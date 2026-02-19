Robots humanoides sorprenden con saltos acrobáticos y kung fu sincronizado en la gala del Año Nuevo chino

Los robots ejecutaron volteretas triples, saltos mortales y desafíos a los artistas humanos. (Captura CCTV)

La gala de la Fiesta de la Primavera, transmitida por la cadena estatal CCTV y vista por más de 600 millones de personas, se convirtió en una vitrina para exhibir la tecnología de China. El espectáculo, que marca la víspera del Año Nuevo chino, deslumbró al mundo con una presentación de robots humanoides capaces de ejecutar movimientos acrobáticos y rutinas de kung fu con una precisión y sincronización que capturaron la atención global.

Robots humanoides sorprenden en la gala del Año Nuevo chino

La gala, reconocida por ser una de las emisiones televisivas más vista del planeta, aprovechó el evento para presentar los últimos logros del país en inteligencia artificial y robótica.

Uno de los momentos más comentados llegó cuando robots del tamaño de niños participaron en un sketch cómico junto a una abuela y su nieto, demostrando avances notables en comunicación entre humano y máquina y subrayando temas sociales como la importancia de cuidar a los mayores.

El robot se levantó del suelo gracias a movimientos precisos de sus piernas, de manera similar a como lo haría un gimnasta. (Captura CCTV)

Pero el verdadero punto culminante fue la aparición de un ejército de pequeños robots que, junto a alumnos de la escuela de artes marciales Tagou de Henan, realizaron complejas coreografías de kung fu.

Los robots ejecutaron volteretas triples, saltos mortales y desafíos a los artistas humanos, integrando hasta armas de exhibición y un impresionante general robótico que dominó el escenario al ritmo de una versión local de la banda sonora de Los Vengadores.

Flamenco y diversidad cultural

En medio del despliegue tecnológico, la gala de la Fiesta de la Primavera también abrió espacio para la cultura internacional. Por primera vez, una compañía de danza española, la Compañía de Danza Jesús Carmona, fue invitada a participar en el evento principal.

Los robots realizaron triples volteretas y acrobacias espectaculares. (Captura CCTV)

10 bailarinas llevaron el flamenco al escenario, fusionándolo con danzas de etnias chinas y folclore húngaro, en un bloque que celebró la diversidad y el intercambio cultural. Este hito resalta la evolución del evento, que tradicionalmente reserva su programación principal para artistas nacionales.

La gala, celebrada en la víspera del Año del Caballo, incluyó más de 50 actuaciones que combinaron música, humor y danza tradicional con una poderosa exhibición de innovación tecnológica.

Según datos de China Media Group, la retransmisión alcanzó a 677 millones de usuarios hasta la medianoche y fue difundida por cerca de 4.000 medios internacionales, situándola entre los eventos televisivos de mayor repercusión mundial, comparable a la Super Bowl de Estados Unidos.

El robot North luce en la parte central de la imagen. (Composición Infobae: Patrick T. Fallon - AFP / Abbie Parr - AP / Caroline Brehman - AFP)

Los robots humanoides que revolucionaron CES 2026

En CES 2026, los robots humanoides se robaron el protagonismo con innovaciones orientadas a la vida cotidiana y la movilidad avanzada. El Onero H1, desarrollado por SwitchBot, llamó la atención por su destreza en tareas del hogar, como cargar y doblar ropa, utilizando cámaras, brazos articulados y un sistema de inteligencia artificial propio.

LG presentó a CLOiD, un robot enfocado en la asistencia doméstica, mientras que Qualcomm mostró una solución completa que integra hardware, software y sistemas de IA en una misma plataforma. La competencia se intensifica con la participación de la empresa china Unitree, que mostró una amplia variedad de robots diseñados para distintos entornos y aplicaciones.

Entre los robots más llamativos del evento también destacaron aquellos que llevan la movilidad y la interacción a otro nivel. El Agibot X2 impresionó al público con sus coreografías de baile al ritmo de TikTok, y el EngineAI T800 sorprendió ejecutando patadas de karate y movimientos complejos que hasta ahora solo eran posibles para los humanos.