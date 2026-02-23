¿Te grabaron sin permiso? La millonaria multa a empresas en Colombia por el uso de cámaras

Colombia supera las 26.000 cámaras de videovigilancia, aunque solo 14.963 están activas según el SIES para 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Colombia, el despliegue masivo de cámaras de videovigilancia está transformando la gestión de la seguridad pública, al tiempo que impone nuevas responsabilidades legales y técnicas sobre la administración de los datos personales captados.

Aunque el país cuenta con más de 26.679 cámaras bajo control de las autoridades, de las cuales solo 14.963 están activas según datos del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES) de la Policía con corte a 2025, la legislación obliga a que la información recopilada cumpla estrictos criterios de legalidad, proporcionalidad y confidencialidad.

Lo anterio, va ligado al interés por tecnologías avanzadas y la aparición de nuevas prioridades, como la inteligencia artificial y la nube híbrida que impulsan a organizaciones y autoridades a replantear sus estrategias de protección de datos y modernización tecnológica.

La Ley 1581 de 2012 regula el uso de datos personales captados por cámaras de seguridad en Colombia y exige estrictos criterios de legalidad y confidencialidad.

Sanciones económicas y obligaciones legales con el uso de datos captados por cámaras de seguridad

El acceso y tratamiento de imágenes generadas por cámaras en espacios públicos, incluidas aquellas instaladas por privados y orientadas a zonas comunes, están regulados por la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales y el Código de Procedimiento Penal.

Estas normas estipulan que los datos personales solo pueden usarse para fines legítimos y proporcionales, en cumplimiento de principios de legalidad, finalidad, transparencia, seguridad y confidencialidad. En muchos casos, la utilización de registros visuales por parte de la autoridad exige fundamentos legales explícitos. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) supervisa el cumplimiento de estas obligaciones y el incumplimiento puede derivar en multas de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que representa graves consecuencias económicas y jurídicas para los responsables.

La protección de la información implica controles sobre el acceso, mecanismos para resguardar y organizar pruebas digitales, así como la restricción de la divulgación solo a personas autorizadas. Según Miguel Castellanos de Genetec, “proteger la información captada en espacios públicos implica no solo controlar quién accede a los datos, sino también cómo se organizan, se resguardan y se comparten las evidencias”.

Más del 70% de las empresas en Colombia utiliza sistemas de seguridad unificados o integrados, optimizando la gestión de la seguridad pública.

Las organizaciones implementan encriptación, almacenamiento seguro, establecimiento de políticas claras de acceso, auditorías periódicas y eliminación de registros cuando ya no son necesarios, de acuerdo con la regulación vigente. Por lo tanto, la capacitación del personal responsable cobra relevancia para el manejo adecuado de estos datos.

La transparencia y la modernización tecnológica redefinen la función de la seguridad física

La demanda ciudadana exige que administradores y autoridades informen de manera transparente sobre la ubicación, propósito y condiciones de acceso a los sistemas de vigilancia. La transparencia se consolida como pilar fundamental para la legitimidad y aceptación de estas tecnologías en el espacio público.

El valor estratégico de la seguridad física también se redefine. Según un informe presentado por Christian Morin, vicepresidente de Ingeniería de Productos en Genetec, los sistemas de seguridad han dejado de ser vistos solo como mecanismos de protección.

El interés por inteligencia artificial en proyectos de seguridad se duplicó en 2026, impulsado por aplicaciones en gestión de alarmas e investigaciones.

Morin señaló: “A medida que se integra cada vez más en el tejido general de la empresa, la seguridad se está convirtiendo en un auténtico facilitador de los resultados empresariales, ya que ayuda a las organizaciones a trabajar de forma más cohesionada, a responder con mayor eficacia y a mantenerse centradas en los objetivos a largo plazo”.

Este cambio de paradigma se acompaña de una búsqueda acelerada de modernización. Datos de una encuesta de Genetec muestran que más del 70 % de las organizaciones utiliza sistemas de seguridad unificados o integrados, mientras que el 60 % considera que la razón principal para reemplazar tecnología antigua es integrar nuevas capacidades y el 51 % destaca el acceso a funciones innovadoras como motivación clave. Estas tendencias reflejan una preferencia creciente por plataformas multifuncionales que aporten inteligencia operativa y maximicen el rendimiento de inversiones previas.

La confiabilidad y permanencia de los proveedores se convierte en un criterio determinante de compra. El informe de Genetec indica que el 73 % de los usuarios finales considera la viabilidad y estabilidad a largo plazo del fabricante como factor principal al evaluar soluciones, superando incluso al rendimiento del producto (45%) y al precio (43%).

La migración hacia la nube híbrida permite a las organizaciones colombianas gestionar actualizaciones automáticas y decidir qué procesos permanecen localmente o en la nube.

Inteligencia artificial y nube híbrida emergen como prioridades para 2026

La inteligencia artificial (IA) figura por primera vez junto al control de acceso y la videovigilancia como prioridad central en los proyectos para 2026. El interés en la adopción de IA entre los usuarios finales se duplicó respecto al año anterior, motivado por sus aplicaciones en gestión de alarmas, apoyo a investigaciones y reducción del ruido informativo en entornos complejos.

No obstante, el 70 % de los consultados manifestó inquietudes sobre el diseño, uso de datos y comprensión de los sistemas de IA, lo que resalta la urgencia de lineamientos claros por parte de los proveedores.

Por último, la infraestructura de seguridad se transforma con la creciente preferencia por la nube híbrida. Las ventajas más valoradas por los usuarios finales (actualizaciones automáticas, facilidad de implementación y gestión simplificada) refuerzan la expectativa de que la migración a la nube continúe en 2026.