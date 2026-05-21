Ilya Espino de Marotta dirigirá el destino del Canal de Panamá durante el periodo 2026-2033

Con una vida dedicada a la actividad canalera, Ilya Espino de Marotta será a partir de este año la nueva administradora del Canal de Panamá.

Con más de 35 años de experiencia en temas canaleros, Ilya Espino de Marotta fue designada como nueva administradora del Canal de Panamá para el periodo 2026-2033, convirtiéndose en la primera mujer que ocupa este cargo.

Desde el 1 de enero de 2020 Espino de Marotta ejercía como subadministradora de la vía acuática, siendo igualmente la primera mujer en ocupar esa posición.

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La nueva administradora de la vía acuática reemplaza en el cargo a Ricaurte Vásquez Morales, cuyo periodo concluye en septiembre de este año.

Durante su comparecencia una vez anunciada su elección, Espino de Marotta recalcó la importancia de mantener al Canal lejos de los vaivenes políticos, aunque trabajar en conjunto con los gobiernos.

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Por el Canal de Panamá transita cerca del 3% del comercio mundial, conectando a más de 180 rutas marítimas hacia unos 170 países.

Con 170 países usuarios, el Canal de Panamá conecta 180 rutas marítimas. REUTERS/Enea Lebrun

La escogencia de Espino de Marotta surge luego de una amplia consulta, desde la definición del perfil hasta la definición final del candidato, explicó el ministro para Asuntos del Canal y presidente de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, José Ramón Icaza Clément.

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Agregó que la búsqueda de profesionales panameños para ocupar dicho cargo abarcó tanto el ámbito nacional como el internacional, identificando más de 100 perfiles destacados.

Desde enero se contó con el acompañamiento de una firma consultora, seleccionada por su independencia, rigor y experiencia en procesos de esta naturaleza.

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Luego de un profundo análisis, los candidatos finalistas fueron sometidos a una evaluación multidimensional, que incluyó aplicación de pruebas que analizan el liderazgo, entre otras cualidades.

La carrera de Espino de Marotta en el Canal de Panamá inició en 1985, como la única ingeniera en el astillero de la División Industrial.

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Uno de los grandes proyectos es el embalse del río Indio, para garantizar el funcionamiento ininterrumpido de la vía interoceánica. (AP Foto/Matias Delacroix)

En la actualidad, la ahora nueva administradora de la vía acuática laboraba junto a más de 1,000 mujeres, y se desempeñaba como vicepresidenta ejecutiva de Ingeniería durante la ejecución del Programa de Ampliación del Canal de Panamá.

La Junta Directiva del Canal de Panamá la designó como subadministradora el 15 de febrero de 2019, junto con el nombramiento del actual administrador Ricaurte Vásquez Morales.

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En cuanto a su formación, su biografía detalla que obtuvo una licenciatura en Ingeniería Marina de la Universidad de Texas A&M y una maestría en Ingeniería Económica de la Universidad Santa María la Antigua, en la ciudad de Panamá.

Participó en el Programa de Desarrollo Ejecutivo de la INCAE Business School y en la Kellogg School of Management de la Universidad Northwestern; y cuenta con una certificación de administrador de proyectos del Project Management Institute.

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Horas antes de su designación, que era esperada por periodistas convocados a una conferencia de prensa, el presidente de la República, José Raúl Mulino daba a conocer la designación de Espino de Marotta mediante un tuit en sus redes sociales.

El actual administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vasquez Morales, concluye su periodo en septiembre próximo. REUTERS/Enea Lebrun

"He hablado con la nueva Administradora del @canaldepanama, @MarottaIlya, para felicitarla y reafirmar el compromiso de trabajar coordinadamente en proyectos estratégicos que generen empleo, prosperidad y progreso para los panameños", posteó Mulino.

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Espino de Marotta llega al puesto en un momento clave para el Canal de Panamá, como lo es el abastecimiento de agua.

Más temprano, Espino de Marotta se refirió a los desafíos y aseguró a TVN que los retos institucionales trascienden a la persona que ocupe el cargo.

“Los retos son el proyecto del agua de río Indio, el crecimiento del Canal con los otros proyectos que tenemos enfrente, el corredor logístico y el desarrollo de dos puertos adicionales para seguir siendo un núcleo importante para el comercio mundial”, apuntó.