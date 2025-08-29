Tecno

Top 5 de juegos gratis imperdibles en Android para disfrutar en 2025

Entre los favoritos de este año figuran propuestas de acción, aventuras cooperativas, deportes y estrategia, ideal para quienes desean renovar su biblioteca de juegos

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
Revisa la lista de los
Revisa la lista de los mejores juegos gratuitos en Android para 2025. (Unsplash)

En 2025, Android se consolida como una plataforma ideal para los amantes de los videojuegos, presentando una amplia selección de títulos gratuitos que destacan por su calidad, variedad y capacidad de ofrecer experiencias envolventes sin que los usuarios deban gastar dinero.

Entre los favoritos de este año figuran propuestas de acción, aventuras cooperativas, deportes y estrategia, ideal para quienes desean renovar su biblioteca de juegos. A continuación, se presentan los cinco juegos gratuitos más recomendados para disfrutar en Android durante 2025, cada uno con características y modos de juego únicos.

Mejores juegos gratuitos en Android para 2025

  • Call of Duty: Mobile

Este título trae el universo de la legendaria franquicia Call of Duty a los dispositivos móviles. Al apostar por un formato shooter en primera persona y controles personalizables, la aplicación se adapta a distintos estilos de juego y necesidades de los usuarios. El sistema incorpora chat de voz y texto, permitiendo la comunicación constante durante las partidas multijugador en línea.

Los circuitos con vehículos RC-XD
Los circuitos con vehículos RC-XD y el skin Zane – Monsoon Season se roban el show en Call of Duty: Mobile - crédito Call of Duty

Los jugadores disfrutan de modos clásicos como duelo por equipos, batalla real y desafíos especiales por temporadas. Si bien es completamente gratuito, existe la opción de adquirir recompensas cosméticas o contenidos adicionales mediante micropagos. La calidad visual y la fluidez de su jugabilidad convierten a Call of Duty: Mobile en una de las principales experiencias de acción móvil.

  • Genshin Impact

Genshin Impact destaca como uno de los RPG de mundo abierto más aclamados en la escena móvil mundial. Situado en el universo de Teyvat, el juego invita a recorrer mapas extensos y llenos de secretos, bajo la influencia artística de sagas como The Legend of Zelda. Los usuarios pueden embarcarse en una aventura individual o invitar a amigos a jugar en modo cooperativo para enfrentarse a grandes enemigos y explorar mazmorras.

Uno de los atractivos principales del título es su elaborado sistema de combate, que combina acción, estrategia y elementos mágicos, permitiendo experimentar distintas combinaciones de personajes. A ello se suma el apartado gráfico y sonoro de gran calidad que potencia la inmersión del jugador.

Genshin Impact, de HoYoverse.
Genshin Impact, de HoYoverse.
  • Rocket League Sideswipe

Rocket League Sideswipe es la adaptación móvil del famoso videojuego que fusiona fútbol y conducción. Aquí, los jugadores toman el control de autos equipados con potenciadores y deben anotar goles en partidas de ritmo rápido y controles intuitivos adaptados a pantallas táctiles. El dinámico diseño de los encuentros, normalmente de uno contra uno o dos contra dos, garantiza partidas breves pero intensas, perfectas para jugar en cualquier momento del día.

El progreso se potencia mediante la obtención de recompensas estéticas, la personalización de los vehículos y la participación en eventos y temporadas especiales. Rocket League Sideswipe incentiva la habilidad y la estrategia, permitiendo partidas tanto competitivas como casuales en línea con amigos o desconocidos.

  • Stumble Guys

Inspirado en la dinámica de los juegos de eliminación, Stumble Guys enfrenta a múltiples jugadores en coloridos circuitos llenos de obstáculos y sorpresas. La meta es sencilla: sortear trampas, mantenerse de pie y llegar a la meta antes que los rivales, en rondas que simulan competencias televisivas de supervivencia física y habilidad.

Con partidas multijugador masivas y una jugabilidad enfocada en el humor y el caos controlado, se convierte en una elección divertida para quienes buscan competir sin presiones y compartir risas con amigos o adversarios de todo el mundo. El juego es gratuito, aunque incluye opciones de personalización para los personajes.

