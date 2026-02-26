Instagram lanza alertas parentales para detectar búsquedas de suicidio o autolesión en adolescentes

Instagram lanza alertas parentales para prevenir el suicidio y autolesión en adolescentes, con notificaciones en tiempo real sobre búsquedas reiteradas. (AP foto/Michael Dwyer)

Instagram implementará una nueva función que enviará alertas parentales en búsquedas sobre suicidio o autolesión si un adolescente intenta buscar reiteradamente estos temas en la plataforma en un corto periodo. El objetivo es permitir que las familias intervengan de forma temprana ante posibles riesgos y brindarles recursos de apoyo, a través de los canales de contacto disponibles.

La alerta está integrada en la supervisión parental dentro de Instagram. Cuando el sistema detecta varias búsquedas seguidas relacionadas con suicidio o autolesión, se enviará una notificación a los padres registrados. El aviso llegará por correo electrónico, SMS, WhatsApp o a través de la aplicación, dependiendo de los datos asociados a la cuenta.

Al recibir la alerta, los adultos accederán a un mensaje a pantalla completa que informa sobre la actividad de búsqueda y ofrece recursos elaborados con el apoyo de expertos en seguridad infantil y organizaciones de salud mental. La notificación solo se enviará si la cuenta de los padres ya tiene activa la función de supervisión parental, lo que garantiza la privacidad de los adolescentes ante otros adultos sin autorización.

La nueva función de Instagram enviará avisos a padres registrados por correo, SMS o WhatsApp cuando se detecten búsquedas relacionadas con suicidio. (Meta)

Disponibilidad internacional y próximos lanzamientos de Instagram

La función llegará primero la próxima semana a Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá. Se prevé que estas alertas estén disponibles en otras regiones durante 2024, pero aún no hay fechas definidas para Latinoamérica o España.

Este despliegue gradual responde a la adaptación de la herramienta a los marcos regulatorios de cada país y a la experiencia obtenida en los mercados iniciales.

Bases y criterios para activar las alertas parentales

Instagram consultó con su grupo asesor de expertos en seguridad infantil para definir los criterios que activan las alertas. El objetivo es lograr un equilibrio entre la protección de los adolescentes y evitar notificaciones innecesarias que puedan restar efectividad o atentar contra la privacidad.

Expertos en ciberseguridad y salud mental respaldan la iniciativa, destacando la importancia de la intervención temprana de las familias. Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema analiza el umbral de búsquedas: solo se activa cuando el adolescente realiza varias búsquedas concernientes a suicidio o autolesión en un corto plazo. Según el doctor Sameer Hinduja, codirector del Cyberbullying Research Center, permitir que padres intervengan en estos casos puede ser fundamental para prevenir daños. Hinduja destacó que la medida responde a una demanda de los especialistas para incorporar mecanismos eficaces de protección en las grandes plataformas.

Protecciones para la salud mental adolescente en Instagram

Esta novedad amplía las medidas ya vigentes que Instagram implementa para cuidar la salud mental de los adolescentes. La plataforma bloquea el acceso a resultados para búsquedas directamente ligadas al suicidio y la autolesión. En su lugar, redirige a los usuarios a líneas de ayuda especializadas y recursos informativos.

Incluso cuando el contenido aborda la salud mental desde una perspectiva más general, el sistema ofrece materiales de apoyo. Además, el contenido sobre suicidio o autolesión publicado por otros usuarios se oculta para los adolescentes, como parte de la política de contenido para evitar la promoción y glorificación de conductas de riesgo.

La inteligencia artificial analiza los comportamientos de búsqueda y próximamente notificará a los padres si se intentan iniciar conversaciones sobre autolesión. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Actualmente, la inteligencia artificial de Instagram está entrenada para identificar y responder de forma segura a adolescentes que buscan ayuda. La red social trabaja en una función similar que notificará a padres si su hijo intenta entablar conversaciones relacionadas con autolesión o suicidio con los asistentes virtuales. Se adelantó que habrá más detalles sobre este sistema en los próximos meses.

Opiniones de expertos sobre la medida

Especialistas en seguridad digital y salud mental consideran que la medida representa un avance importante en la protección en línea de los adolescentes. Sostienen que el acceso temprano a esta información permite que padres y cuidadores tomen medidas antes de que se produzca una situación crítica.

La directora ejecutiva de Parent Zone, Vicki Shotbolt, indicó que herramientas de este tipo ofrecen mayor tranquilidad a las familias preocupadas por el uso digital de sus hijos.

Medidas como estas refuerzan el compromiso de la plataforma con la seguridad infantil y la prevención, facilitando la intervención familiar sin invadir la autonomía adolescente.

Contar con información precisa brinda a las familias la oportunidad de acompañar a los adolescentes y propiciar entornos digitales más seguros durante situaciones delicadas.