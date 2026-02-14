“Adictos al trabajo”: La polémica exigencia de las tecnológicas que imponen jornadas de 72 horas

Rilla, empresa neoyorquina de inteligencia artificial, advierte en sus vacantes: “No te unas a nosotros si no te entusiasma trabajar unas 70 horas semanales junto a personas ambiciosas en Nueva York”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Empresas tecnológicas buscan personas que disfruten la alta carga laboral para sumar a sus equipos. Rilla, firma de Nueva York que desarrolla sistemas de inteligencia artificial para monitorear a representantes de ventas fuera de la oficina, advierte en sus ofertas:

“No te unas a nosotros si no te entusiasma trabajar unas 70 horas a la semana en persona con algunas de las personas más ambiciosas de Nueva York”.

La compañía ejemplifica la cultura laboral acelerada conocida como 996, que implica jornadas de 9 a 21h, seis días a la semana.

Aunque para muchos ese ritmo sería extenuante, Will Gao, director de crecimiento de Rilla, afirma a la BBC que sus 120 empleados no lo perciben así: “Buscamos personas como atletas olímpicos, con obsesión y ambición sin límites; quieren lograr cosas extraordinarias y divertirse en el proceso”.

Cómo funcionan estas jornadas extensas de trabajo

En el sector tecnológico, los horarios laborales extensos se caracterizan por la flexibilidad más que por la rigidez. Un ejemplo común es prolongar la jornada hasta la madrugada si surge una idea innovadora, para luego ingresar más tarde al día siguiente, explica Gao.

Este enfoque ha ganado popularidad, especialmente frente al avance acelerado de la inteligencia artificial, donde compañías de todo el mundo, desde grandes corporaciones hasta start-ups, destinan inversiones millonarias para desarrollar y monetizar nuevas aplicaciones.

En este contexto, la presión por obtener resultados rápidos es constante: la competencia obliga a los equipos a trabajar más horas, ya que la velocidad puede determinar quién lidera el mercado.

De dónde nació la cultura 996

La cultura 996, que implica trabajar de 9 a 21h seis días a la semana, surgió en China hace una década al calor del auge tecnológico y la transformación del país en un polo de innovación avanzada.

Adoptada por start-ups y grandes empresas, encontró defensores influyentes como Jack Ma, fundador de Alibaba, quien llegó a calificar el 996 como “una gran bendición” y lo asoció con el éxito de empresarios, artistas y científicos apasionados por sus carreras.

Otro promotor fue Richard Liu, creador de JD.com, quien en 2019 criticó la supuesta caída de la ética laboral y afirmó en un correo a su equipo: “¡Los vagos no son mis hermanos!”.

Sin embargo, la presión por jornadas excesivas sin pago de horas extra generó una ola de críticas en internet y llevó a una intervención legal en 2021. Desde entonces, aunque el 996 no desapareció, sus defensores han optado por un perfil bajo.

Excepciones como Qu Jing, exdirectora de relaciones públicas de Baidu, provocaron polémica al justificar públicamente la cultura del exceso de trabajo, lo que le costó su puesto. Mientras tanto, figuras internacionales como Narayana Murthy, fundador de Infosys, han elogiado el modelo chino.

Qué rol cumple la IA en la cultura 996

La expansión de la inteligencia artificial ha impulsado la adopción de la cultura 996 en la industria tecnológica, especialmente en empresas emergentes financiadas por capital de riesgo, donde la presión por desarrollar y lanzar productos antes que la competencia es intensa.

En compañías como Browser-Use, sus fundadores consideran que los retos técnicos y la competencia justifican jornadas laborales extensas, buscando empleados apasionados y dispuestos a sumergirse por completo en proyectos complejos.

Sin embargo, inversores experimentados como Deedy Das advierten que exigir horarios extremos suele ser un error, ya que puede afectar la salud y el rendimiento del equipo.

Qué consecuencias tiene en la salud la cultura 996

La cultura 996, que promueve jornadas laborales de hasta 72 horas semanales, implica riesgos graves para la salud. En Japón, donde el fenómeno del karōshi—muerte por exceso de trabajo— está reconocido legalmente, los empleados pueden sufrir accidentes cerebrovasculares o infartos provocados por la sobrecarga laboral.

Un informe conjunto de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo reveló que, en 2016, las largas jornadas causaron 745.000 muertes en el mundo.

Trabajar más de 55 horas semanales eleva un 17% el riesgo de morir por enfermedades cardíacas y un 35% el de sufrir accidentes cerebrovasculares.