Stumble Guys enfrenta a múltiples
Stumble Guys enfrenta a múltiples jugadores en coloridos circuitos llenos de obstáculos y sorpresas. (Stumble Guys)
  • Pokémon UNITE

Pokémon UNITE traslada la emoción de los combates por equipos del género MOBA (batallas multijugador en línea) al universo Pokémon. Los usuarios forman equipos de cinco y compiten por controlar zonas del mapa, derrotar a criaturas salvajes y acumular puntos para la victoria. Seleccionar el Pokémon ideal, mejorarlo durante la partida y coordinar tácticas con el grupo son las claves para triunfar en cada enfrentamiento.

Con partidas rápidas y una interfaz optimizada para móviles, Pokémon UNITE se convierte en un punto de encuentro para veteranos y nuevos seguidores de la saga. El sistema de progresión permite desbloquear nuevos Pokémon y personalizar aspectos visuales, ampliando la experiencia colaborativa y competitiva que caracteriza al título.

Temas Relacionados

Juegos gratisAndroidJuegosCelularVideojuegosLo último en tecnología

Últimas Noticias

Personaliza tus chats: trucos para modificar letra y color en WhatsApp rápidamente

La elección del color de las burbujas de mensajes representa un elemento clave para personalizar los chats

Personaliza tus chats: trucos para

Android 16 estrena estatua con un carrusel Material 3

Hasta el lanzamiento de Android 16, las estatuas oficiales relacionadas con cada nueva versión del sistema operativo establecían conexiones directas con dulces o postres

Android 16 estrena estatua con

Plaud lanza el Note Pro, un grabador de notas con IA

El dispositivo introduce una propuesta al permitir la interacción con la inteligencia artificial mientras se graba una conversación

Plaud lanza el Note Pro,

OpenAI crea IA capaz de rejuvenecer células 50 veces más rápido: así funciona la tecnología para alargar la vida humana

El nuevo modelo de IA GPT-4b se basa en los llamados factores de Yamanaka, un conjunto de proteínas que fueron reconocidas con el Premio Nobel de Medicina en 2012

OpenAI crea IA capaz de

Miles Morales protagoniza el videojuego más popular de Spiderman en PlayStation Plus

El spin-off de la saga se ha mantenido como el videojuego favorito de Spiderman para los usuarios de PlayStations Plus

Miles Morales protagoniza el videojuego
ÚLTIMAS NOTICIAS
Noah Centineo sorprende con su

Noah Centineo sorprende con su transformación física para un nuevo papel en el cine: las claves de su rutina

Luis Caputo mostró chats con Javier Milei: “Te quiero Toto, sos lo más de lo más”

Santiago Cúneo presentó su candidatura a diputado: “Vamos a recuperar la patria para el pueblo trabajador”

Vio acercarse a la Policía en Caballito y trató de escapar: tenía un posnet, tarjetas y documentos de otras personas

Secuestró, golpeó y quemó con ácido a su ex pareja en Rosario y ahora quedó preso

INFOBAE AMÉRICA
Brasil evalúa aplicar la Ley

Brasil evalúa aplicar la Ley de Reciprocidad contra los aranceles de Estados Unidos

Estados Unidos aprobó la venta de más de 3.000 misiles a Ucrania por 825 millones de dólares

De la abundancia a la escasez: cómo los orangutanes ajustan su dieta para sobrevivir

Ante la amenaza rusa, Finlandia y Polonia consideran restaurar humedales: “La naturaleza es una aliada”

“No podemos ser ingenuos”: la advertencia del secretario general de la OTAN tras un nuevo ataque de Rusia contra Kiev

TELESHOW
El emotivo recuerdo del hijo

El emotivo recuerdo del hijo de Alejandra “Locomotora” Oliveras a un mes de su muerte: “Aún nadie lo puede creer”

La fuerte confesión de José María Muscari sobre los OVNIs: “Me dan miedo”

Rocío Pardo reveló quién diseñará su vestido de novia para el casamiento con Nicolás Cabré

La asquerosa bebida que probó Furia en su viaje por Vietnam: “Tuve que comer varias cosas”

La tajante respuesta de Juan Otero, el hijo de Flor Peña, por las críticas que recibió al ser tildado de tóxico