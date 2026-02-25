Tecno

La función oculta de WhatsApp para evitar espías en tu cuenta y mantener seguras las conversaciones

La aplicación de Meta almacena datos sensibles, incluyendo fotos, contactos y archivos personales. Esta información, al quedar expuesta, puede comprometer la privacidad

Guardar
La plataforma de mensajería cuenta
La plataforma de mensajería cuenta con herramientas para mantener la información libre de usos peligrosos. (Foto: REUTERS)

Las aplicaciones de mensajería ocupan un lugar central en la vida digital. Por eso, mantener la cuenta de WhatsApp libre de accesos extraños es fundamental para proteger la privacidad de los datos y las conversaciones almacenadas.

Exponer información privada puede derivar en riesgos serios que van desde el robo de datos hasta el espionaje de comunicaciones personales o profesionales. Frente a este escenario, WhatsApp ha incorporado una herramienta que permite a cada usuario ejercer un control estricto sobre los dispositivos que acceden a su cuenta.

A través de la función de dispositivos vinculados, es posible identificar y bloquear accesos no autorizados de manera rápida y sencilla, lo que contribuye a preservar la seguridad digital y la confidencialidad de los mensajes.

Por qué es clave revisar quién accede a la cuenta de WhatsApp

WhatsApp guarda datos privados que
WhatsApp guarda datos privados que en manos extrañas puede traer riesgos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Exponer las conversaciones privadas de WhatsApp a extraños representa un gran riesgo para la seguridad personal y la privacidad digital. El acceso no autorizado puede facilitar el robo de información sensible, la suplantación de identidad o el espionaje de datos privados.

Para reducir estos peligros, WhatsApp ofrece herramientas que permiten identificar accesos sospechosos y tomar acciones inmediatas. La principal herramienta para saber si alguien ingresó sin permiso a una cuenta se encuentra en la sección de dispositivos vinculados, que resulta clave para mantener la seguridad.

Dónde se encuentra la función de dispositivos vinculados en WhatsApp

La función de dispositivos vinculados está integrada en el menú principal de la aplicación. Al ingresar, el usuario debe seleccionar el ícono de los tres puntos verticales, donde aparece la opción específica para gestionar los dispositivos conectados a la cuenta.

En el menú principal de
En el menú principal de la aplicación se puede consultar la lista de computadoras, tabletas y navegadores con acceso activo a la cuenta. (Foto: WhatsApp)

En ese apartado se despliega una lista que muestra todas las computadoras, tabletas y navegadores web que tienen acceso activo a la cuenta. Si se detecta un dispositivo desconocido o sospechoso, la pauta sugerida es cerrar la sesión de inmediato tocando sobre el aparato en cuestión y eligiendo la opción “Cerrar sesión”.

Cómo ayuda el monitoreo frecuente a proteger la privacidad de WhatsApp

El monitoreo regular de los dispositivos vinculados permite detectar rápidamente cualquier intento de espionaje o intrusión. WhatsApp desconecta automáticamente los dispositivos inactivos durante 30 días, lo que limita el tiempo que un posible intruso puede permanecer oculto.

Esta obligación de revisar periódicamente la lista de dispositivos ayuda a detectar irregularidades y tomar acciones preventivas. El cierre manual de sesiones sospechosas puede detener el acceso de extraños sin necesidad de modificar la información de ingreso o perder datos importantes.

Qué ventajas tiene la función de dispositivos vinculados de WhatsApp

La opción permite utilizar la
La opción permite utilizar la aplicación desde computadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función de dispositivos vinculados permite emplear WhatsApp en computadoras, tabletas y otros aparatos, incluso cuando el teléfono principal está apagado. Esto facilita el trabajo en diferentes ambientes, porque permite responder mensajes y compartir documentos de manera eficiente desde un teclado grande.

Entre las ventajas figuran la rapidez para escribir, la gestión de archivos multimedia y la posibilidad de realizar videollamadas con hasta 32 personas desde la aplicación para escritorio.

Asimismo, si el teléfono permanece sin usarse durante más de 14 días, todos los dispositivos vinculados se desconectan automáticamente, lo que añade una barrera extra contra accesos prolongados no supervisados.

