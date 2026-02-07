Tecno

¿Tu celular suena cuando lo agitas pese a no haberse caído? Esta es la causa más común

El ruido que hace un celular al agitarlo suele deberse a un componente presente en muchos teléfonos de alta gama

Guardar
El mecanismo OIS en la
El mecanismo OIS en la cámara es la causa más común del sonido interno al agitar el móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos usuarios se sorprenden al notar un leve sonido de golpeteo al agitar su teléfono móvil, incluso si nunca ha sufrido caídas o golpes. Este fenómeno, lejos de indicar un defecto de fábrica, está relacionado con una de las tecnologías más avanzadas incorporadas en las cámaras de los teléfonos de alta gama: el estabilizador óptico de imagen (OIS).

Entender cómo funciona este componente ayuda a explicar por qué el ruido es completamente normal y no representa un fallo en el dispositivo.

El estabilizador óptico de imagen

La clave detrás de este sonido, según informa Xataka movil, reside en el OIS, un sistema de estabilización mecánica que permite mejorar la calidad de las fotografías y videos, especialmente en condiciones de movimiento o poca luz. El OIS utiliza lentes y sensores suspendidos por imanes y pequeños muelles, lo que les permite flotar y compensar los movimientos involuntarios del usuario al tomar una imagen.

El sonido se produce cuando
El sonido se produce cuando las lentes del estabilizador quedan sueltas al apagar la cámara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la cámara del teléfono está apagada, estos elementos quedan sueltos dentro del módulo fotográfico. Al agitar el dispositivo, el mecanismo de estabilización golpea suavemente las paredes internas del módulo, produciendo el característico “cloc, cloc”. Este efecto suele ser más evidente en modelos de gama alta y en teléfonos que cuentan con estabilización mecánica en cámaras telefoto periscópicas, como ocurre en algunos iPhone Pro y Pro Max.

La intensidad y frecuencia del sonido dependen del diseño específico del giroscopio, el tamaño del módulo de cámara y las características técnicas de cada modelo. En los dispositivos con OIS solo en la cámara principal, el ruido tiende a ser menor, mientras que en aquellos con sistemas más complejos puede percibirse con mayor claridad.

Durabilidad y riesgos para el sistema óptico

Una duda frecuente es si este golpeteo puede afectar a la cámara o reducir su vida útil. La respuesta habitual de los fabricantes es que no existe riesgo bajo un uso normal del dispositivo. Los módulos de OIS están diseñados para soportar movimientos cotidianos y su construcción contempla la posibilidad de pequeños impactos internos cuando el sistema está inactivo. El sonido que se percibe al agitar el móvil no implica daño ni deterioro inmediato.

Este fenómeno es habitual en
Este fenómeno es habitual en dispositivos de gama alta, como los iPhone Pro y Pro Max. (Reuters)

Sin embargo, los propios fabricantes advierten que movimientos bruscos, caídas o la exposición a vibraciones constantes pueden terminar afectando la precisión y la durabilidad del OIS. Apple, por ejemplo, ha señalado que ambientes con muchas vibraciones, como el manillar de una motocicleta, pueden perjudicar el funcionamiento del estabilizador óptico. Samsung y otras marcas reconocen el fenómeno y aseguran que sus dispositivos resisten un uso habitual, aunque la garantía podría no cubrir daños ocasionados por condiciones extremas o uso no contemplado.

¿Se puede evitar el sonido? Lo que dicen los fabricantes

No existe una solución definitiva para eliminar dicho sonido en teléfonos con OIS, ya que el principio de funcionamiento del estabilizador requiere que las lentes permanezcan móviles cuando la cámara está apagada. El ruido es una consecuencia directa del diseño interno del módulo y está presente en cualquier modelo que incorpore esta tecnología.

La recomendación es no preocuparse: el sonido es normal y no afecta el rendimiento ni la seguridad del dispositivo. Los fabricantes han perfeccionado sus diseños para asegurar la durabilidad a largo plazo, aunque reconocen que el mecanismo puede ser más sensible en condiciones de vibración extrema. En caso de duda sobre la cobertura de la garantía, es aconsejable revisar las condiciones específicas establecidas por cada marca.

Los fabricantes diseñan el OIS
Los fabricantes diseñan el OIS para resistir movimientos normales sin afectar la durabilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En resumen, el leve golpeteo que se percibe al agitar un teléfono móvil de alta gama es un resultado esperado de la sofisticación tecnológica de sus cámaras y no debe interpretarse como un defecto o un síntoma de daño.

Temas Relacionados

CelularDispositivosTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Por qué debemos activar el modo avión en el celular durante un vuelo

Esta configuración sigue siendo obligatorio para las aerolíneas, aunque no representa un riesgo real para la seguridad de la aeronave

Por qué debemos activar el

Nubank, el banco digital más valioso de América Latina, comienza su expansión hacia Estados Unidos

La fintech atiende a más de 127 millones de clientes en Brasil, México y Colombia

Nubank, el banco digital más

Así es el nuevo megadron que puede transportar hasta 400 kilogramos

HYDRA-400 ha realizado con éxito su primer vuelo, lo que marca un avance en el uso de estos vehículos para carga pesada, rescate y apoyo humanitario

Así es el nuevo megadron

¿Quién navega realmente por la web? Los bots de IA ya representan una de cada 50 visitas en internet

El aumento del tráfico generado por estos software avanzados está redefiniendo el ecosistema digital

¿Quién navega realmente por la

Cómo evitar que Starlink use tus datos personales para entrenar a la inteligencia artificial

Por defecto, los usuarios están inscritos para que su información sea usada por la empresa de Elon Musk

Cómo evitar que Starlink use
DEPORTES
La confesión del Pulpo González

La confesión del Pulpo González tras el descenso con San Martín de San Juan: “Estuve deprimido durante un tiempo”

Central Córdoba derrotó a Unión en el inicio de la fecha 4 del Torneo Apertura: la agenda completa

El particular video que compartió Edinson Cavani antes de volver a jugar en Boca Juniors

Se inauguraron los Juegos Olímpicos de invierno: las 50 fotos más impactantes de la ceremonia en Italia

El desfile de la delegación argentina en la ceremonia inaugural de los JJOO de invierno: quiénes fueron los dos abanderados

TELESHOW
La reacción de María Becerra

La reacción de María Becerra al animarse a probar comida típica de Perú: “Soy la comilona”

Juana Repetto recordó los mejores trabajos de su carrera y confesó su deseo de volver a actuar: “Es lo que más me gusta”

Vicky Xipolitakis enfrentó los rumores de tensión con Mica Viciconte y aclaró su rol en el ciclo

Agustín Rada recordó el llamativo pedido que hizo la China Suárez en su entrevista con Mario Pergolini

La emoción de Valeria Mazza al ver a su hijo en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno

INFOBAE AMÉRICA

Así se adaptan las hormigas

Así se adaptan las hormigas a cada rincón del planeta: cuál es su secreto evolutivo

Donald Trump aseguró que EEUU tuvo “buenas conversaciones” con Irán y confirmó una segunda reunión entre las delegaciones

Estados Unidos exigió a Rusia y China negociar nuevo acuerdo nuclear tras el fin de Nuevo START

Hembras de pulpo lanzan objetos a machos que las “acosan”: el sorprendente video

Crisis en Cuba: la dictadura empezó a limitar actividades turísticas y reducir el transporte por la falta de combustible