Tecno

Robots humanoides sorprenden con saltos acrobáticos y kung fu sincronizado en la gala del Año Nuevo chino

Uno de los momentos más comentados llegó cuando robots del tamaño de niños participaron en un sketch cómico junto a una abuela y su nieto

Guardar
Los robots ejecutaron volteretas triples,
Los robots ejecutaron volteretas triples, saltos mortales y desafíos a los artistas humanos. (Captura CCTV)

La gala de la Fiesta de la Primavera, transmitida por la cadena estatal CCTV y vista por más de 600 millones de personas, se convirtió en una vitrina para exhibir la tecnología de China. El espectáculo, que marca la víspera del Año Nuevo chino, deslumbró al mundo con una presentación de robots humanoides capaces de ejecutar movimientos acrobáticos y rutinas de kung fu con una precisión y sincronización que capturaron la atención global.

Robots humanoides sorprenden en la gala del Año Nuevo chino

La gala, reconocida por ser una de las emisiones televisivas más vista del planeta, aprovechó el evento para presentar los últimos logros del país en inteligencia artificial y robótica.

Uno de los momentos más comentados llegó cuando robots del tamaño de niños participaron en un sketch cómico junto a una abuela y su nieto, demostrando avances notables en comunicación entre humano y máquina y subrayando temas sociales como la importancia de cuidar a los mayores.

El robot se levantó del
El robot se levantó del suelo gracias a movimientos precisos de sus piernas, de manera similar a como lo haría un gimnasta. (Captura CCTV)

Pero el verdadero punto culminante fue la aparición de un ejército de pequeños robots que, junto a alumnos de la escuela de artes marciales Tagou de Henan, realizaron complejas coreografías de kung fu.

Los robots ejecutaron volteretas triples, saltos mortales y desafíos a los artistas humanos, integrando hasta armas de exhibición y un impresionante general robótico que dominó el escenario al ritmo de una versión local de la banda sonora de Los Vengadores.

Flamenco y diversidad cultural

En medio del despliegue tecnológico, la gala de la Fiesta de la Primavera también abrió espacio para la cultura internacional. Por primera vez, una compañía de danza española, la Compañía de Danza Jesús Carmona, fue invitada a participar en el evento principal.

Los robots realizaron triples volteretas
Los robots realizaron triples volteretas y acrobacias espectaculares. (Captura CCTV)

10 bailarinas llevaron el flamenco al escenario, fusionándolo con danzas de etnias chinas y folclore húngaro, en un bloque que celebró la diversidad y el intercambio cultural. Este hito resalta la evolución del evento, que tradicionalmente reserva su programación principal para artistas nacionales.

La gala, celebrada en la víspera del Año del Caballo, incluyó más de 50 actuaciones que combinaron música, humor y danza tradicional con una poderosa exhibición de innovación tecnológica.

Según datos de China Media Group, la retransmisión alcanzó a 677 millones de usuarios hasta la medianoche y fue difundida por cerca de 4.000 medios internacionales, situándola entre los eventos televisivos de mayor repercusión mundial, comparable a la Super Bowl de Estados Unidos.

El robot North luce en
El robot North luce en la parte central de la imagen. (Composición Infobae: Patrick T. Fallon - AFP / Abbie Parr - AP / Caroline Brehman - AFP)

Los robots humanoides que revolucionaron CES 2026

En CES 2026, los robots humanoides se robaron el protagonismo con innovaciones orientadas a la vida cotidiana y la movilidad avanzada. El Onero H1, desarrollado por SwitchBot, llamó la atención por su destreza en tareas del hogar, como cargar y doblar ropa, utilizando cámaras, brazos articulados y un sistema de inteligencia artificial propio.

LG presentó a CLOiD, un robot enfocado en la asistencia doméstica, mientras que Qualcomm mostró una solución completa que integra hardware, software y sistemas de IA en una misma plataforma. La competencia se intensifica con la participación de la empresa china Unitree, que mostró una amplia variedad de robots diseñados para distintos entornos y aplicaciones.

Entre los robots más llamativos del evento también destacaron aquellos que llevan la movilidad y la interacción a otro nivel. El Agibot X2 impresionó al público con sus coreografías de baile al ritmo de TikTok, y el EngineAI T800 sorprendió ejecutando patadas de karate y movimientos complejos que hasta ahora solo eran posibles para los humanos.

Temas Relacionados

Robots humanoidesAño Nuevo chinoRobotsLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Valve se queda sin stock de su consola portátil por escasez de memoria y almacenamiento

La falta de componentes clave no solo impacta en la disponibilidad de la Steam Deck OLED. La compañía también ha sufrido retrasos en el lanzamiento de otros productos

Valve se queda sin stock

“Mienten sobre su edad”: La polémica respuesta de Mark Zuckerberg ante el juicio por la adicción infantil a las redes

El director ejecutivo de Meta reconoció la dificultad de hacer cumplir los límites de edad y admitió que es un problema complejo que la compañía no ha logrado resolver por completo

“Mienten sobre su edad”: La

Por qué la soberanía en inteligencia artificial impulsa un debate sobre autonomía y cooperación

Un informe realizado por la Universidad de Stanford analizó las tensiones entre prioridades locales y necesidades globales, y advirtió el impacto de las decisiones estratégicas en la construcción de alianzas tecnológicas y la gestión de recursos clave

Por qué la soberanía en

Meta y Nvidia dan un giro al futuro de la IA con su alianza de millones de chips

Nvidia anunció que firmó un acuerdo plurianual para vender sus chips actuales y futuros de IA a la empresa de Mark Zuckerberg

Meta y Nvidia dan un

Qué son los contracargos y por qué están generando pérdidas millonarias a comercios electrónicos en Latinoamérica

En la región, cada contracargo representa para un banco un costo de entre USD 30 y USD 50

Qué son los contracargos y
DEPORTES
Perdió la chance de medalla

Perdió la chance de medalla por un error y se internó en el bosque: la reacción más rival de los Juegos Olímpicos de Invierno

Argentinos Juniors empata contra Barcelona SC en Ecuador por la Fase II de la Copa Libertadores

Challenger de Tigre: 10 tenistas argentinos se clasificaron a los octavos de final

El insólito error del arquero que aprovechó Nico Paz para anotarle un gol al Milan

Cristian Medina jugará en un gigante brasileño: el llamativo monto que recibirá Estudiantes de La Plata

TELESHOW
Rumores de romance entre Pedro

Rumores de romance entre Pedro Pascal y el diseñador argentino Rafa Olarra: las fotos de su San Valentín en Nueva York

Emilia Mernes resumió su paso por Nueva York a puro glamour, arte y brillos: “Agradecida por esta hermosa semana”

Alejandra Maglietti habló del incendio de la fábrica de su pareja en Ezeiza: “Fue una situación tan traumática”

Tamara Báez mostró los cambios en su cuerpo a cuatro meses de realizarse una liposucción

Sebastián Ortega: “Frank Sinatra nos consiguió un departamento y colegio cuando nos mudamos a Estados Unidos”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos sancionó a 18

Estados Unidos sancionó a 18 funcionarios iraníes por la represión de protestas en medio de las tensiones diplomáticas y militares

La Casa Blanca exige cambios drásticos en Cuba: “El régimen está cayendo”

Disparos contra asistentes a ceremonias fúnebres en Irán agravan la tensión tras la masacre de enero

“Meter a Jennifer en el DeLorean fue un error”: la confesión de Zemeckis y el confuso destino de un personaje clave en Volver al Futuro

El pasajero de un tren que descarriló en Suiza por una avalancha registró todo en video: cinco heridos