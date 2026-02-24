Deja de ver películas en Magis TV y XUPER TV: estas aplicaciones son más seguras y algunas son gratis

El uso de estas alternativas piratas compromete el funcionamiento del dispositivo. (Fotocomposición Infobae)

Varias advertencias respaldan la necesidad de que los usuarios dejen de ver películas a través de plataformas ilegales como Magis TV o XUPER TV. Esta acción constituye una acción esencial para salvaguardar la privacidad de los usuarios y reducir la posibilidad de ser víctima de fraudes digitales.

Estas dos aplicaciones han sido bloqueadas en distintos países tras reportarse casos de robo de datos personales y programas maliciosos que comprometieron tanto la integridad de los dispositivos como la seguridad financiera de los usuarios.

En este contexto, migrar hacia plataformas legales, tanto gratuitas como de pago, ofrece una solución viable que asegura la protección de la información y cumplimiento de normas de derechos de autor.

Por qué es clave elegir plataformas legales

Los servicios ilegales pueden instalar malware y provocar riesgos en la seguridad digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de las plataformas no autorizadas, que suelen requerir datos sensibles sin garantías de protección, los servicios legales implementan sistemas avanzados de resguardo de la privacidad.

Mientras que Magis TV y XUPER TV exponen a los usuarios al robo de información y a programas informáticos malignos, las aplicaciones legales minimizan la solicitud de datos personales y no exigen información bancaria si se trata de opciones gratuitas.

Cuáles aplicaciones legales permiten ver películas gratis

Plataformas como YouTube y Pluto TV destacan entre las alternativas legales gratuitas. Estas aplicaciones permiten visualizar películas, series y documentales sin necesidad de crear cuentas ni suministrar datos bancarios.

YouTube cuenta con contenido gratuito para diferentes tipo de públicos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

YouTube pone a disposición canales verificados, especializados en cine clásico y documentales de dominio público, con utilidades adicionales como controles parentales y subtítulos.

Pluto TV, por su parte, ofrece acceso gratuito a un catálogo amplio de películas, programas y series bajo demanda, monetizando a través de anuncios publicitarios, lo que elimina las barreras de acceso y protege la información personal.

Qué apps pagas son útiles para ver películas, series y producciones originales

En el universo del streaming pago, Netflix y Prime Video ofrecen extensos catálogos y funciones avanzadas como controles parentales, selección de idioma y listas personalizadas.

El acceso requiere la creación de una cuenta y el pago de una tarifa mensual, lo que habilita la visualización de producciones originales, estrenos y títulos independientes. Además, existen modalidades para alquilar o comprar títulos individuales con opciones de descarga para su consumo sin conexión.

Toda la oferta paga es descargable desde la tienda de aplicaciones del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A esta oferta se suman Disney+, HBO Max y Apple TV. Estas plataformas renuevan continuamente sus catálogos y se distinguen por la implementación de medidas estrictas para asegurar la protección de los derechos de autor. De este modo, la exposición a contenidos no autorizados y vulneraciones de seguridad se reduce al mínimo.

Por qué es clave descargar aplicaciones solo desde tiendas oficiales

El primer filtro de seguridad radica en instalar aplicaciones exclusivamente desde Google Play Store y App Store. Esta precaución impide que los usuarios descarguen archivos manipulados que podrían introducir programas espía o virus en sus dispositivos.

La descarga por fuera de estas tiendas, mediante archivos ejecutables externos, incrementa el riesgo de cargar software nocivo que afecta tanto el rendimiento del dispositivo como la seguridad de los datos almacenados.

Descargar aplicaciones de Google Play Store o App Store previene la instalación de programas espía en el dispositivo. (Foto: Europa Press)

Asimismo, verificar que el sitio web de una plataforma cuente con certificados de seguridad es otra medida clave. Observar el candado en la barra de direcciones garantiza el uso de protocolos cifrados.

Asimismo, ingresar información bancaria sólo en portales de las empresas oficiales es un requisito para evitar fraudes y la filtración de datos sensibles.

Qué tipo de contenidos revela una estafa o fraude detrás

Los riesgos de suscripciones “de por vida” a precios sospechosamente bajos o acceso gratuito a estrenos que aún permanecen en cartelera deben generar sospecha entre los usuarios. La medida de prevención es evitar plataformas cuyos mecanismos de seguridad resulten dudosos, sin importar la oferta.

En este sentido, garantizar la seguridad digital y la protección de los datos personales requiere optar siempre por plataformas legales y aplicaciones validadas, privilegiando la legalidad y el resguardo técnico y operativo de la información del usuario.