En medio de la interna oficialista, renunció al Ministerio de Seguridad un funcionario clave que responde a Patricia Bullrich

Federico Angelini renunció a su cargo en el Ministerio de Seguridad

En un nuevo capítulo de la interna oficialista, este jueves renunció al Ministerio de Seguridad Federico Angelini, hombre que responde a Patricia Bullrich y que hasta esta tarde se desempeñaba como subsecretario de Intervención Federal. No era una pieza menor dentro de la estructura de la cartera que ahora conduce Alejandra Monteoliva, ya que tenía a su cargo el Plan Bandera y la defensa de las fronteras.

La salida del ex diputado nacional se enmarca en la disputa interna entre Bullrich y Karina Milei, secretaria General de la Presidencia. Monteoliva, antes bajo la órbita de su antecesora en el ministerio, se pasó a las filas de la hermana del jefe de Estado, por lo que la situación de Angelini pasó a ser más que incómoda.

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Rosarino, Angelini comandó el Plan Bandera, el trabajo más destacado de Bullrich mientras estuvo al mando del Ministerio de Seguridad, a través del cual se disminuyó considerablemente la cantidad de homicidios en una ciudad que estaba aterrorizada por el narcotráfico. En ese contexto, se registraron cifras históricas de procedimientos antidroga y aprehensiones, así como de incautaciones de cocaína y drogas de síntesis.

El mensaje de la salida de quien también fuera presidente interino del PRO y vicepresidente del partido cuando estuvo a cargo de Bullrich, más que a Monteoliva parece haber sido dirigido a la hermana del Presidente, quien en medio de las últimas discusiones internas planea dejar fuera de las reuniones de Gabinete a la senadora y ex ministra.

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Esa tensión dentro del espacio libertario fue la que hizo insostenible la continuidad de Angelini en una cartera cuya líder actual decidió cambiar de bando para situarse bajo el ala protector de Karina Milei.

La relación entre Karina Milei y Patricia Bullrich está quebrada (Foto: Jaime Olivos)

Mientras tanto, a río revuelto por las sospechas de corrupción que cayeron sobre Manuel Adorni, Bullrich aprovechó para lanzarse a la campaña por la jefatura de Gobierno porteña. Eso sí, lo hizo por su cuenta y en medio de mensajes públicos contra el jefe de Gabinete que la enemistaron con la secretaria General de la Presidencia.

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“Ella es una gran candidata, nadie dice que no pueda ser la elegida, pero falta mucho para eso. Todavía no nos sentamos a discutir nombres y va a ser Karina Milei la que defina los lugares, nadie más. Con el acuerdo del Presidente, obviamente", le señalaron a Infobae desde La Libertad Avanza.

Esta semana, tras haber desafiado públicamente a Adorni a que presentara su declaración jurada, Bullrich dio un paso más allá y presentó la propia, como para dejar más en evidencia a quien es defendido a capa y espada por la hermana del Presidente.

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Alejandra Monteoliva dejó de responder a Patricia Bullrich y se pasó al bando de Karina Milei

“No vamos a polemizar con eso”, respondieron a este medio desde el entorno de Karina Milei. Y remarcaron que en junio es la fecha límite para las presentaciones y que “es normal” que se adelanten las DDJJ. Mientras, en el círculo de Adorni también evitaron opinar. Están convencidos de que tienen el apoyo ciego del jefe de Estado y de que están blindados. Sobre todo, después de que Milei los defendiera en la reunión de Gabinete del viernes pasado, delante de todos los ministros.

En el entorno de la ex candidata presidencial de PRO confirmaron que “siempre presenta su declaración jurada en esta fecha”. Pero agregaron, quizá con cierta malicia, que cumple de manera temprana ”por responsabilidad institucional”. Ante la consulta de Infobae, evitaron contestar si era una forma de presión para Adorni.

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En ese clima de malestar con Bullrich, en el Gobierno no niegan las versiones de que será expulsada de las reuniones de Gabinete, tal como apartaron a la vicepresidenta, Victoria Villarruel. “Va a terminar aislada en el Senado como Vicky”, opinaron, picantes, en un despacho nacional.