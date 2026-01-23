Cuatro tendencias que marcarán 2026 en tecnología: si estudias o trabajas en STEM estarás beneficiado

En 2026, varias tendencias tecnológicas abrirán nuevas oportunidades en el sector STEM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026, habrá cuatro tendencias tecnológicas clave que generarán nuevas oportunidades educativas y laborales en el sector STEM, un área que abarca ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Según Astrid Espinosa, directora de Ingeniería de Software en el hub de tecnología de Capital One en Ciudad de México, uno de los conceptos clave a conocer es la inteligencia artificial agéntica.

La IA agéntica representa la próxima evolución de la IA generativa. A diferencia de la IA generativa, que se utiliza para crear contenido como textos o imágenes, la IA agéntica está diseñada para ejecutar tareas complejas y operar de manera autónoma orientada a objetivos específicos.

La IA agéntica se diferencia de la IA generativa porque actúa de forma autónoma para cumplir objetivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, un usuario con acceso a una IA agéntica puede solicitar que organice todo un viaje al extranjero, desde buscar vuelos y hoteles, hasta crear un itinerario personalizado y gestionar reservas, sin necesidad de intervenir en cada paso del proceso.

Más tendencias tecnológicas en 2026

Según la misma ejecutiva, otras tendencias tecnológicas que marcarán el año 2026 y que generarán nuevas oportunidades en el área STEM son:

Ingeniería Basada en la Intención (IBE).

Este enfoque permite a los desarrolladores indicar solo el resultado que desean, como poner en marcha un microservicio con una base de datos, sin preocuparse por los detalles técnicos de la instalación o configuración.

Una plataforma centralizada y automatizada se encarga de todo el proceso, desde la infraestructura hasta la seguridad, lo que permite a los desarrolladores enfocarse en crear nuevas funciones.

La Ingeniería Basada en la Intención permite enfocarse en el resultado final y no en los detalles técnicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Modelos de Machine Learning sin servidor.

Esta tecnología ajusta automáticamente los recursos según la demanda, escalando cuando hay mucho uso y reduciendo costos cuando no se necesita. Así, elimina tareas de mantenimiento y permite que los equipos dediquen más tiempo a innovar en vez de gestionar infraestructura.

Ecosistemas de datos centralizados.

Para aprovechar al máximo la inteligencia artificial, las empresas necesitan una estrategia de datos que permita a todos los empleados acceder y usar información de manera eficiente y segura. Un ecosistema centralizado facilita la toma de decisiones basadas en datos en toda la organización.

Cómo es el panorama STEM en Latinoamérica

El panorama STEM en Latinoamérica muestra avances y desafíos, con realidades distintas según el país. En Colombia, existen iniciativas para fomentar la participación de niñas y jóvenes en ciencia y tecnología, pero su impacto es todavía limitado.

En Latinoamérica, el panorama STEM es diverso y desigual según el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el informe STEM Women Annual Report Colombia 2025, solo una parte reducida de la población infantil y juvenil se beneficia de estos programas, lo que revela la necesidad de ampliar su cobertura y asegurar su sostenibilidad.

El 72% de la financiación de estas iniciativas proviene del sector privado y el 39% está a cargo de organizaciones sin ánimo de lucro, muchas de las cuales enfrentan dificultades financieras.

Mónica López Ortuño, de EPAM Systems Inc., señala que los retos en educación STEM y equidad de género requieren la colaboración de distintos sectores. La combinación de conocimiento técnico, recursos tecnológicos y trabajo comunitario es clave para crear soluciones duraderas.

En Colombia existen programas para incentivar a niñas y jóvenes en ciencia y tecnología. Sin embargo, su impacto aún es limitado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, las universidades han comenzado a fortalecer sus planes de estudio con contenidos sobre tecnologías avanzadas como microservicios, computación en la nube, análisis de datos, DevOps e inteligencia artificial, según Astrid Espinosa, directora de Ingeniería de Software en el hub de tecnología de Capital One en Ciudad de México.

Esta preparación permite que los nuevos profesionales estén alineados con las tendencias globales y accedan a oportunidades en centros tecnológicos internacionales.

Según indica, el talento mexicano está mostrando capacidad no solo para integrarse, sino para liderar proyectos de alto impacto, gracias a su dominio de herramientas modernas y su disposición a aprender. Contar con espacios donde puedan aplicar estos conocimientos es fundamental para impulsar la transformación digital del país.