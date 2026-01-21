La IA no eliminará todos los empleos, pero sí cambiará quiénes tendrán más oportunidades

Alex Karp conversó con Larry Fink, CEO de BlackRock en el evento anual del Foro Económico Mundial en Davos. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse)

El avance de la inteligencia artificial (IA) domina el debate en el Foro Económico Mundial de Davos. Alex Karp, CEO de Palantir Technologies, aseguró que la evolución de la IA generará una transformación tan profunda en el mercado laboral que habrá “más que suficientes puestos de trabajo para quienes cuenten con formación profesional”.

Asimismo, Karp vinculó el desarrollo de la IA con el futuro de las políticas migratorias, advirtiendo que resultará “complicado imaginar la necesidad de una inmigración masiva, salvo que se trate de habilidades muy especializadas”.

Las declaraciones se produjeron durante una conversación pública con Larry Fink, CEO de BlackRock, centrada en el impacto económico y social de la tecnología.

Para el CEO de Palantir, la IA será un motor de desarrollo y traerá más puestos de trabajo. (Imagen ilustrativa Infobae)

La perspectiva del ejecutivo sitúa a la IA como motor de creación de nuevas oportunidades laborales, aunque advierte de una profunda redistribución de los empleos y de un impacto directo sobre los trabajos de oficina y las profesiones vinculadas a las humanidades.

Cuáles serán los empleos más afectados por la IA, según el ejecutivo

En su exposición en Davos, Karp señaló que los empleos de oficina o relacionados con las humanidades representan el segmento más vulnerable ante el avance de la automatización.

El empresario subrayó que la inteligencia artificial “destruirá empleos en el ámbito humanístico”, afectando a quienes ejercen profesiones relacionadas con disciplinas como la filosofía, la literatura o la historia.

Las profesiones vinculadas a las humanidades y los trabajos de oficina figuran entre los más expuestos a la automatización, según Alex Karp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, según Karp, quienes cuenten con habilidades técnicas o formación profesional orientada a oficios prácticos tendrán una posición más sólida.

El ejecutivo ejemplificó con personas dedicadas a la construcción de baterías, a quienes consideró “muy valiosas, si no irremplazables”, por su capacidad de adaptarse a nuevas funciones en industrias tecnológicas.

Qué dicen los líderes sobre si la IA eliminará más empleos de los que creará

El debate sobre la destrucción neta de empleos por la IA sigue dividiendo opiniones. Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind, y Dario Amodei, CEO de Anthropic, participaron en un panel conjunto en Davos y coincidieron en que la contratación en posiciones de entrada en sus empresas ya muestra una caída por la automatización.

Para poner un caso específico de esta tendencia, Amodei dijo que en Anthropic, los roles de software y codificación en los niveles junior y medio han disminuido.

Líderes como Dario Amodei advierten sobre la reducción de contrataciones en ciertos sectores, mientras otros como Jensen Huang destacan la emergencia de nuevas industrias. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse)

En contraste, Jensen Huang, CEO de Nvidia, sostuvo en el podcast NoPriors que la IA está creando “industrias completamente nuevas que requieren una enorme cantidad de trabajadores especializados”.

Huang detalló que la construcción de plantas de chips, supercomputadoras y “fábricas de inteligencia artificial” demanda desde personal de obra hasta técnicos e ingenieros de redes. “El número de trabajadores necesarios para esta nueva industria será enorme”, afirmó el ejecutivo.

De qué forma la inteligencia artificial podrá reducir la inmigración laboral

Uno de los puntos más controvertidos de la intervención de Karp en Davos fue su vinculación entre el avance de la inteligencia artificial y el futuro de la inmigración.

Según el CEO de Palantir, la tecnología permitirá que los países cubran su demanda interna de empleo sin requerir flujos migratorios masivos, salvo casos de habilidades extremadamente especializadas.

Alex Karp sostiene que la tecnología permitirá cubrir la demanda interna de empleo, limitando la necesidad de flujos migratorios masivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejecutivo omitió otras causas habituales de la inmigración, como los conflictos políticos o la inestabilidad social, centrando su análisis en el impacto económico.

Qué rol jugará la formación profesional en el nuevo mercado laboral

Durante el panel, Karp llegó a cuestionar el valor de una carrera universitaria convencional. “En la era de la IA, ese tipo de trayectoria académica te condenará”, señaló al referirse a su propio recorrido académico, que incluyó estudios en la prestigiosa Haverford College y un doctorado en Alemania.

“Fuiste a una escuela de élite y estudiaste filosofía; con suerte tendrás alguna otra habilidad, porque ese conjunto de habilidades será muy difícil de comercializar”, remarcó el directivo.