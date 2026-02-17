Crean centro de inteligencia artificial en Colombia para formar expertos en ciberseguridad, IA y más

El nuevo espacio académico integra alianzas entre empresas, universidades y entidades internacionales para impulsar la formación en inteligencia artificial en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El departamento de Boyacá, en Colombia, alberga desde esta semana un centro de inteligencia artificial dedicado a la certificación internacional de expertos en ciberseguridad, arquitectos de IA y otros perfiles que enlazan oficios tradicionales con el avance tecnológico.

Esta iniciativa integra actores empresariales, tecnológicos y académicos, y abre inscripciones para estudiantes y profesionales interesados en formarse en áreas clave de la transformación digital.

Según comentaron los organizadores, el Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial NovaIA tiene como propósito fortalecer la generación de talento especializado en inteligencia artificial en América Latina.

El proyecto busca que empresas, universidades y expertos tecnológicos colaboren en el desarrollo de soluciones y capacitación en IA, con programas de formación y certificación internacional.

Qué perfiles serán certificados en el nuevo centro de inteligencia artificial

Los programas abarcan desde arquitectos de IA y científicos de datos hasta especialistas en ciberseguridad y desarrolladores de prompts. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El centro ofrecerá rutas de formación y certificación para especialidades como arquitectos de inteligencia artificial, desarrolladores de prompts, científicos de datos y especialistas en ciberseguridad.

José Fernando Quintero, director general de Indra Group para Colombia, Ecuador, Centroamérica y el Caribe, detalló: “Nuestro enfoque es el desarrollo de habilidades alineadas con estándares internacionales, yendo más allá de las certificaciones de fabricante. Buscamos certificar perfiles especializados como arquitectos de IA, ingenieros de prompting, científicos de datos y expertos en ciberseguridad”.

Las mallas curriculares incluyen contenidos en automatización de procesos empresariales, gestión de datos en la nube, diseño de meta prompting y fundamentos matemáticos y de programación, orientados a la aplicación práctica de la IA.

Cómo funcionará el proceso de formación y acceso a estas certificaciones

La formación estará abierta a estudiantes y profesionales de diversas disciplinas, con certificación internacional y doble titulación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modelo de formación está abierto a estudiantes universitarios de pregrado y posgrado, así como a profesionales de distintas disciplinas que busquen adquirir competencias en inteligencia artificial.

El sistema de certificación internacional funcionará por cohortes, según las áreas de especialidad, y contempla doble titulación con el Tecnológico de Monterrey. Los programas incluyen tutoría virtual personalizada, evaluación formativa, desarrollo de inteligencia emocional, gamificación y clasificación de habilidades.

Los cursos integrarán actividades prácticas y casos de estudio desarrollados junto con empresas y expertos internacionales, con el objetivo de fortalecer la aplicación real de los conocimientos adquiridos.

Qué tipo de profesionales pueden certificarse en el centro

Profesiones menos pensadas como abogados pueden certificarse en los programas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El centro está orientado a perfiles multidisciplinarios. Enrique Vera López, rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), señaló: “Las personas que quieren formarse con estas certificaciones internacionales son multidisciplinarias”.

Agregó: “Ya no estamos hablando de un ingeniero de sistemas o electrónicos, sino de abogados, de administradores, de cualquier persona que quiere entender todo este desarrollo de la IA que hay a nivel mundial para aplicarlos a las empresas”.

Las certificaciones cuentan con doble titulación con el Tecnológico de Monterrey y reconocen la participación en programas prácticos desarrollados por Indra y la UPTC. Algunas certificaciones tendrán costo, mientras que otras podrán accederse sin pago.

Por qué uno de sus enfoque es fortalecer la ciberseguridad y las empresas

La inteligencia artificial aplicada permitirá anticipar y responder mejor a amenazas digitales, integrando prácticas de prevención en empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciberseguridad es una de las áreas centrales de la formación ofrecida por el centro. Quintero indicó que Indra Group, con experiencia en defensa y seguridad, traslada su conocimiento en ciberdefensa a espacios civiles.

“Las prácticas de ciberseguridad se soportan mucho con inteligencia artificial para simular escenarios de ataques y predictivos para que los analistas de ciberseguridad se anticipen a esos ataques”, explicó.

Asimismo, el enfoque del centro incluye la colaboración con empresas que buscan soluciones personalizadas y la integración de inteligencia artificial en sus procesos. El objetivo es dinamizar el uso de tecnología avanzada y reducir la brecha de talento especializado en la región.

Entre las empresas que hacen parte de este desarrollo están Indra Group, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tecnológico de Monterrey), la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y ProBoyacá.