Conoce las estafas más comunes en cajeros bancarios y cómo puedes retirar dinero de forma segura

Se deben considerar varias pautas antes de utilizar una terminal bancaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridades bancarias advierten sobre una diversificación creciente de estafas en cajeros automáticos, con técnicas más sofisticadas que obligan a los usuarios a mantener altos estándares de vigilancia y a utilizar herramientas tecnológicas para proteger su dinero.

El Banco de España identifica la clonación de tarjetas mediante dispositivos ocultos y microcámaras, la instalación de trampas en dispensadores para retener el efectivo y técnicas de ingeniería social como los métodos más frecuentes de fraude. En estos últimos, los estafadores simulan la necesidad de ayuda para distraer a la víctima y obtener datos confidenciales.

Estas estrategias delictivas se perfeccionan constantemente. Algunos dispositivos pueden retener los billetes dentro del dispensador sin que el usuario se percate, lo que facilita que los delincuentes recuperen el dinero minutos después.

La clonación de tarjetas, las trampas en dispensadores y la ingeniería social figuran como los métodos de fraude en cajeros más frecuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por esta razón, la vigilancia debe extenderse a todas las partes del terminal: lectores de tarjetas, teclados y dispensadores pueden ser modificados para captar datos o efectivo.

De qué forma evitar fraudes en cajeros automáticos

Entre las pautas clave, el organismo sugiere activar alertas inmediatas en el teléfono y presentar denuncias rápidas en caso de fraude, medidas que permiten limitar el daño y aumentar las posibilidades de recuperar fondos.

El Banco de España destaca que muchas terminales mantienen la sesión abierta durante unos segundos después de finalizar la transacción, lo que puede ser aprovechado por terceras personas si el usuario se aleja sin asegurarse de cerrar su acceso.

Se debe pulsar el botón de ‘cancelar’ tras cada retirada y asegurarse de cerrar la sesión antes de alejarse del terminal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, sugiere pulsar el botón de ‘cancelar’ tras cada retiro, asegurando que la cuenta quede bloqueada y fuera del alcance de posibles atacantes.

Qué considerar al momento de retirar dinero de un cajero

La inspección visual del cajero automático antes de comenzar cualquier operación bancaria es fundamental para identificar posibles manipulaciones, que pongan en riesgo el bienestar personal y financiero.

Ante la presencia de elementos extraños o mensajes poco habituales en pantalla, la directriz más segura es cancelar la transacción inmediatamente y evitar la intervención de extraños, quienes podrían intentar aprovecharse de la situación.

Para minimizar el riesgo, el Banco de España sugiere usar terminales ubicados en espacios cerrados o en zonas bien iluminadas. El uso de la mano libre, el teléfono o la cartera para cubrir el teclado al ingresar el PIN constituye un gesto decisivo que puede impedir la captura de la clave por parte de cámaras ocultas o personas cercanas.

Inspectar visualmente el cajero, utilizar terminales en espacios cerrados y cubrir el teclado al ingresar el PIN son pautas esenciales de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, tras la operación es clave guardar el efectivo antes de alejarse y destruir los recibos si no se planea conservarlos, porque contienen información sensible, como fragmentos del número de tarjeta o el saldo disponible.

Cómo actuar en caso de ser víctima de fraude y sar la tecnología como defensa

En caso de fraude, el Banco de España insta a los usuarios a notificarlo de inmediato al banco y presentar formalmente la denuncia ante las autoridades. La rapidez es esencial para limitar el alcance del delito y facilitar la recuperación del dinero sustraído.

Asimismo, entre las pautas tecnológicas figuran la activación de notificaciones automáticas para cada movimiento en la cuenta, la configuración de límites diarios de retiro y la preferencia por transferencias bancarias para sumas elevadas.

Las aplicaciones permiten monitorear cualquier movimiento inusual en las cuentas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de tarjetas virtuales para compras en línea, o tarjetas temporales asociadas a aplicaciones de pago proporciona una capa adicional de seguridad.

Por qué es clave la educación financiera y actualización permanente

Las entidades financieras enfatizan la importancia de mantenerse informado sobre las nuevas tácticas detectadas en los fraudes bancarios, consultando guías oficiales de seguridad y adaptando los hábitos a los riesgos emergentes.

La formación constante en materia de seguridad bancaria y seguir las indicaciones propuestas por las entidades financieras permite anticiparse a incidentes y actuar más rápido si se presentan situaciones irregulares o peligrosas.