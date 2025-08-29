Top 5 de juegos gratis imperdibles en Android para disfrutar en 2025

Revisa la lista de los mejores juegos gratuitos en Android para 2025. (Unsplash)

En 2025, Android se consolida como una plataforma ideal para los amantes de los videojuegos, presentando una amplia selección de títulos gratuitos que destacan por su calidad, variedad y capacidad de ofrecer experiencias envolventes sin que los usuarios deban gastar dinero.

Entre los favoritos de este año figuran propuestas de acción, aventuras cooperativas, deportes y estrategia, ideal para quienes desean renovar su biblioteca de juegos. A continuación, se presentan los cinco juegos gratuitos más recomendados para disfrutar en Android durante 2025, cada uno con características y modos de juego únicos.

Mejores juegos gratuitos en Android para 2025

Call of Duty: Mobile

Este título trae el universo de la legendaria franquicia Call of Duty a los dispositivos móviles. Al apostar por un formato shooter en primera persona y controles personalizables, la aplicación se adapta a distintos estilos de juego y necesidades de los usuarios. El sistema incorpora chat de voz y texto, permitiendo la comunicación constante durante las partidas multijugador en línea.

Los circuitos con vehículos RC-XD y el skin Zane – Monsoon Season se roban el show en Call of Duty: Mobile - crédito Call of Duty

Los jugadores disfrutan de modos clásicos como duelo por equipos, batalla real y desafíos especiales por temporadas. Si bien es completamente gratuito, existe la opción de adquirir recompensas cosméticas o contenidos adicionales mediante micropagos. La calidad visual y la fluidez de su jugabilidad convierten a Call of Duty: Mobile en una de las principales experiencias de acción móvil.

Genshin Impact

Genshin Impact destaca como uno de los RPG de mundo abierto más aclamados en la escena móvil mundial. Situado en el universo de Teyvat, el juego invita a recorrer mapas extensos y llenos de secretos, bajo la influencia artística de sagas como The Legend of Zelda. Los usuarios pueden embarcarse en una aventura individual o invitar a amigos a jugar en modo cooperativo para enfrentarse a grandes enemigos y explorar mazmorras.

Uno de los atractivos principales del título es su elaborado sistema de combate, que combina acción, estrategia y elementos mágicos, permitiendo experimentar distintas combinaciones de personajes. A ello se suma el apartado gráfico y sonoro de gran calidad que potencia la inmersión del jugador.

Genshin Impact, de HoYoverse.

Rocket League Sideswipe

Rocket League Sideswipe es la adaptación móvil del famoso videojuego que fusiona fútbol y conducción. Aquí, los jugadores toman el control de autos equipados con potenciadores y deben anotar goles en partidas de ritmo rápido y controles intuitivos adaptados a pantallas táctiles. El dinámico diseño de los encuentros, normalmente de uno contra uno o dos contra dos, garantiza partidas breves pero intensas, perfectas para jugar en cualquier momento del día.

El progreso se potencia mediante la obtención de recompensas estéticas, la personalización de los vehículos y la participación en eventos y temporadas especiales. Rocket League Sideswipe incentiva la habilidad y la estrategia, permitiendo partidas tanto competitivas como casuales en línea con amigos o desconocidos.

Stumble Guys

Inspirado en la dinámica de los juegos de eliminación, Stumble Guys enfrenta a múltiples jugadores en coloridos circuitos llenos de obstáculos y sorpresas. La meta es sencilla: sortear trampas, mantenerse de pie y llegar a la meta antes que los rivales, en rondas que simulan competencias televisivas de supervivencia física y habilidad.

Con partidas multijugador masivas y una jugabilidad enfocada en el humor y el caos controlado, se convierte en una elección divertida para quienes buscan competir sin presiones y compartir risas con amigos o adversarios de todo el mundo. El juego es gratuito, aunque incluye opciones de personalización para los personajes.

Stumble Guys enfrenta a múltiples jugadores en coloridos circuitos llenos de obstáculos y sorpresas. (Stumble Guys)

Pokémon UNITE

Pokémon UNITE traslada la emoción de los combates por equipos del género MOBA (batallas multijugador en línea) al universo Pokémon. Los usuarios forman equipos de cinco y compiten por controlar zonas del mapa, derrotar a criaturas salvajes y acumular puntos para la victoria. Seleccionar el Pokémon ideal, mejorarlo durante la partida y coordinar tácticas con el grupo son las claves para triunfar en cada enfrentamiento.

Con partidas rápidas y una interfaz optimizada para móviles, Pokémon UNITE se convierte en un punto de encuentro para veteranos y nuevos seguidores de la saga. El sistema de progresión permite desbloquear nuevos Pokémon y personalizar aspectos visuales, ampliando la experiencia colaborativa y competitiva que caracteriza al título.