¿Tu celular suena cuando lo agitas pese a no haberse caído? Esta es la causa más común

El mecanismo OIS en la cámara es la causa más común del sonido interno al agitar el móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos usuarios se sorprenden al notar un leve sonido de golpeteo al agitar su teléfono móvil, incluso si nunca ha sufrido caídas o golpes. Este fenómeno, lejos de indicar un defecto de fábrica, está relacionado con una de las tecnologías más avanzadas incorporadas en las cámaras de los teléfonos de alta gama: el estabilizador óptico de imagen (OIS).

Entender cómo funciona este componente ayuda a explicar por qué el ruido es completamente normal y no representa un fallo en el dispositivo.

El estabilizador óptico de imagen

La clave detrás de este sonido, según informa Xataka movil, reside en el OIS, un sistema de estabilización mecánica que permite mejorar la calidad de las fotografías y videos, especialmente en condiciones de movimiento o poca luz. El OIS utiliza lentes y sensores suspendidos por imanes y pequeños muelles, lo que les permite flotar y compensar los movimientos involuntarios del usuario al tomar una imagen.

El sonido se produce cuando las lentes del estabilizador quedan sueltas al apagar la cámara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la cámara del teléfono está apagada, estos elementos quedan sueltos dentro del módulo fotográfico. Al agitar el dispositivo, el mecanismo de estabilización golpea suavemente las paredes internas del módulo, produciendo el característico “cloc, cloc”. Este efecto suele ser más evidente en modelos de gama alta y en teléfonos que cuentan con estabilización mecánica en cámaras telefoto periscópicas, como ocurre en algunos iPhone Pro y Pro Max.

La intensidad y frecuencia del sonido dependen del diseño específico del giroscopio, el tamaño del módulo de cámara y las características técnicas de cada modelo. En los dispositivos con OIS solo en la cámara principal, el ruido tiende a ser menor, mientras que en aquellos con sistemas más complejos puede percibirse con mayor claridad.

Durabilidad y riesgos para el sistema óptico

Una duda frecuente es si este golpeteo puede afectar a la cámara o reducir su vida útil. La respuesta habitual de los fabricantes es que no existe riesgo bajo un uso normal del dispositivo. Los módulos de OIS están diseñados para soportar movimientos cotidianos y su construcción contempla la posibilidad de pequeños impactos internos cuando el sistema está inactivo. El sonido que se percibe al agitar el móvil no implica daño ni deterioro inmediato.

Este fenómeno es habitual en dispositivos de gama alta, como los iPhone Pro y Pro Max. (Reuters)

Sin embargo, los propios fabricantes advierten que movimientos bruscos, caídas o la exposición a vibraciones constantes pueden terminar afectando la precisión y la durabilidad del OIS. Apple, por ejemplo, ha señalado que ambientes con muchas vibraciones, como el manillar de una motocicleta, pueden perjudicar el funcionamiento del estabilizador óptico. Samsung y otras marcas reconocen el fenómeno y aseguran que sus dispositivos resisten un uso habitual, aunque la garantía podría no cubrir daños ocasionados por condiciones extremas o uso no contemplado.

¿Se puede evitar el sonido? Lo que dicen los fabricantes

No existe una solución definitiva para eliminar dicho sonido en teléfonos con OIS, ya que el principio de funcionamiento del estabilizador requiere que las lentes permanezcan móviles cuando la cámara está apagada. El ruido es una consecuencia directa del diseño interno del módulo y está presente en cualquier modelo que incorpore esta tecnología.

La recomendación es no preocuparse: el sonido es normal y no afecta el rendimiento ni la seguridad del dispositivo. Los fabricantes han perfeccionado sus diseños para asegurar la durabilidad a largo plazo, aunque reconocen que el mecanismo puede ser más sensible en condiciones de vibración extrema. En caso de duda sobre la cobertura de la garantía, es aconsejable revisar las condiciones específicas establecidas por cada marca.

Los fabricantes diseñan el OIS para resistir movimientos normales sin afectar la durabilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En resumen, el leve golpeteo que se percibe al agitar un teléfono móvil de alta gama es un resultado esperado de la sofisticación tecnológica de sus cámaras y no debe interpretarse como un defecto o un síntoma de daño.