Cómo llamar a un contacto que me bloqueó: trucos para iPhone y Android

Es posible que alguien nos haya bloqueado en su teléfono móvil por distintos motivos, lo que impide contactarlo mediante llamadas, ya sea que utilices un dispositivo Android o iPhone.

Cuando un número está bloqueado, al intentar llamar, la comunicación no se establece o se interrumpe tras el primer tono. Además, los mensajes no se envían ni llegan al destinatario, de forma similar a lo que ocurre cuando un correo electrónico es rechazado.

Cómo llamar a alguien si me bloqueó

A continuación, se presentan algunos métodos para intentar llamar a alguien que te ha bloqueado, aunque es importante tener en cuenta que algunas de estas alternativas podrían no funcionar si el sistema de restricción impide cualquier tipo de comunicación.

En iPhone, es necesario ir a Ajustes, seleccionar Teléfono y desactivar la opción Mostrar mi identificador de llamadas. (Apple )

Ocultar el número de teléfono.

Esta alternativa hace que el identificador de llamadas del destinatario no muestre quién está intentando comunicarse, lo que permite que la llamada pueda ser recibida.

En iPhone, se debe ingresar en Ajustes, luego seleccionar Teléfono y acceder a la opción Mostrar mi identificador de llamadas para desactivarla.

En dispositivos Android, el procedimiento comienza en Configuración, luego se accede a Configuración de llamadas, después a Configuración adicional y, finalmente, a Identificador de llamadas. Allí, se debe elegir la opción Ocultar número para que las llamadas se realicen de forma anónima.

Aunque estas opciones permiten intentar contactar a quien te bloqueó, es importante recordar que esa persona eligió mantener distancia y debe respetarse su decisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Marcar *67.

Esta opción cumple un propósito similar: ocultar el número de teléfono para que no sea visible en el identificador de llamadas. En este caso, basta con marcar *67 antes del número al que deseas llamar.

Así, tu contacto verá la llamada como proveniente de un número ‘desconocido’ o ‘privado’. Esta función suele funcionar con líneas personales y teléfonos fijos, aunque generalmente no es efectiva al comunicarse con empresas.

Aplicaciones.

Tanto en Google Play Store como en App Store hay aplicaciones que permiten generar un número temporal para realizar llamadas o enviar mensajes de texto, sin necesidad de adquirir una nueva tarjeta SIM.

El uso reiterado de estos métodos puede considerarse invasivo y provocar que la otra persona recurra a acciones legales para impedir cualquier comunicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También ofrecen la opción de elegir un número de otro país, cambiando el código de área y reduciendo las probabilidades de levantar sospechas.

Si bien estas herramientas pueden facilitar el contacto con alguien que te ha bloqueado, es fundamental considerar que la otra persona decidió establecer esa distancia y corresponde respetarla.

El uso excesivo de estas alternativas puede resultar invasivo y llevar a que la persona afectada tome medidas legales para bloquear cualquier intento de comunicación, lo que podría derivar en consecuencias ante la ley.

Sospechar que fuiste bloqueado en un teléfono móvil puede generar incertidumbre, pero existen señales que permiten identificarlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo saber si alguien me bloqueó

Sospechar que alguien te bloqueó en su teléfono móvil puede generar dudas, pero existen varios indicios que ayudan a confirmar esta situación. El primer síntoma suele aparecer al intentar llamar: si la comunicación se interrumpe después del primer tono o nunca se concreta, es posible que tu número esté bloqueado.

Además, los mensajes de texto enviados no llegan al destinatario ni muestran confirmación de entrega, similar a lo que ocurre cuando un correo electrónico es rechazado.

En aplicaciones de mensajería como WhatsApp, otro indicio es la ausencia de la foto de perfil, la imposibilidad de ver la última hora de conexión o el doble tilde gris que indica que el mensaje fue enviado pero no recibido.

En Android y iPhone, bloquear a un contacto impide que reciba tanto llamadas como mensajes, y la persona bloqueada no recibe ninguna notificación sobre esta acción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En dispositivos Android y iPhone, el procedimiento de bloqueo impide tanto llamadas como mensajes, sin notificar al emisor sobre esta restricción.

Esto se aplica también a llamadas mediante aplicaciones o servicios de voz sobre IP, en las que la plataforma puede impedir la comunicación si el usuario ha decidido bloquearte.

Es importante recordar que estas señales no siempre significan un bloqueo, ya que pueden deberse a problemas de red, fallos en el dispositivo o cambios en la configuración de privacidad. Por eso, conviene considerar todas las posibilidades antes de sacar conclusiones definitivas.