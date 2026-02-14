Tecno

Así es el dispositivo que convierte tu smartphone en un Game Boy de bolsillo

El Pocket Taco de GameSir es un mando compacto que permite transformar cualquier smartphone en una consola portátil inspirada en el modelo de Nintendo de hace más de 30 años

El Pocket Taco convierte teléfonos
El Pocket Taco convierte teléfonos en consolas portátiles para juegos retro de 16 bits y anteriores. (GameSir)

La nostalgia por las consolas portátiles clásicas sigue viva en pleno 2026, y una nueva generación de mandos busca transformar cualquier smartphone en una experiencia retro. Entre ellos destaca el Pocket Taco, un accesorio compacto diseñado para quienes desean convertir su teléfono en un auténtico Game Boy de bolsillo, sin complicaciones y con total portabilidad.

Pocket Taco: diseño, funcionamiento y experiencia de uso

El Pocket Taco, desarrollado por GameSir, se distingue de otros mandos móviles por su formato minimalista. A diferencia de modelos como el Abxylute M4, que utiliza imanes, o el Backbone Pro, que envuelve completamente el dispositivo, el Pocket Taco se acopla a la mitad inferior del teléfono mediante una bisagra robusta.

Internamente, incorpora almohadillas de silicona que protegen el smartphone y lo mantienen seguro, incluso si el usuario lo utiliza con fundas voluminosas o dispositivos anchos como un iPad Mini.

Su diseño con bisagra y
Su diseño con bisagra y almohadillas de silicona asegura una sujeción firme sin dañar el dispositivo. (GameSir)

El mecanismo de sujeción es firme, sin riesgo de que el teléfono se deslice o caiga durante el uso. Sin embargo, un detalle relevante es que la bisagra solo permite girar el panel frontal unos 45 grados, lo que puede bloquear parcialmente la pantalla del smartphone.

Esta limitación obliga a retirar el mando para acceder por completo a otras aplicaciones o desbloquear el dispositivo, a diferencia del FlipPad de 8BitDo, presentado recientemente en el CES 2026, que ofrece un panel completamente abatible para mayor comodidad.

El Pocket Taco se conecta por Bluetooth y cuenta con una batería recargable de 600 mAh, lo que evita drenar la energía del teléfono. El emparejamiento es automático al abrir el mando y se mantiene con el último dispositivo utilizado, ya sea Android o, extraoficialmente, iOS.

En pruebas con un iPhone 16 Pro a cargo de The Verge, el sistema lo reconoció como un “mando inalámbrico DualShock 4”. El encendido y apagado puede hacerse de forma automática al acoplar o retirar el mando, o manualmente mediante el botón de inicio, permitiendo usar el Pocket Taco como control Bluetooth independiente, compatible incluso con la Switch 2.

El mando se conecta por
El mando se conecta por Bluetooth y cuenta con una batería recargable independiente de 600 mAh. (GameSir)

Compatibilidad, juegos recomendados y opciones alternativas

El Pocket Taco se orienta principalmente a juegos retro de 16 bits y generaciones anteriores, ya que carece de joysticks analógicos o deslizantes. Su diseño resulta ideal para títulos de Game Boy, Super Nintendo y Game Boy Advance, especialmente al utilizar emuladores como Delta o RetroArch en iOS.

El mando ofrece cuatro botones frontales, un pad direccional de respuesta firme y dos botones traseros fácilmente accesibles. Los bordes redondeados y el tamaño compacto aseguran una experiencia cómoda, incluso para manos grandes.

Para optimizar el uso del Pocket Taco, se recomienda ajustar la interfaz de los emuladores para ubicar la imagen del juego en la parte superior de la pantalla, evitando que quede cubierta por el mando. El único inconveniente frecuente es la necesidad de retirar el accesorio para acceder a otras funciones del teléfono, algo que dispositivos como el FlipPad de 8BitDo resuelven con su panel abatible.

Es compatible con emuladores como
Es compatible con emuladores como Delta y RetroArch para iOS y Android, aunque está pensado para Android. (GameSir)

El Pocket Taco estará disponible a partir de marzo de 2026 y representa una alternativa atractiva para quienes buscan revivir juegos clásicos en un formato portátil y práctico. Aunque existen otras opciones en el mercado, como mandos que integran joysticks o paneles desmontables, la apuesta de GameSir por la simplicidad y la portabilidad lo convierte en una opción destacada para los entusiastas del gaming retro.

El auge de accesorios como el Pocket Taco y el FlipPad refleja el interés sostenido por las experiencias de juego inspiradas en consolas legendarias, adaptadas a la tecnología actual. Transformar un smartphone en un Game Boy de bolsillo nunca fue tan sencillo ni tan fiel a la experiencia original.

