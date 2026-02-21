WhatsApp se convierte en el canal de ventas de la Copa Mundial 2026

La creciente adopción de WhatsApp en Latinoamérica está transformando el comercio digital, impulsada por la expectativa en torno a la Copa Mundial 2026. (Meta / X: FIFAWorldCup)

La popularidad de WhatsApp en Latinoamérica está redefiniendo el comercio digital, impulsado por la actual expectativa que genera la Copa Mundial 2026. Cada vez más empresas eligen esta plataforma como su principal canal de ventas para este año.

Janeth Rodríguez, vicepresidenta de Revenue para Latinoamérica de Infobip, anticipa que las ventas y transacciones podrían al menos triplicarse. Sostiene que esta proyección se fundamenta en el impacto que tuvo el Super Bowl en la región, ya que marcó un precedente en términos de volumen transaccional.

En el caso de México, Rodríguez señala que, durante el Super Bowl, la facturación y el número de transacciones se triplicaron respecto a un día habitual. Este fenómeno evidencia que ciertos eventos, o “hitos” anuales, generan incrementos significativos en la actividad comercial, especialmente a través de WhatsApp.

Durante el Super Bowl, la facturación y las transacciones se triplicaron frente a un día normal. REUTERS/Mike Blake

Rodríguez subraya que este fenómeno es especialmente relevante en una región donde el fútbol americano no es el deporte principal. De cara a la Copa Mundial 2026, anticipa que la participación de varios países latinoamericanos podría potenciar aún más este efecto, incrementando la actividad comercial a través de WhatsApp.

Cómo se están comunicando las empresas con los usuarios por WhatsApp

Hoy, las empresas en Latinoamérica utilizan WhatsApp como su canal principal para comunicarse con los usuarios, pero lo hacen de una forma mucho más eficiente y personalizada que antes, según la ejecutiva.

En el pasado, WhatsApp era visto solo como un canal para enviar mensajes transaccionales, pero actualmente se ha convertido en una herramienta conversacional.

Con la llegada de la Copa Mundial 2026, la participación de países latinoamericanos podría aumentar aún más la actividad comercial en WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Esto significa que las empresas ya no envían mensajes masivos a grandes bases de datos, sino que buscan establecer conversaciones directas y personalizadas con cada cliente, usando estrategias más precisas y efectivas.

Sin embargo, este proceso implica proteger los datos de los clientes. Hoy existen muchas restricciones y normas de protección de datos que las empresas deben cumplir.

Cabe señalar que las empresas no compran bases de datos externas; ellas mismas son responsables de gestionar y proteger la información de sus propios clientes.

Además de WhatsApp, las compañías pueden aprovechar otros canales del ecosistema de Meta, como Instagram, para entender mejor a los usuarios y luego continuar la conversación por WhatsApp, explica Rodríguez.

Además de WhatsApp, las empresas utilizan otros canales de Meta como Instagram para conocer mejor a sus usuarios y luego interactuar con ellos en WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Aun así, WhatsApp sigue siendo el canal más popular en la región, con un uso cercano al 98% en países como México, Colombia y Brasil, y es el preferido en sectores como tecnología, retail y finanzas.

Cómo se sienten los usuarios cuando una empresa de comunica con ellos por WhatsApp

Según Rodríguez, los usuarios suelen sentirse invadidos cuando reciben mensajes excesivos o a horarios inapropiados por WhatsApp, como ocurre los fines de semana o en la madrugada.

Aunque algunas marcas todavía envían comunicaciones masivas y poco personalizadas, la situación ha mejorado notablemente en el último año. Más de la mitad de los usuarios perciben una reducción en la cantidad de mensajes recibidos y experimentan una interacción más relevante y menos intrusiva.

Aunque aún existen marcas que envían mensajes masivos y poco personalizados, la situación ha mejorado considerablemente en el último año. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Rodríguez explica que el desafío para las empresas es encontrar el equilibrio: no se trata de enviar mensajes indiscriminados, sino de aplicar estrategias puntuales y efectivas, priorizando la calidad sobre la cantidad.

En Infobip, por ejemplo, se asesora a los clientes para que respeten la frecuencia y los horarios adecuados, evitando saturar a los usuarios. Si una marca insiste en enviar mensajes de forma masiva, corre el riesgo de ser bloqueada por Meta.

La clave está en educar a las empresas para que comprendan que un contacto más selectivo y respetuoso genera mejores resultados y una experiencia más positiva para el usuario. Aunque persisten retos, la tendencia apunta a una comunicación más cuidada y menos invasiva a través de WhatsApp.