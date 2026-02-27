Cómo tener alertas de Instagram para saber si mi hijo busca temas de autolesión

La nueva función de alertas parentales de Instagram envía notificaciones cuando un adolescente busca temas como suicidio o autolesión en la aplicación. (EFE/EPA/SASCHA STEINBACH)

Instagram ha lanzado una función que permite a los padres recibir alertas cuando sus hijos adolescentes buscan de manera reiterada temas sensibles, como el suicidio o la autolesión, dentro de la aplicación. Por lo que es importante que los adultos sepan cómo usarla para estar pendientes de este tipo de situaciones.

Así que vamos a explicar todo lo necesario para aprender a usar esta herramienta, entender qué es, cómo activarla y aprender a entender las alertas para no descuidar a los menores.

En qué consiste la nueva función de alertas parentales de Instagram

Instagram ha puesto en marcha un sistema de supervisión automatizada pensado para que los adultos responsables puedan intervenir de forma temprana ante posibles riesgos. La función envía notificaciones a los padres o tutores cuando detecta que un adolescente intenta buscar, de forma insistente y en un corto periodo de tiempo, términos asociados al suicidio o la autolesión.

La finalidad esencial es que las familias tengan la información necesaria para acompañar, respaldar y actuar si el menor está atravesando una situación delicada. Las alertas no solo notifican sobre la actividad, sino que también ofrecen acceso inmediato a recursos profesionales y recomendaciones de expertos para abordar conversaciones sensibles y ofrecer apoyo adecuado.

Instagram notifica a los adultos responsables solo si detecta búsquedas reiteradas y en corto tiempo de términos relacionados con suicidio o autolesión. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cómo se activan las alertas de Instagram para padres

La recepción de estas notificaciones requiere que la función de supervisión parental esté habilitada previamente en la cuenta del adolescente. Solo los padres o tutores que hayan configurado esta herramienta podrán recibir las alertas, lo que garantiza la privacidad de los menores ante otros adultos que no cuenten con autorización.

La activación de la función sigue estos pasos básicos:

Configurar la supervisión parental: el adulto responsable debe acceder a la sección de supervisión parental dentro de la configuración de la cuenta de Instagram de su hijo. Asociar los datos de contacto: es necesario registrar un correo electrónico, número de teléfono o cuenta de WhatsApp donde se recibirán las notificaciones. Aceptar la supervisión: el adolescente debe aceptar el vínculo de supervisión enviado por el adulto, lo que activa la relación de monitoreo y permite que el sistema funcione.

Una vez completados estos pasos, la plataforma comenzará a monitorizar automáticamente las búsquedas realizadas por el menor en busca de patrones o términos sensibles.

La privacidad de los adolescentes queda protegida, ya que las alertas solo llegan a los adultos autorizados y con consentimiento del menor. (REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)

Qué tipo de notificaciones llegan y cómo funcionan

Cuando el sistema de Instagram detecta varias búsquedas seguidas relacionadas con suicidio o autolesión, se genera una alerta destinada únicamente a los adultos autorizados. Los avisos pueden llegar por correo electrónico, mensaje de texto (SMS), WhatsApp o notificación directa en la aplicación, dependiendo de las preferencias seleccionadas durante la configuración.

Al abrir la notificación, los padres accederán a un mensaje en pantalla completa que explica la situación, detalla la actividad detectada y presenta recursos elaborados junto con especialistas en seguridad infantil y organizaciones de salud mental.

De acuerdo con la política de Instagram, la alerta solo se enviará si el menor realiza búsquedas reiteradas en un corto lapso, evitando así notificaciones innecesarias que puedan perder efectividad o invadir la privacidad del adolescente.

Instagram consultó a expertos en seguridad infantil para definir los parámetros que activan las notificaciones ante riesgos psicológicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa consultó a su grupo asesor de expertos en seguridad infantil para definir los parámetros que desencadenan las notificaciones. El sistema analiza el umbral y la frecuencia de búsquedas, activando la alerta solo cuando detecta un patrón de insistencia en la búsqueda de términos claramente asociados con autolesión o suicidio.

La herramienta de alertas parentales comenzó a implementarse en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá. Instagram prevé expandir la disponibilidad a otras regiones durante el año, aunque todavía no hay fechas confirmadas para países de Latinoamérica o España.

Además, la compañía ya trabaja en el desarrollo de funciones similares para sus asistentes virtuales y chatbots de inteligencia artificial. El objetivo es extender las notificaciones también a situaciones en las que los adolescentes intenten conversar sobre temas sensibles con sistemas de IA, como Meta AI.