Google trabaja en un desbloqueo facial para celulares Pixel y Chromebooks en la oscuridad

Google prepara un desbloqueo facial avanzado para Pixel 11 y Chromebooks, incluso en completa oscuridad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google prepara una actualización en la seguridad biométrica de sus dispositivos con una nueva tecnología de desbloqueo facial avanzada.

Bajo el nombre interno de “Project Toscana”, este sistema estaría dirigido tanto a la próxima familia Pixel 11 como a futuros Chromebooks, prometiendo funcionar con la misma rapidez y fiabilidad independientemente de las condiciones de luz.

La importancia de esta innovación reside en su enfoque doble: ofrecer la comodidad y seguridad de un desbloqueo facial de última generación sin sacrificar el diseño de los dispositivos ni depender únicamente de sensores visibles. Si el desarrollo llega a producción, podría marcar un salto clave en la experiencia de autenticación para usuarios de Android y ChromeOS.

Project Toscana: así es el nuevo reconocimiento facial de Google que funcionará sin importar la luz - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desbloqueo facial que no depende de la luz

Según fuentes cercanas al proyecto, la tecnología de Google utilizaría sensores infrarrojos ocultos bajo la pantalla, permitiendo que el reconocimiento facial funcione tanto en plena oscuridad como a la luz del día.

Esta aproximación elimina la necesidad de componentes visibles, manteniendo el aspecto externo de los Pixel 11 y Chromebooks igual al de generaciones anteriores. La inclusión de este tipo de sensores, similares a los que Apple planea para los iPhone 18 Pro.

Las primeras pruebas internas sugieren que el nuevo desbloqueo facial de Google igualaría la velocidad y precisión del sistema Face ID de Apple, considerado actualmente el estándar en el sector. A diferencia de los iPhone, sin embargo, los Pixel seguirían ofreciendo el lector de huellas digitales, dando al usuario la opción de elegir entre ambos métodos de autenticación según sus preferencias y necesidades.

El interés de Google por llevar el desbloqueo facial avanzado a Chromebooks sugiere que la compañía quiere unificar la experiencia de autenticación en todo su ecosistema. Esto abriría la puerta a una protección biométrica más avanzada en ordenadores portátiles con ChromeOS, que hasta ahora dependían principalmente de contraseñas o lectores de huellas.

La integración de sensores ocultos y mapas tridimensionales del rostro refuerza la protección y elimina la dependencia de contraseñas, facilitando el acceso higiénico y sin contacto en móviles y portátiles - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La integración de este sistema en Chromebooks podría facilitar el acceso seguro a sesiones, pagos y contenido sensible, adaptándose a un entorno digital cada vez más móvil y descentralizado.

Cuál es la importancia en la tecnología de reconocimiento facial

El reconocimiento facial avanzado elimina la fricción asociada a las contraseñas tradicionales. Ya no es necesario recordar o teclear combinaciones de letras y números, basta con mirar el dispositivo, y el acceso es instantáneo. Esta facilidad reduce errores y bloqueos por olvido, y, además, protege frente al robo visual de contraseñas en lugares públicos.

Desde una perspectiva técnica, el uso de sensores de profundidad e infrarrojos permite crear un mapa tridimensional único del rostro, extremadamente difícil de replicar o engañar. Los sistemas más robustos incluyen “detección de atención”, exigiendo que el usuario tenga los ojos abiertos y mire al sensor, lo que garantiza que el acceso sea voluntario y no se pueda vulnerar con fotos o máscaras.

Esta tecnología también mejora la higiene digital y física, ya que elimina la necesidad de tocar la pantalla del celular para desbloquear el dispositivo. Al evitar el contacto directo con una superficie que suele acumular bacterias, la biometría sin contacto reduce el riesgo de transmisión de gérmenes, contribuyendo a una experiencia más limpia y segura.

Aunque Google no ha confirmado oficialmente todos los detalles, los reportes apuntan a que el desbloqueo facial avanzado podría debutar con la familia Pixel 11 y llegar también a Chromebooks de nueva generación.

El desarrollo de un desbloqueo facial que funciona en la oscuridad y sin sensores visibles posiciona a Google como uno de los referentes en seguridad biométrica móvil y de escritorio. Si el sistema cumple las expectativas, podría marcar un antes y un después en la forma en que los usuarios acceden y protegen su información, con ventajas claras en comodidad, salud y protección digital.