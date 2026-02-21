Qué significa bZ4X en el mundo de la tecnología de autos eléctricos

En el sector de los vehículos eléctricos persisten términos técnicos poco conocidos; uno es bZ4X, el primer modelo completamente eléctrico de Toyota en Colombia. (Toyota)

En el mundo de los carros eléctricos aún hay diversos términos que pueden parecer confusos. Uno de ellos es bZ4X, el cual hace referencia al primer modelo 100% eléctrico de Toyota que llega a Colombia.

El nombre bZ4X refleja la visión “Beyond Zero” (más allá de cero emisiones): “bZ” hace referencia a este objetivo, mientras el número “4” alude al tamaño del modelo y la letra “X” a su capacidad de tracción total.

La bZ4X equipa una batería de 74,7 kWh. Su sistema de motores eléctricos síncronos de imanes permanentes entrega una potencia combinada de 338 hp y un torque de 338 Nm.

Esta configuración le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 5,1 segundos, alcanzando una autonomía eléctrica de hasta 480 kilómetros.

El bZ4X utiliza una batería de 74,7 kWh y motores eléctricos síncronos de imanes permanentes, con una potencia total de 338 hp y 338 Nm de torque. (Toyota)

Dicho auto dispone de tracción total y modos de conducción específicos para tierra, lodo y nieve. Además, el vehículo cuenta con carga rápida (DC) de hasta 150 kW que repone la batería en aproximadamente 42 minutos, mientras que la carga doméstica (AC) de 7,5 kW requiere cerca de diez horas.

Con qué otras características cuenta este carro

Las tecnologías de seguridad en vehículos constituyen un aspecto central en la industria automotriz actual, como se observa en el caso de Audi. El Audi A3 dispone de un sistema capaz de corregir automáticamente la trayectoria si detecta que el conductor abandona el carril.

Según explicó a Infobae Tecno Luis Torres, gerente de entrenamiento de Audi Colombia, este modelo incorpora sensores de largo y corto alcance, junto con cámaras distribuidas en todo el perímetro del vehículo.

Estos dispositivos permiten una monitorización del entorno en 360 grados, ofreciendo múltiples soluciones de seguridad activa.

Las innovaciones en seguridad automotriz son clave en la industria actual, como demuestra Audi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema identifica las líneas del carril y, si el conductor se desvía sin activar la señal de giro, emite primero una advertencia en el panel de instrumentos; ante la falta de respuesta, interviene en la dirección para retornar el vehículo a su carril.

Además del asistente de mantenimiento de carril, el Audi A3 integra funciones orientadas a la protección de los ocupantes y la prevención de colisiones.

Incluye frenado autónomo de emergencia, que puede detectar peatones, ciclistas, motociclistas y otros automóviles, y accionar los frenos automáticamente si la situación lo requiere.

El vehículo utiliza sensores y radares para vigilar el entorno. Al aproximarse a un cruce, el asistente de tráfico cruzado delantero analiza ambos lados y alerta sobre riesgos potenciales, como vehículos que hayan ignorado una señal de alto; ante un peligro inminente, el sistema puede intervenir en la frenada para reducir el impacto.

El sistema reconoce las líneas del carril y, si el conductor cambia de carril sin señalizar, primero avisa en el panel de instrumentos. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En entornos urbanos, donde las ciclovías suelen estar próximas a la vía, el sistema detecta bicicletas en el punto ciego durante maniobras de giro a la derecha y puede frenar automáticamente para evitar accidentes.

El modelo incorpora también asistentes para el cambio de carril, que advierten sobre vehículos en los puntos ciegos laterales y previenen maniobras riesgosas.

El asistente de tráfico cruzado trasero cumple una función similar al dar marcha atrás, alertando sobre obstáculos o vehículos que se aproximan.

El Audi A3 incluye sistemas de detección de fatiga y distracción del conductor, que analizan patrones como movimientos irregulares del volante o períodos prolongados sin parpadear.

El asistente de tráfico cruzado trasero advierte al retroceder sobre obstáculos o vehículos cercanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si identifican signos de cansancio o falta de atención, emiten alertas visuales y sonoras para recomendar una pausa o mayor concentración en la conducción.

Asimismo, diversos vehículos modernos integran sistemas de asistencia avanzados similares, como el Volkswagen Golf y el Mercedes-Benz Clase A, que incluyen mantenimiento de carril, frenado autónomo y monitoreo de puntos ciegos.

Estas tecnologías emplean sensores y cámaras para identificar riesgos y asistir al conductor en maniobras críticas, mejorando la seguridad vial. Modelos de BMW, como el Serie 3, también incorporan alertas de tráfico cruzado y detección de fatiga.