¿ChatGPT en tu sala?: OpenAI desarrollaría un altavoz inteligente con cámara para el hogar

OpenAI, la firma detrás de ChatGPT, estaría dispuesta a llevar su inteligencia artificial más allá de las pantallas y entrar de lleno en el mercado del hardware, con un dispositivo que podría transformar la forma en que interactuamos con la tecnología doméstica.

Altavoz inteligente de OpenAI: IA y cámara integrada

Según información publicada por The Information, OpenAI prepara el lanzamiento de su propio altavoz inteligente, equipado con una cámara y potenciado por ChatGPT. El plan apunta a un estreno comercial a comienzos de 2027, con un precio estimado entre 200 y 300 dólares.

Este dispositivo buscaría diferenciarse de los clásicos asistentes de voz, como Alexa, Google Assistant o Siri, al ofrecer una experiencia mucho más interactiva y personalizada.

OpenAI estaría dispuesta a llevar su inteligencia artificial más allá de las pantallas. REUTERS/Bhawika Chhabra

El elemento central sería la integración profunda de ChatGPT, lo que permitirá que el altavoz no solo responda comandos, sino que también actúe de manera proactiva en la vida diaria del usuario.

La cámara incorporada serviría tanto para videollamadas como para funciones avanzadas de reconocimiento facial y de objetos, emulando tecnologías como Face ID. Así, el dispositivo podría identificar a las personas en el entorno, escanear objetos y adaptar sus respuestas según el contexto.

Funciones esperadas del altavoz inteligente

La visión de OpenAI para este producto va más allá del asistente tradicional. El altavoz estaría diseñado para anticipar las necesidades del usuario: si detecta que hay un evento importante en la agenda, puede sugerir hábitos saludables, como irse a dormir antes.

OpenAI es la firma detrás de ChatGPT. (Europa Press)

Si reconoce patrones diarios, podría recomendar ajustes personalizados alineados con los objetivos del usuario. El propósito es que el dispositivo se convierta en un verdadero asistente doméstico, capaz de acompañar, aconsejar y aportar valor en la rutina cotidiana.

Es pertinente señalar que esta propuesta situaría a OpenAI en competencia directa con los grandes del sector, como Amazon, Google y Apple.

Diseño y equipo: la firma de Jony Ive

Para el desarrollo de este hardware, OpenAI ha sumado a sus filas a Jony Ive, legendario diseñador de Apple reconocido por su papel en productos icónicos como el iPhone. Su empresa, io Products, fue adquirida por OpenAI en 2025 por 6.500 millones de dólares.

Jony Ive y Sam Altman unen fuerzas para lanzar su próximo producto. (Composición Infobae: REUTERS/Shelby Tauber/Pool / macdailynews.com)

Más de 200 empleados estarían actualmente enfocados en la división de hardware de la compañía, lo que anticipa un dispositivo de alta calidad y acabados premium.

El diseño será un factor diferenciador, ya que la compañía busca ofrecer no solo funcionalidad, sino también estética y experiencia de usuario a la altura de los mejores dispositivos del mercado.

OpenAI y Jony Ive prevén lanzar su dispositivo inteligente en menos de dos años

Según las últimas previsiones de OpenAI y Jony Ive, el dispositivo inteligente en el que están colaborando podría ver la luz en menos de dos años. Tras la integración de io —la empresa cofundada por Ive— en OpenAI el pasado mayo, ambas partes han conformado un equipo especializado en hardware de inteligencia artificial, encargado de proyectos como unas gafas inteligentes, una grabadora de voz digital y un pin portátil.

OpenAI es una empresa dedicada a la investigación y desarrollo de inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic

Aunque aún no han realizado un anuncio oficial, han confirmado que ya se encuentran desarrollando los primeros prototipos, después de descartar un diseño previo que no cumplía con sus expectativas. Así lo detalló Sam Altman, CEO de OpenAI, en una entrevista durante el Demo Day 2025 de Emerson Collective, donde también participó Laurene Powell Jobs.

Altman subrayó que el nuevo dispositivo destacará por su simplicidad, inteligencia y sofisticación, y por lo intuitivo de su uso. Ive, por su parte, adelantó que el lanzamiento podría concretarse en menos de dos años.

Diversos rumores señalan que este innovador equipo será un asistente portátil sin pantalla, posiblemente un pin inteligente que integrará cámara, micrófono y altavoz, pensado tanto para llevarlo encima como para utilizarlo en el escritorio, facilitando la comunicación en cualquier momento y lugar.