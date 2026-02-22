Pixel 10a y Pixel 9a de Google: todo lo que cambia entre los dos modelos económicos

Pixel 10a vs Pixel 9a: comparativa definitiva, diferencias clave y cuál conviene elegir en 2026 - REUTERS/Brendan McDermid

El Google Pixel 10a ha llegado al mercado con la promesa de mantener la esencia de la gama A: calidad fotográfica, actualizaciones garantizadas y un precio competitivo.

Sin embargo, la pregunta clave es si realmente compensa dar el salto desde el Pixel 9a, que ya era una alternativa sólida en la gama media. A continuación, repasamos en detalle las diferencias y similitudes entre ambos modelos para ayudarte a decidir cuál es la mejor opción en 2026.

La importancia de esta comparación radica en que Google ha mantenido el precio inicial de 499 dólares para ambos modelos, una cifra que los posiciona como rivales directos en la categoría de smartphones accesibles con prestaciones avanzadas.

Pixel 10a: mejoras incrementales y nuevas funciones que justifican el cambio desde el Pixel 9a - (Google)

Las mejoras del Pixel 10a son incrementales, pero aportan avances en pantalla, batería y funciones de seguridad que podrían inclinar la balanza para quienes buscan renovar su teléfono.

Pixel 10a vs Pixel 9a: Diseño y pantalla

A nivel estético, el Pixel 10a no introduce grandes novedades respecto a su predecesor. Google mantiene el diseño compacto y minimalista de la serie, con una pantalla Actua pOLED de 6,3 pulgadas, resolución 1080 x 2424 y frecuencia de actualización de hasta 120Hz.

Sin embargo, el 10a sustituye el Gorilla Glass 3 del Pixel 9a por Gorilla Glass 7i, lo que mejora la resistencia a golpes y rayaduras.

El brillo de la pantalla es otra de las diferencias clave: el Pixel 10a alcanza un máximo de 3.000 nits (2.000 en HDR), superando los 2.700 nits del 9a en su punto más alto. Además, el contraste se duplica, llegando a una relación de 2.000.000:1 en el 10a, lo que se traduce en negros más profundos y mejor visualización en exteriores o escenas oscuras.

Pixel 10a vs Pixel 9a: Procesador, rendimiento y software

Pantalla, cámara y autonomía: las razones para elegir el Pixel 10a sobre el 9a en la gama media de Google - (Google)

Ambos modelos comparten el mismo procesador Google Tensor G4 con coprocesador Titan M2, 8GB de RAM y opciones de almacenamiento de 128GB o 256GB.

En el uso diario, no deberías notar una diferencia significativa en velocidad o fluidez. La única distinción relevante en este apartado es que el Pixel 10a viene de fábrica con Android 16, mientras el 9a se lanza con Android 15, aunque ambos disfrutarán de siete años de actualizaciones.

Cámaras y fotografía computacional

En el apartado fotográfico, los dos dispositivos ofrecen un sistema de cámara principal de 48MP y un ultra gran angular de 13MP, además de una cámara frontal de 13MP. Ambos permiten Super Res Zoom de hasta 8x.

Sin embargo, el Pixel 10a suma nuevas funciones de software, como Camera Coach (que ofrece consejos automáticos para mejorar las tomas), Macro Focus para primeros planos más nítidos y Auto Best Take, que selecciona automáticamente las mejores expresiones de una ráfaga de fotos, ideal para retratos en grupo.

La introducción de Gorilla Glass 7i, el Modo Ahorro Extremo y la función SOS por satélite marcan la diferencia en el día a día, especialmente para usuarios que priorizan seguridad y fotografía - GOOGLE

Aunque el hardware es casi idéntico, estas mejoras de software pueden marcar la diferencia para quienes buscan aprovechar al máximo la fotografía móvil.

Batería, carga y autonomía del 10a y 9a

La batería de ambos modelos Pixel es de 5.100mAh, con soporte para carga por cable de 23W. La diferencia está en la carga inalámbrica: el Pixel 10a admite hasta 10W con cargadores Qi compatibles, mientras que el 9a se queda en 7,5W.

Además, el Modo de Ahorro Extremo de Batería en el 10a promete hasta 120 horas de autonomía, superando las 100 horas del 9a. Esto puede ser especialmente útil para usuarios que pasan mucho tiempo lejos del cargador.

Seguridad y conectividad

El Pixel 10a incorpora como novedad la función SOS por satélite, permitiendo contactar servicios de emergencia incluso sin cobertura celular o WiFi, gracias a un módem más avanzado que el del Pixel 9a. Ambos ofrecen Dual SIM (nano SIM + eSIM), WiFi 6E y NFC, aunque el 10a integra Bluetooth v6 frente a Bluetooth v5.3 en el 9a.

Si ya usas un Pixel 9a, la actualización al 10a solo resulta esencial si valoras funciones como SOS por satélite, una pantalla más brillante y resistente, o las nuevas herramientas de cámara.

Para quienes compran su primer Pixel o renuevan desde un modelo más antiguo, el Pixel 10a ofrece mejoras graduales pero importantes por el mismo precio, posicionándose como la mejor opción a largo plazo dentro de la gama media de Google.