¿Instalaste Magis TV?: descubre los permisos que solicita y los riesgos para tu privacidad

Al instalar Magis TV en un televisor, el usuario se enfrenta a una larga lista de permisos. (Composición Infobae: freepik.es)

La popularidad de aplicaciones ilegales como Magis TV o XUPER TV crece entre quienes buscan acceder gratuitamente a contenido audiovisual, pero esta tendencia expone a los usuarios a amenazas graves en seguridad digital y posibles consecuencias legales.

La descarga de estos servicios fuera de tiendas oficiales implica riesgos ocultos que pueden afectar tanto la integridad de tus dispositivos como la protección de tus datos personales.

Permisos peligrosos en Magis TV: a qué accede realmente la app

Expertos en ciberseguridad advierten que, al instalar Magis TV en un televisor, el usuario se enfrenta a una larga lista de permisos que superan ampliamente los de una app de streaming legítima.

El acceso gratuito de Magis TV conlleva una serie de riesgos para el usuario. (X.com)

Entre las solicitudes más preocupantes está android.permission.GET_TASKS, que permite a la aplicación acceder a información sobre las tareas activas y otras aplicaciones instaladas. Este acceso abre la puerta a potenciales filtraciones de datos confidenciales, comprometiendo la privacidad del usuario.

Otro permiso alarmante es la capacidad de montar y desmontar sistemas de archivos para almacenamiento extraíble. Esta función permite alterar el funcionamiento esencial del dispositivo, incorporar archivos potencialmente maliciosos y desactivar funciones clave sin que el usuario lo note.

Además, la app puede instalar paquetes adicionales, lo que facilita la distribución de malware o spyware bajo la apariencia de actualizaciones o nuevas funciones.

Notificaciones, archivos de audio y otras amenazas ocultas

Magis TV también solicita el permiso para publicar notificaciones (android.permission.POST_NOTIFICATIONS), lo que posibilita el envío de mensajes no deseados y ataques de phishing directamente en el dispositivo. Este canal puede ser utilizado para campañas fraudulentas dirigidas al robo de datos personales o manipulación de información sensible.

El acceso a archivos de audio suma una capa extra de vulnerabilidad: un atacante podría escuchar grabaciones privadas, documentos laborales o música almacenada, exponiendo datos de alta sensibilidad.

ESET advierte que la acumulación de permisos incrementa el riesgo de que el dispositivo quede completamente comprometido, con posibilidades de manipulación remota o secuestro de información.

Riesgos legales y técnicos por descargar apps fuera de tiendas oficiales

Instalar aplicaciones en formato APK desde sitios no verificados elimina los filtros de seguridad implementados por plataformas oficiales como Google Play Store o App Store. Esta práctica deja a los usuarios sin protección ante software malicioso diseñado para espiar, robar credenciales, secuestrar información o controlar el dispositivo a distancia.

Además, utilizar apps ilegales como Magis TV puede implicar infracciones a los derechos de autor, lo que puede desencadenar procesos judiciales complejos y sanciones económicas, según ha alertado INTERPOL.

El informe de ESET subraya que, más allá de los riesgos técnicos, la manipulación remota y el secuestro de datos privados se vuelven escenarios probables al optar por alternativas clandestinas.

Alternativas seguras para ver películas y series sin riesgos

Para disfrutar de contenido audiovisual sin exponerse a amenazas ni a problemas legales, los expertos recomiendan recurrir a servicios verificados y legales.

Instalar aplicaciones en formato APK desde sitios no verificados elimina los filtros de seguridad implementados por plataformas oficiales como Google Play Store. (Composición Infobae: datascientest.com / esnota.com)

Opciones gratuitas como YouTube, Pluto TV o Vix, así como plataformas de pago como Netflix, HBO Max o Prime Video, garantizan la seguridad de los datos y el correcto funcionamiento de los dispositivos, ya que están disponibles en tiendas oficiales y no requieren permisos excesivos.

Optar por canales legítimos es la única manera de acceder a películas y series protegiendo la privacidad, evitando ciberataques y asegurando la operatividad óptima de televisores y teléfonos inteligentes.

En Netflix, por ejemplo, se puede encontrar una amplia variedad de contenidos para todos los gustos y edades. La plataforma ofrece un extenso catálogo que incluye películas de estreno, series originales de éxito mundial, documentales, comedias, dramas, animaciones y producciones internacionales.

Los usuarios pueden disfrutar desde grandes franquicias y clásicos del cine hasta miniseries, reality shows y contenido infantil, todo disponible para ver en cualquier momento y desde cualquier dispositivo conectado a Internet.