un hito tanto técnico como comercial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que Fable 5 puede hacer

En evaluaciones de terceros, Fable 5 se posiciona como el modelo más avanzado del mercado en ingeniería de software, análisis financiero complejo, visión computacional e investigación científica. Stripe, que tuvo acceso anticipado, reportó que el modelo comprimió meses de trabajo en días: en una base de código Ruby de 50 millones de líneas, completó en un día una migración que habría insumido a un equipo completo más de dos meses de trabajo manual.

La plataforma de análisis Hex informó que Fable 5 fue el primero en superar el 90% en su benchmark central de tareas analíticas complejas, un salto de diez puntos respecto de Opus 4.8.

En investigación científica, los resultados son igualmente contundentes. Con Mythos 5, expertos internos de Anthropic en diseño de proteínas aceleraron aspectos del desarrollo de fármacos aproximadamente diez veces. El modelo ejecutó de forma autónoma todas las etapas del trabajo que normalmente realiza un científico: elección de sitios de unión, selección y ejecución de herramientas de diseño, y recuperación ante errores.

En una investigación de genómica, Mythos 5 entrenó de forma autónoma un modelo de aprendizaje automático que, al evaluar datos de más de un millón de células de 138 especies animales, superó a un modelo publicado recientemente en la revista Science, siendo cien veces más pequeño.

El precio de Fable 5 es de diez dólares por millón de tokens de entrada y cincuenta dólares por millón de tokens de salida: el doble del costo de Claude Opus 4.8, pero menos de la mitad del precio original de Mythos Preview. Para los suscriptores de Claude, el acceso es gratuito hasta el 22 de junio. El 23 de junio, la empresa retirará Fable 5 de los planes de suscripción fijos y requerirá créditos de uso adicionales. La intención declarada es restituirlo como función estándar tan pronto como la capacidad de infraestructura lo permita.

Las salvaguardas que distinguen a Fable de Mythos

Ilustración digital sobre un fondo oscuro, mostrando el logo de Anthropic, una caja de neón con luz y una figura humana hecha de datos.
Las nuevas salvaguardas de Fable 5 actúan como una compuerta digital: filtran consultas de alto riesgo y activan el “fallback” a Claude Opus 4.8 para evitar abusos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para hacer posible el lanzamiento masivo de un modelo de esta magnitud sin elevar los riesgos de abuso, Anthropic diseñó un sistema de clasificadores independientes. Estos sistemas detectan consultas en tres áreas de alto riesgo —ciberseguridad ofensiva, biología y química, y destilación de capacidades a modelos de terceros— y redirigen la respuesta a Claude Opus 4.8 en lugar de rechazarla.

El usuario es notificado cada vez que ocurre un fallback. Según datos iniciales de la compañía, más del 95% de las sesiones transcurren íntegramente con Fable 5, sin ningún redireccionamiento. La empresa sometió los clasificadores a más de 1.000 horas de bug bounty externo sin que se encontrara ningún jailbreak universal.

No obstante, el Instituto de Seguridad de IA del Reino Unido (AISI) reportó avances hacia un jailbreak universal durante una ventana inicial de pruebas, algo que Anthropic reconoce públicamente en su documentación técnica. ‘Probablemente sea imposible prevenir completamente los jailbreaks universales —escribe la empresa—, pero nuestro objetivo es hacer que cualquier jailbreak restante sea suficientemente lento y costoso para que podamos detectarlo y prevenirlo antes de que se use a escala.’ El texto describe ese objetivo como una carrera permanente contra atacantes con motivaciones financieras.

Qué cambia para el mercado y la región

Ilustración digital de un mapa de las Américas como un circuito brillante con el logo de Anthropic en el centro, irradiando haces de luz a íconos tecnológicos.
El despliegue regional de Fable 5 redefine el acceso a IA avanzada y eleva los estándares de seguridad y control de datos en el mercado latinoamericano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Junto con el lanzamiento, Anthropic introduce una política de retención de datos de 30 días para todo el tráfico en modelos de la clase Mythos, incluso para las empresas que habían negociado contratos de “retención cero”. La compañía asegura que los datos no se usarán para entrenar nuevos modelos —sólo para detectar jailbreaks complejos que operan a través de múltiples solicitudes— y serán eliminados tras el período de retención, con acceso humano estrictamente registrado. La medida podría convertirse en un precedente de industria: a mayor capacidad del modelo, mayor supervisión obligatoria de los flujos de datos.

Para desarrolladores y empresas en América Latina que trabajan con la API de Claude, el acceso a Fable 5 es inmediato a partir de hoy. El debate que abre el lanzamiento es de costos: con Opus 4.8 ya presionando los presupuestos de IA de muchas organizaciones, escalar a Fable 5 —al doble del precio por token— requiere casos de uso con retorno tangible. La ventaja del modelo se concentra en tareas de largo horizonte donde el rendimiento es diferencial: auditorías de código de gran escala, análisis de documentos extensos e investigación científica autónoma.

El 23 de junio, cuando expire la ventana de acceso gratuito para suscriptores, Anthropic tendrá su primera señal concreta de demanda real. En paralelo, el programa de acceso confiable para biología —que habilitará las capacidades completas de Mythos 5 para investigadores seleccionados— está próximo a abrirse. El reloj del IPO también corre: Fable 5 es, al mismo tiempo, el modelo más ambicioso de la empresa y su principal argumento comercial ante los inversores de Wall Street.

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