Gafas Ray-Ban de Meta ahora ayudarán a identificar personas en la calle con una cámara

Meta lanza función de reconocimiento facial en sus gafas inteligentes Ray-Ban y Oakley Meta, prevista para 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Meta prepara un función de reconocimiento facial para sus gafas inteligentes Ray-Ban Meta y Oakley Meta. Esta tecnología, que planea lanzar en 2026, permitirá a los usuarios identificar a personas en tiempo real mientras caminan por la calle, utilizando el nuevo sistema Name Tag y el asistente de inteligencia artificial Meta AI, según un informe de The New York Times.

Qué es el sistema Name Tag y cómo funcionará en las gafas de Meta

La función Name Tag está diseñada para permitir que las gafas inteligentes reconozcan rostros y ofrezcan información sobre las personas a quienes el usuario se cruza en su entorno. Para conseguirlo, el dispositivo utiliza cámaras y sensores que captan imágenes en tiempo real y las procesan mediante el asistente de inteligencia artificial de Meta.

El sistema analizará los rostros y buscará coincidencias en las plataformas de la compañía, como Facebook e Instagram. Así, el usuario podrá recibir datos sobre la identidad de las personas, siempre que hayan configurado cuentas públicas o tengan relación directa con el portador de las gafas.

Según fuentes internas, la opción de reconocimiento no será universal: no permitirá identificar a cualquier persona sin restricciones, sino que estará acotada a conexiones del usuario o a perfiles públicos en las redes sociales de Meta.

La función de reconocimiento facial solo identificará a conexiones del usuario o perfiles públicos en las redes sociales de Meta para proteger la privacidad. (REUTERS/Carlos Barria/Foto de archivo)

Este desarrollo retoma el camino que Facebook había abandonado años atrás, cuando en 2019 desactivó su función de reconocimiento facial para etiquetas automáticas en fotografías, citando preocupaciones sobre la privacidad y los desafíos legales asociados.

Por qué Meta retoma el reconocimiento facial en sus productos

La decisión de Meta de sumar reconocimiento facial a sus gafas surge en un contexto de fuerte competencia tecnológica y éxito comercial inesperado de estos dispositivos. Solo en el último año, la alianza con EssilorLuxottica permitió vender más de siete millones de unidades. Además, el avance de otras empresas, como OpenAI, que anuncian sus propias soluciones de inteligencia artificial portátil, ha impulsado a Meta a diferenciarse mediante funciones más avanzadas.

Según documentos internos citados por The New York Times, la compañía ve una oportunidad estratégica para lanzar Name Tag durante un periodo de inestabilidad política en Estados Unidos, como las elecciones de medio mandato, momento en el que muchas organizaciones críticas podrían tener sus esfuerzos enfocados en otros asuntos.

Las gafas inteligentes de Meta incorporarán un indicador LED que alertará visualmente a las personas cuando la cámara esté grabando o procesando imágenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué limitaciones tendrá la función de reconocimiento facial

El funcionamiento del reconocimiento facial requerirá que los usuarios activen la función a través de la inteligencia artificial integrada. Para preservar la privacidad, las gafas incluirán una luz LED visible que avisará cuando la cámara esté grabando o procesando imágenes. Este indicador busca alertar a las personas cercanas de que pueden estar siendo identificadas a través del sistema.

A diferencia de otras aplicaciones de reconocimiento facial que permiten búsquedas universales, Meta planea restringir el alcance de Name Tag. El sistema solo podrá identificar a personas conectadas con el usuario en alguna plataforma de Meta o que tengan cuentas públicas, evitando así el uso indiscriminado de la tecnología para identificar a cualquier individuo en la vía pública.

La compañía también estudia implementar una función llamada super sensing, en la que las gafas funcionarían como sensores activos durante todo el día, grabando y analizando imágenes de manera continua.

Esta característica permitiría, por ejemplo, que el asistente de inteligencia artificial recordara tareas al usuario al detectar la presencia de un colega o conocido.

La tecnología super sensing podría transformar las gafas Meta en sensores activos, permitiendo al asistente recordar tareas según las personas detectadas. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

Cuáles son los riesgos de privacidad de esta función de MEta

La incorporación de reconocimiento facial en las gafas de Meta ha reavivado preocupaciones sobre la privacidad y los derechos civiles. Organizaciones como la American Civil Liberties Union han advertido sobre los riesgos de permitir que dispositivos portátiles identifiquen rostros en el espacio público, poniendo en juego el anonimato y la seguridad personal.

En 2024, dos estudiantes de la Universidad de Harvard demostraron la capacidad de estas gafas para identificar a desconocidos en el metro de Boston utilizando herramientas comerciales de reconocimiento facial, lo que generó un intenso debate sobre los límites éticos y legales de la tecnología.

Algunos estados y ciudades de Estados Unidos ya han puesto restricciones o prohibiciones al uso de reconocimiento facial por parte de la policía, y legisladores demócratas han solicitado a las agencias federales que limiten su utilización en las calles del país.