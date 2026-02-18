Tecno

Más de 4.000 becas para estudiar gratis inteligencia artificial este año: cómo inscribirse

Los interesados pueden acceder a cursos online de fundamentos de IA aplicada al deporte o prompt engineering

Si quieres aprender inteligencia artificial
Si quieres aprender inteligencia artificial en 2026 y aún no empiezas, esta es tu oportunidad.

Si uno de tus objetivos para 2026 es aprender sobre inteligencia artificial y aún no has comenzado, hay una oportunidad para ti. IBM y Guayerd han lanzado 4.000 becas para formación gratuita y online en Latinoamérica sobre esta tecnología.

La iniciativa ofrece tres cursos certificados, creados para responder a la creciente demanda de talento en inteligencia artificial y habilidades digitales.

Los cursos disponibles son: Fundamentos de IA Aplicada al Deporte, Fundamentos de IA Aplicada al Trabajo y Fundamentos de IA y Prompt Engineering.

Los cursos son: Fundamentos de
Los cursos son: Fundamentos de IA en Deporte, en Trabajo y en Prompt Engineering.

Están pensados para quienes desean adquirir conocimientos básicos y habilidades prácticas en IA, sin requerir experiencia previa. El contenido abarca aplicaciones concretas en entornos profesionales, educativos y deportivos, ayudando a los estudiantes a prepararse para las exigencias de la economía digital actual.

Graduados de los programas de Guayerd e IBM describen que la formación es transformadora: “nunca había visto una formación que, además de los contenidos principales, te permita sumar tantas certificaciones de calidad. Fue un plus que marcó la diferencia”, dijo Emiliano de la Provincia Argentina de Mendoza, que ingresó a trabajar para la compañía energética más grande de Argentina.

Cuáles son los requisitos para participar por una beca

Solo necesitas ser mayor de 18 años y residir en alguno de los siguientes países: México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina o Chile.

La iniciativa incluye tres cursos
La iniciativa incluye tres cursos certificados para satisfacer la demanda de talento en IA y habilidades digitales.

Cómo postularme por una beca para aprender de IA

Para postular a una beca en alguno de los cursos, solo debes ingresar al sitio web de Guayerd, buscar el curso de tu interés y seleccionar la opción “Solicitar mi beca gratuita”. Verifica que el curso esté identificado como parte de la iniciativa conjunta con IBM.

De qué tratan los cursos

Los cursos de la alianza entre IBM y Guayerd son:

  • Fundamentos de inteligencia artificial aplicada al deporte.

Este curso explora el impacto de la inteligencia artificial en deportes como fútbol, básquet, tenis, golf, Fórmula 1, fútbol americano y béisbol.

Incluye ejemplos reales de organizaciones deportivas de alto nivel, como el análisis de probabilidad de gol (xG), predicción de encestes con visión por computadora y análisis de datos para estrategias en F1. Además, enseña los principios técnicos de estas aplicaciones.

  • Fundamentos de inteligencia artificial aplicada al trabajo.

Esta capacitación muestra cómo la IA puede mejorar la productividad y las competencias laborales, con énfasis en la optimización del currículum.

El curso analiza cómo la
El curso analiza cómo la inteligencia artificial transforma deportes como fútbol, básquet, tenis, golf, Fórmula 1 y béisbol.
  • Fundamentos de inteligencia artificial y prompt engineering.

El curso introduce el prompt engineering, una habilidad esencial para interactuar con modelos de IA. Enseña a diseñar prompts eficaces para obtener mejores resultados en creación de contenido, diseño, programación, análisis de datos y proyectos creativos.

Por qué aprender sobre IA hoy en día

Aprender sobre inteligencia artificial hoy es fundamental porque esta tecnología está transformando todos los sectores, desde la salud y la educación hasta las finanzas y el entretenimiento.

Comprender cómo funciona la IA permite adaptarse mejor a los cambios, aprovechar nuevas oportunidades laborales y desarrollar habilidades altamente demandadas en el mercado actual.

Google brinda cursos gratuitos en
Google brinda cursos gratuitos en marketing digital, productividad, oratoria, análisis de datos, apps móviles, programación básica, gestión de proyectos y más.

Además, conocer los fundamentos de la IA ayuda a tomar decisiones informadas sobre su uso, comprender los riesgos y beneficios, y participar activamente en el debate sobre su impacto social y ético. La formación en IA abre puertas a la innovación y mejora la competitividad profesional.

Cursos gratuitos de Google

Si también te interesa formarte en otras áreas más allá de la inteligencia artificial, Google ofrece cursos gratuitos sobre marketing digital, productividad personal, oratoria, análisis de datos, desarrollo de apps móviles, conceptos básicos de programación, gestión de proyectos y muchas otras temáticas.

Para acceder a estos cursos, solo tienes que ingresar al sitio web de Grow with Google, registrarte y explorar el catálogo disponible para inscribirte en la capacitación de tu interés. Las formaciones son en línea, cuentan con certificación y están diseñadas para mejorar tus habilidades profesionales y personales.