Por qué se debe evitar plataformas no oficiales y métodos alternativos

WhatsApp puede bloquear la cuenta
WhatsApp puede bloquear la cuenta si detecta que se registró en plataformas inseguras. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El uso de plataformas no oficiales para acceder a WhatsApp representa uno de los mayores peligros para la seguridad. Estas aplicaciones suelen carecer de controles de privacidad y pueden estar desarrolladas por sujetos desconocidos.

Vincular la cuenta a estos servicios incrementa la posibilidad de que la información personal sea utilizada para enviar spam, realizar estafas o incluso perder el acceso a la cuenta.

El único método seguro para vincular dispositivos es a través del escaneo del código QR en la aplicación oficial; cualquier método alternativo puede derivar en el bloqueo de la cuenta y en la exposición de datos privados.

Temas Relacionados

WhatsAppSeguridadConversacionesAplicaciónPrivacidadTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo acompañar a los niños y jóvenes frente al fenómeno viral de los Therian en redes sociales

Especialistas advierten que la viralización puede trivializar experiencias identitarias complejas y afectar la formación de la identidad juvenil

Cómo acompañar a los niños

Nuevas MacBook Pro integrarían pantalla OLED táctil con Dynamic Island como el iPhone

Los nuevos modelos de portátiles de Apple estarían disponibles en versiones de 14 y 16 pulgadas con respuesta tanto táctil como al clic tradicional

Nuevas MacBook Pro integrarían pantalla

Alerta Spam: la frase exacta que debes decir para que dejen de llamarte hoy mismo

El ejercicio del llamado “derecho de oposición” permite exigir que las empresas dejen de usar los datos personales con fines comerciales

Alerta Spam: la frase exacta

Todos los códigos de Free Fire para este miércoles 25 de febrero de 2025 y cómo canjearlos

Por un tiempo limitado y siguiendo las instrucciones adecuadas los jugadores registrados pueden reclamar diferentes recompensas como skins, trajes y otros objetos exclusivos

Todos los códigos de Free

Starlink: cómo registrarse y activar el servicio en tu celular de forma correcta

La tecnología permite la conexión directa a internet desde celulares, facilitando el acceso en viajes y en viviendas con baja cobertura móvil

Starlink: cómo registrarse y activar
DEPORTES
Se jugarán cuatro partidos con

Se jugarán cuatro partidos con la punta de una de las zonas del Apertura en juego: la agenda completa

Conmoción en Asia: murió el fisicoculturista siete veces ganador del Mr. India a los 37 años

Perdió el control bajo la lluvia, chocó de costado y volcó: el escalofriante accidente que sufrió un ex compañero de Franco Colapinto en Williams

El drástico cambio que propuso Flavio Briatore para que los Grandes Premios de Fórmula 1 no sean “aburridos”

“Fui yo quien terminó la relación”: el comunicado de la pareja de un piloto de Fórmula 1 para confirmar su separación

TELESHOW
Cochito López habló de los

Cochito López habló de los rumores que lo vincularon con Pampita en Punta del Este

Noelia Marzol sorprendió al contar por qué eliminó un objeto de su casa: “Me da asco”

Yanina Zilli, la vedette que fue furor en los ’90 por sus romances explosivos, entró a Gran Hermano: “Vengo a ganar”

El conmovedor mensaje de Mirtha Legrand tras el festejo de su cumpleaños 99: “Me tomaron de sorpresa”

La hija de Andrea del Boca habló del posible romance de su madre con un participante de Gran Hermano: “Me gusta”

INFOBAE AMÉRICA

6 versiones de “Cumbres Borrascosas”: 6

6 versiones de “Cumbres Borrascosas”: 6 representaciones muy diferentes de la pasión

Detectan en Uruguay un hongo de origen brasileño que se transmite de gatos a humanos

Tragedia en el sureste de Brasil: ascienden a 36 las muertes por las lluvias torrenciales en Minas Gerais

Zelensky anunció que los negociadores ucranianos se reunirán con el equipo estadounidense este jueves

Tamar Eilam Gindin y el mito del “gran enemigo” en Irán: “Israel es la excusa para arrestar a cualquier disidente”