San Valentín 2026: cómo funcionan las estafas con deepfakes para suplantar a tu pareja o artista favorito

Las víctimas de este tipo de fraudes con inteligencia artificial pueden experimentar pérdidas superiores a USD 250.000

En San Valentín, es importante estar atentos a estafas con deepfakes que pueden imitar a cualquier persona, incluso a tu pareja o celebridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En San Valentín, además de los gestos románticos, es fundamental estar alerta ante posibles estafas con deepfakes que pueden suplantar a tu pareja, a una celebridad o a cualquier persona.

Según la empresa de ciberseguridad KnowBe4, este año crecen los fraudes que utilizan inteligencia artificial para generar videos o imágenes casi idénticas a la realidad, capaces de engañar incluso a quienes conocen bien al supuesto interlocutor. Estas estafas pueden ocasionar pérdidas superiores a USD 250.000.

Roger Grimes, asesor de CISO en KnowBe4, advierte que los estafadores ya no se limitan a fotos robadas. Ahora crean identidades falsas completas, simulan videollamadas en tiempo real por Zoom o WhatsApp, y emplean bots automatizados para construir vínculos emocionales sólidos durante meses, con el objetivo de manipular a la víctima y cometer el fraude.

Estas estafas pueden provocar pérdidas superiores a USD 250.000. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se usan los deepfakes en San Valentín

En San Valentín, los estafadores aprovechan los deepfakes de varias maneras:

  • El fin de la prueba fotográfica.

Ahora los delincuentes pueden crear imágenes en las que aparentan sostener un periódico específico o estar en un lugar determinado, haciendo imposible verificar una identidad solo con fotografías.

  • Videollamadas con deepfake.

Las llamadas en tiempo real, como por FaceTime, ya no garantizan autenticidad. Los estafadores usan intercambio de rostros en vivo y síntesis de voz con inteligencia artificial para sostener conversaciones completas sin que haya una persona real detrás.

Las videollamadas ya no garantizan autenticidad, ya que los estafadores usan inteligencia artificial para crear rostros y voces falsas en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • El efecto celebridad.

Cuando los estafadores se hacen pasar por celebridades, las víctimas pueden involucrarse emocionalmente al punto de continuar enviando dinero, incluso endeudándose gravemente o robando a familiares, aunque se les muestre evidencia clara de que la celebridad está en otro país o casada.

A quiénes atacan los estafadores con deepfakes

Los estafadores suelen enfocarse en personas mayores, ya que suelen tener más recursos económicos y pueden experimentar mayor soledad o aislamiento.

Cuando apuntan a mujeres, suelen presentarse como viudos exitosos y viajeros que desconfían del amor, buscando generar empatía. Al dirigirse a hombres, adoptan la identidad de mujeres jóvenes y atractivas con trabajos modestos, que buscan a un “hombre maduro” dispuesto a rescatarlas de una situación difícil.

Los delincuentes suelen dirigirse a personas mayores por su mayor acceso a recursos y posible aislamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pérdidas económicas pueden ser enormes. Grimes señala que, cuando la familia interviene, la víctima promedio de una estafa romántica ya ha perdido más de USD 250.000. El vínculo emocional generado es tan fuerte que muchas víctimas siguen enviando dinero incluso cuando se les demuestra el engaño.

Grimes afirma que, aunque se compruebe que la persona con la que se comunican no es real, la mayoría no detiene los pagos.

“Una vez que están involucrados, es una adicción. No se detienen hasta que pierden la casa, los amigos y el dinero. Una víctima me confesó: ‘Sé que es falso, pero es el único que me dice que me ama. Pagaría solo por escuchar eso’”.

Cómo evitar caer en este tipo de estafas

Para evitar estafas románticas que utilizan inteligencia artificial y deepfakes, es esencial cambiar el foco de la persona a la transacción.

Para evitar fraudes románticos con deepfakes, es clave prestar atención a las solicitudes de dinero y no solo a la relación personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista Roger Grimes recomienda ignorar las apariencias y prestar atención a cualquier solicitud de dinero, ya que los estafadores suelen guiar a la víctima para enviar fondos rápidamente a través de tarjetas de regalo, criptomonedas o transferencias internacionales.

Aunque rara vez piden datos bancarios directamente, cualquier pedido de dinero para viajes, emergencias médicas o inversiones debe considerarse una señal de alerta. Si recibes una petición económica de alguien con quien mantienes una relación virtual, la probabilidad de que sea una estafa es casi absoluta.

De cara a San Valentín, el experto aconsejan desconfiar de quienes parezcan “demasiado perfectos” y tener presente que, aunque la inteligencia artificial pueda simular afecto y cercanía, en estos casos su único fin es obtener un beneficio económico.

