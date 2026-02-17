Celulares con tapa trasera para retirar la batería estarían de regreso gracias a esta ley

La nueva normativa europea exige que los teléfonos inteligentes tengan baterías extraíbles y reemplazables por el usuario a partir de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diseño de los teléfonos inteligentes está a punto de experimentar una transformación profunda, principalmente en Europa. Una nueva normativa promete el regreso de los celulares con tapa trasera, permitiendo a cualquier usuario cambiar la batería de su dispositivo sin depender de servicios técnicos ni herramientas especializadas.

Esta medida, impulsada por una ley aprobada por la Unión Europea, pondrá final a los móviles sellados y reabre la puerta a la reparabilidad y la sostenibilidad.

Por qué vuelven los celulares con tapa trasera

Durante más de una década, los smartphones se han caracterizado por diseños unibody y carcasas selladas con adhesivos industriales. Esta tendencia, impulsada por la búsqueda de dispositivos más delgados y resistentes al agua, convirtió el cambio de batería en una tarea casi imposible para el usuario promedio.

Sin embargo, la situación está a punto de revertirse. A partir de 2027, todos los móviles que se vendan en Europa deberán contar con baterías extraíbles y reemplazables por el usuario, de acuerdo con la nueva regulación europea.

El regreso de los celulares con tapa trasera reduce el costo de renovar dispositivos y prolonga la vida útil del smartphone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La normativa, aprobada tras la votación final del Consejo Europeo, obliga a los fabricantes a rediseñar sus productos para que cualquier persona pueda cambiar la batería de su móvil de forma sencilla. El objetivo es combatir la obsolescencia programada, facilitar la reparación de los dispositivos y reducir la generación de residuos electrónicos.

La regulación, además, establece criterios para la sostenibilidad de las baterías: fomenta la recuperación de materiales, la eficiencia del reciclaje y la reducción de residuos. Aunque la ley representa un avance, no garantiza que todos los aspectos de reparabilidad de los móviles mejoren de manera integral.

Hay margen para que algunos fabricantes se limiten a cumplir con el mínimo requerido y mantengan la complejidad en otras reparaciones.

Empresas como Samsung y Apple ya han puesto en marcha equipos de ingeniería para rediseñar sus gamas medias y de entrada, con el objetivo de cumplir a tiempo con la nueva regulación.

Fabricantes como Samsung y Apple rediseñan sus gamas medias para cumplir con la regulación sobre baterías reemplazables en Europa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Teh Verge, Samsung estaría adaptando su línea Galaxy A para incorporar carcasas traseras de fácil apertura, permitiendo que el usuario retire la batería “con un solo clic”. Apple, por su parte, explora tecnologías de inducción para soltar la batería sin necesidad de aplicar calor u otros métodos complejos.

Los fabricantes han comenzado a probar mecanismos de sujeción mediante pestañas o adhesivos de liberación rápida, apartándose de los pegamentos industriales que dominaron la última década. Estos sistemas buscan un equilibrio entre la facilidad de acceso a la batería y el mantenimiento de estándares de protección frente al agua y al polvo.

En los modelos de ultra-gama alta, la transición podría ser más lenta, pero en los dispositivos de gama media y baja se prevé un cambio generalizado.

Lo bueno y lo malo de los celulares con tapas traseras

El desgaste de la batería es la principal razón por la que muchos usuarios deciden cambiar de smartphone. Con el regreso de las baterías extraíbles, el costo de renovar un dispositivo se reduce notablemente: bastará con reemplazar la batería para extender la vida útil del teléfono.

El mayor desafío técnico es mantener la resistencia al agua y al polvo, combinando protección IP68 con baterías fácilmente extraíbles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultoras como iFixit consideran este movimiento un hito para el “Derecho a Reparar”, ya que evita que dispositivos plenamente funcionales terminen desechados solo por una merma en la autonomía.

En el pasado, cambiar la batería era una tarea sencilla y asequible. El nuevo marco legal promete que esa facilidad regrese, permitiendo que una simple sustitución haga que un móvil “viva una segunda juventud”.

Sin embargo, uno de los grandes argumentos de los fabricantes para mantener los móviles sellados era la certificación IP68, que garantiza resistencia al agua y al polvo.

El desafío ahora es diseñar mecanismos de cierre que permitan el acceso rápido a la batería sin sacrificar la protección del dispositivo. Las soluciones pasan por juntas de goma y cierres de presión mecánicos, sistemas que ya se exploran en algunos modelos recientes.

La ley tampoco obliga a una uniformidad absoluta entre baterías de distintos modelos o marcas. Es poco probable que una batería de Samsung sea compatible con una de Apple, o que los modelos de gama alta y entrada compartan piezas intercambiables.