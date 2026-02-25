La función oculta de WhatsApp para evitar espías en tu cuenta y mantener seguras las conversaciones

La plataforma de mensajería cuenta con herramientas para mantener la información libre de usos peligrosos. (Foto: REUTERS)

Las aplicaciones de mensajería ocupan un lugar central en la vida digital. Por eso, mantener la cuenta de WhatsApp libre de accesos extraños es fundamental para proteger la privacidad de los datos y las conversaciones almacenadas.

Exponer información privada puede derivar en riesgos serios que van desde el robo de datos hasta el espionaje de comunicaciones personales o profesionales. Frente a este escenario, WhatsApp ha incorporado una herramienta que permite a cada usuario ejercer un control estricto sobre los dispositivos que acceden a su cuenta.

A través de la función de dispositivos vinculados, es posible identificar y bloquear accesos no autorizados de manera rápida y sencilla, lo que contribuye a preservar la seguridad digital y la confidencialidad de los mensajes.

Por qué es clave revisar quién accede a la cuenta de WhatsApp

WhatsApp guarda datos privados que en manos extrañas puede traer riesgos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Exponer las conversaciones privadas de WhatsApp a extraños representa un gran riesgo para la seguridad personal y la privacidad digital. El acceso no autorizado puede facilitar el robo de información sensible, la suplantación de identidad o el espionaje de datos privados.

Para reducir estos peligros, WhatsApp ofrece herramientas que permiten identificar accesos sospechosos y tomar acciones inmediatas. La principal herramienta para saber si alguien ingresó sin permiso a una cuenta se encuentra en la sección de dispositivos vinculados, que resulta clave para mantener la seguridad.

Dónde se encuentra la función de dispositivos vinculados en WhatsApp

La función de dispositivos vinculados está integrada en el menú principal de la aplicación. Al ingresar, el usuario debe seleccionar el ícono de los tres puntos verticales, donde aparece la opción específica para gestionar los dispositivos conectados a la cuenta.

En el menú principal de la aplicación se puede consultar la lista de computadoras, tabletas y navegadores con acceso activo a la cuenta. (Foto: WhatsApp)

En ese apartado se despliega una lista que muestra todas las computadoras, tabletas y navegadores web que tienen acceso activo a la cuenta. Si se detecta un dispositivo desconocido o sospechoso, la pauta sugerida es cerrar la sesión de inmediato tocando sobre el aparato en cuestión y eligiendo la opción “Cerrar sesión”.

Cómo ayuda el monitoreo frecuente a proteger la privacidad de WhatsApp

El monitoreo regular de los dispositivos vinculados permite detectar rápidamente cualquier intento de espionaje o intrusión. WhatsApp desconecta automáticamente los dispositivos inactivos durante 30 días, lo que limita el tiempo que un posible intruso puede permanecer oculto.

Esta obligación de revisar periódicamente la lista de dispositivos ayuda a detectar irregularidades y tomar acciones preventivas. El cierre manual de sesiones sospechosas puede detener el acceso de extraños sin necesidad de modificar la información de ingreso o perder datos importantes.

Qué ventajas tiene la función de dispositivos vinculados de WhatsApp

La opción permite utilizar la aplicación desde computadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función de dispositivos vinculados permite emplear WhatsApp en computadoras, tabletas y otros aparatos, incluso cuando el teléfono principal está apagado. Esto facilita el trabajo en diferentes ambientes, porque permite responder mensajes y compartir documentos de manera eficiente desde un teclado grande.

Entre las ventajas figuran la rapidez para escribir, la gestión de archivos multimedia y la posibilidad de realizar videollamadas con hasta 32 personas desde la aplicación para escritorio.

Asimismo, si el teléfono permanece sin usarse durante más de 14 días, todos los dispositivos vinculados se desconectan automáticamente, lo que añade una barrera extra contra accesos prolongados no supervisados.

Por qué se debe evitar plataformas no oficiales y métodos alternativos

WhatsApp puede bloquear la cuenta si detecta que se registró en plataformas inseguras. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El uso de plataformas no oficiales para acceder a WhatsApp representa uno de los mayores peligros para la seguridad. Estas aplicaciones suelen carecer de controles de privacidad y pueden estar desarrolladas por sujetos desconocidos.

Vincular la cuenta a estos servicios incrementa la posibilidad de que la información personal sea utilizada para enviar spam, realizar estafas o incluso perder el acceso a la cuenta.

El único método seguro para vincular dispositivos es a través del escaneo del código QR en la aplicación oficial; cualquier método alternativo puede derivar en el bloqueo de la cuenta y en la exposición de datos privados.