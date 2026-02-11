El gran error que cometes al chatear con Gemini o ChatGPT: por qué nunca deberías darles estos datos

Consejos para interactuar con inteligencia artificial sin ceder datos personales ni financieros - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Interactuar con inteligencia artificial a través de plataformas como Gemini o ChatGPT se ha vuelto habitual en la vida diaria.

La facilidad para obtener respuestas rápidas y la apariencia de conversación humana hacen que muchos usuarios compartan información sin medir los riesgos. Sin embargo, proporcionar ciertos datos a estas herramientas puede poner en peligro la privacidad personal y profesional, exponiendo a los usuarios a amenazas que van mucho más allá de una simple consulta.

Saber qué no compartir y por qué es fundamental para proteger la información más sensible y evitar consecuencias no deseadas en el entorno digital.

Así debes usar ChatGPT y Gemini: privacidad, límites y los peligros de confiar temas sensibles a la IA - crédito composición fotográfica

Qué información nunca debes compartir con una IA

De acuerdo con los expertos de Welivesecurity, la regla principal en ciberseguridad es nunca compartas datos personales, bancarios, contraseñas o cualquier información sensible con una inteligencia artificial. Aunque la conversación parezca privada, estas plataformas no son entornos cifrados ni diseñados para proteger datos críticos.

Si un ciberdelincuente accede a tu cuenta, toda la información compartida puede quedar expuesta. Además, según la configuración predeterminada, las conversaciones pueden usarse para entrenar los modelos de IA, lo que implica un riesgo adicional de filtración y uso indebido.

El error de introducir información sensible sobre tu empresa en ChatGPT o Gemini puede tener consecuencias graves. Nunca deberías compartir informes financieros, datos estratégicos, listas de clientes o proyectos confidenciales a través de estas plataformas.

Las IA no distinguen entre datos públicos y privados, y pueden almacenar información que no debería salir del entorno corporativo. Las políticas internas de seguridad y protección de datos exigen que este tipo de datos solo se maneje en herramientas autorizadas por la organización.

Mantener la confidencialidad y reportar incidentes sospechosos ayuda a reducir fraudes, filtraciones y consecuencias negativas derivadas del uso imprudente de herramientas de IA - (Imagen Ilustrativa Infobae)

No uses una IA como abogado o psicólogo

Aunque las IA pueden ofrecer información general y aclarar conceptos, nunca deben ser la única fuente para tomar decisiones médicas, legales o financieras. ChatGPT y Gemini no sustituyen el criterio de un médico, un abogado o un asesor financiero, ni tienen acceso a todos los detalles y contexto de un caso personal.

Basar decisiones importantes en sus respuestas puede provocar confusiones, diagnósticos erróneos o consecuencias económicas y legales no deseadas.

La IA está programada para generar respuestas coherentes y naturales, pero carece de conciencia, emociones y opiniones. Cuando se le piden consejos personales o se busca empatía, la respuesta será una simulación, no una reacción genuina.

Preguntas como “¿Qué harías tú?” o “¿Te gusto?” no tienen sentido en estas plataformas, pues solo recibirás una respuesta artificial formada a partir de patrones de lenguaje.

Por qué la inteligencia artificial no debe recibir información privada ni sustituir el criterio humano en decisiones críticas - (Imagen ilustrativa Infobae)

Tomar decisiones trascendentales sobre tu vida, carrera o bienestar personal requiere más que datos y lógica; necesita contexto, empatía y comprensión de tu situación particular. La IA puede ayudar a organizar ideas o aportar información objetiva, pero nunca debe ser la base exclusiva para elegir un nuevo trabajo, enfrentar problemas familiares o tomar decisiones de salud mental. En estos casos, lo mejor es buscar la orientación de expertos, mentores o personas de confianza.

Al utilizar herramientas como ChatGPT o Gemini, es esencial mantener buenas prácticas de seguridad digital. No compartir información sensible es la base para evitar filtraciones, fraudes o el uso indebido de tus datos. Además, reportar cualquier incidente o comportamiento sospechoso a la plataforma ayuda a proteger no solo tu cuenta, también a otros usuarios.

La inteligencia artificial es una herramienta poderosa, pero su uso seguro y responsable depende de la conciencia y las decisiones de cada usuario. Limitar la información que se comparte, entender los riesgos y buscar siempre el respaldo de profesionales en temas críticos es la mejor manera de aprovechar la IA sin poner en riesgo tu privacidad ni la de los tuyos. La clave está en utilizar estas plataformas como apoyo, nunca como fuente definitiva para cuestiones delicadas o sensibles.