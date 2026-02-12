Puedo o no denunciar a mi pareja si me revisa el teléfono móvil y las redes sociales

Si tu pareja accede a tu teléfono móvil o controla tus redes sociales, esta conducta se considera ciberacoso y puedes denunciarla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si tu pareja revisa tu teléfono móvil o controla tus redes sociales, debes saber que esta conducta se considera ciberacoso y puedes denunciarla si te encuentras en España, según explica la policía de ese país.

Entre las acciones más habituales se encuentran: vigilar los comentarios que recibes en redes sociales, revisar las publicaciones y fotografías de tus amistades para luego hacerte reproches o cuestionar tus relaciones, y presionarte para que elimines de tu lista de contactos a personas que no le resultan agradables.

Cómo identificar ciberacoso por parte de tu pareja

Algunas conductas que debes tener en cuenta para poder identificar ciberacoso por parte de tu pareja son:

Obligar a que lo agregues como contacto en tus redes sociales.

Intentar obtener tus contraseñas para controlar tus perfiles y leer tus mensajes.

Pedirte que elimines fotos de tu perfil porque no le gusta cómo apareces en ellas.

Insistir para que expliques quiénes son las personas con las que sales en tus fotos y dónde las conociste.

Exigir que actualices tu estado sentimental en tu perfil de Facebook.

Presionarte para que leas tus correos electrónicos en su presencia.

Amenazarte con publicar fotos o información íntima en redes sociales si no accedes a lo que quiere.

Otros delitos relacionados que debes conocer

Además del ciberacoso, existen otros delitos vinculados al uso de la tecnología que debes conocer. Uno de ellos es el sexting, que, según la Policía Nacional de España, consiste en el envío o difusión de fotografías y videos con contenido sexual sin el consentimiento de la persona que aparece en ellos.

Otro delito relevante es el grooming, que implica que un adulto utilice cualquier medio tecnológico para contactar a menores con el fin de obtener imágenes sexuales, pornografía infantil o concretar encuentros de carácter sexual.

El grooming suele comenzar con la creación deliberada de una relación de confianza o amistad en internet, con el objetivo de obtener fotos o videos de contenido erótico del menor, o como paso previo a un encuentro físico.

Otra situación es la suplantación de identidad. Esto ocurre cuando una persona utiliza los datos personales, fotografías o perfiles de otra persona sin su consentimiento, con el objetivo de hacerse pasar por ella en redes sociales, aplicaciones de mensajería u otras plataformas digitales.

La suplantación de identidad puede utilizarse para engañar a terceros, cometer fraudes, acosar o dañar la reputación de la víctima.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) señala que “esta acción puede ocurrir tanto en el mundo real como en línea, y es una forma de fraude que puede tener consecuencias graves para las personas afectadas”.

“Por ejemplo, alguien podría suplantar tu identidad en línea para cometer fraudes en tu nombre o difamar tu reputación”, agrega el Incibe.

Una de las formas más comunes de suplantación es la creación de perfiles falsos con información y fotos de otra persona en redes sociales o servicios online. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué tipos de suplantación de identidad hay

Existen distintos tipos de suplantación de identidad en entornos digitales, según detalla el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe). Uno de los más frecuentes es la creación de perfiles falsos utilizando datos y fotografías de otra persona para abrir cuentas en redes sociales o servicios online.

Con estos perfiles, los ciberdelincuentes pueden difundir información falsa, acosar a otros usuarios o llevar a cabo estafas.

Otra modalidad es el acceso no autorizado a cuentas, que ocurre cuando alguien ingresa en una cuenta ajena sin el consentimiento del titular, aunque este no pierda necesariamente el control de la misma.

Esto puede facilitar el robo de información o el envío de mensajes en nombre de la víctima.

El phishing, smishing y vishing son técnicas en las que los delincuentes envían correos electrónicos, mensajes SMS o realizan llamadas haciéndose pasar por empresas o entidades de confianza.

El objetivo es engañar al usuario para que revele datos sensibles, como contraseñas o información bancaria, ya sea a través de enlaces a sitios web falsos o mediante manipulación directa.

Por último, las cuentas robadas surgen cuando los atacantes obtienen acceso a una cuenta tras una filtración de datos en un servicio online.

En estos casos, pueden hacerse pasar por el usuario legítimo, enviar mensajes, modificar los datos de la cuenta o acceder a la información almacenada, lo que aumenta el riesgo de sufrir daños adicionales o fraudes.