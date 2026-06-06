Femicidio de Dulce en Misiones: imputaron al único detenido, tras detectarse una prueba clave

Según reveló la autopsia, la causa de muerte fue asfixia mecánica

A una semana de que el cuerpo de Dulce María Candia, la adolescente de 17 años que estaba desaparecida, fuera encontrado en una obra de construcción de Eldorado, provincia de Misiones, el único detenido por el caso fue imputado por femicidio.

Se trata de M. A. Y., el remisero de 46 años, que había sido detenido el lunes en el barrio 20 de junio, en el kilómetro 3 de la ciudad. Durante una audiencia de imputación celebrada este viernes, el acusado se negó a responder preguntas y a ofrecer declaración alguna.

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A raíz de esta postura, la jueza de Instrucción N° 1 de Eldorado, María Laura Rodríguez, formalizó la imputación por femicidio. La decisión se apoyó en los registros telefónicos que ubicaron su celular en las inmediaciones del lugar donde se halló el cuerpo de la víctima, según la información de El Litoral.

Horas más tarde, se realizó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre la calle Iturbe. Según Eldópolis Red, se secuestraron dispositivos electrónicos y tarjetas SIM que podrían aportar información relevante. Además, confiscaron una carcasa de teléfono celular Motorola, un teléfono LG y un teléfono Infinix, que serán sometidos a pericias técnicas.

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El principal sospechoso seguirá detenido

El sospechoso había sido detenido el lunes por la mañana durante un operativo encabezado por el Director General de Seguridad, Comisario General Raúl Maslowski, junto a personal de la Unidad Regional III, la Dirección Homicidios y la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas.

La investigación comenzó con la denuncia de desaparición presentada el 27 de mayo por la madre de la adolescente en la Comisaría de la Mujer de Eldorado. Sin embargo, se indicó que la menor llevaba desaparecida varios días antes de que el hecho fuera informado a las autoridades.

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Desde ese momento, se activó el protocolo de búsqueda de menores y se desplegaron múltiples líneas investigativas. En el operativo participaron distintas dependencias policiales y áreas especializadas. A pesar de esto, vecinos y familiares criticaron la falta de difusión oficial e inacción estatal. “Jamás hicieron alerta por la desaparición de la nena. Jamás hicieron Alerta Sofía por ella, lo dejaron así, como algo normal”, sostuvo un vecino de Eldorado.

Fue así que el 28 de mayo, un día después de la denuncia, el cuerpo de la joven fue hallado en una construcción abandonada del barrio El Tucán, a pocas cuadras del lugar donde había desaparecido. Según trascendió, la identificación se realizó mediante reconocimiento fotográfico por parte de un familiar directo.

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La joven fue encontrada dos semanas después de su desaparición

A partir de esto, la escena fue preservada por los efectivos policiales, quienes notificaron a la jueza de Instrucción y coordinaron las pericias junto al personal de la División Policía Científica y Bomberos Voluntarios de Eldorado, responsables de la extracción del cuerpo.

Poco después, la autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica, lo que orientó la investigación hacia un posible homicidio en las primeras horas. Asimismo, la pesquisa avanzó con relevamientos en la zona, análisis de registros, pericias y entrevistas.

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Estos procedimientos permitieron reconstruir los últimos movimientos de la víctima y reunir pruebas fundamentales. Como resultado de estos elementos, la jueza Rodríguez ordenó la detención del remisero, quien permanecerá a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación.

Uno de los puntos centrales de la investigación es el análisis pericial de dos teléfonos celulares secuestrados durante el procedimiento. Los resultados aportaron elementos determinantes, debido a que los resultados permitieron ubicar al sospechoso en las inmediaciones de la escena.

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El caso provocó una fuerte reacción en la comunidad de Eldorado. Una fuente consultada por El Territorio criticó: “Estaba en la calle día y noche, jamás hicieron nada acá”. Por su parte, vecinos del barrio Avanti subrayaron la carencia de servicios en la zona: “En ese barrio entero no hay ni luces, es una jurisdicción que incluye 7 barrios diferentes y es una perdición llena de personas bajo consumos problemáticos, de ladrones”.

Por este motivo, vecinos y allegados manifestaron preocupación por la seguridad y denunciaron la falta de presencia estatal en la zona. Al mismo tiempo, reclamaron mejoras en infraestructura y controles para prevenir hechos similares.

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