La IA de Google deja de crear imágenes basadas en personajes de Disney

Google dejó de permitir la creación de imágenes de personajes de Disney en Gemini y Nano Banana tras un reclamo legal. (Disney)

Google ha bloqueado la generación de imágenes de personajes de Disney en sus herramientas de inteligencia artificial, como Gemini y Nano Banana, tras recibir una advertencia legal de la compañía de entretenimiento.

Esta medida marca un giro en la relación entre los gigantes tecnológicos y los titulares de propiedad intelectual, y refleja el avance hacia un control más estricto sobre los contenidos generados por IA.

La demanda de Disney

La decisión de Google de limitar la generación de imágenes relacionadas con personajes de Disney responde a una carta de cese y desistimiento enviada por Disney en diciembre. En el documento, Disney acusó a Google de permitir que sus modelos de inteligencia artificial funcionaran como una máquina expendedora virtual no autorizada de propiedad intelectual, facilitando la reproducción masiva y no licenciada de imágenes protegidas.

Disney acusó a Google de facilitar la reproducción masiva y no autorizada de sus personajes a través de IA. (Reuters)

La carta exigía el cese inmediato de la creación de imágenes no autorizadas, el fin del entrenamiento de modelos con material protegido y la implementación de mecanismos que prevengan usos indebidos en el futuro.

Antes de la intervención legal, los usuarios podían obtener ilustraciones de personajes populares de Disney, como Iron Man, Darth Vader o Elsa, con simples instrucciones de texto. Ahora, las solicitudes para generar estos personajes reciben mensajes de rechazo que citan preocupaciones de terceros. La situación evidencia la dificultad de mantener límites claros de derechos de autor en plataformas capaces de combinar texto e imágenes a gran escala.

Cambios en las políticas y el futuro de la propiedad intelectual en la IA

El bloqueo de Google no es totalmente infalible, ya que algunos usuarios han logrado sortear las restricciones mediante estrategias indirectas, como combinar imágenes propias con descripciones específicas. Sin embargo, la presión ejercida por Disney ha resultado en una política más restrictiva, que podría anticipar el fin de la etapa más permisiva en la generación de imágenes por inteligencia artificial.

Google implementó mensajes de rechazo cuando se intenta generar imágenes de personajes protegidos por derechos de autor. (Infobae América)

Google respondió públicamente asegurando que trabaja en el desarrollo de mejores controles de derechos de autor, similares al sistema Content ID de YouTube, que permite a los titulares gestionar el uso de su contenido. La empresa también defendió que sus modelos se entrenan con datos de la web pública, aunque reconoció que, en ese proceso, pueden incluirse detalles de personajes protegidos.

Por otro lado, Disney no mencionó en su carta que mantiene sus propios planes en el ámbito de la inteligencia artificial. Recientemente, la compañía firmó un acuerdo de mil millones de dólares con OpenAI, permitiendo el uso autorizado de unos 200 personajes en el generador de video Sora. Esta estrategia muestra que Disney busca aprovechar el potencial económico de la IA generativa, pero con un control directo sobre cómo y dónde se utilizan sus creaciones.

Un panorama fragmentado para usuarios y plataformas

La restricción de Google revela la creciente complejidad del ecosistema de IA generativa. A medida que los principales actores negocian acuerdos de licencia y refuerzan los controles sobre la propiedad intelectual, los usuarios se enfrentarán a un escenario fragmentado, en el que cada plataforma aplicará sus propias reglas en función de los convenios alcanzados con los titulares de los derechos.

Disney firmó un acuerdo con OpenAI para autorizar el uso de sus personajes en el generador de video Sora, en contraste con su postura ante Google. (Bloomberg)

El caso Disney-Google podría sentar precedentes en cuanto a la responsabilidad de las empresas tecnológicas en la protección de la propiedad intelectual en entornos automatizados. Además, anticipa la llegada de políticas y marcos regulatorios más estrictos, tanto en Estados Unidos como en Europa, para regular lo que los sistemas de IA pueden o no pueden crear.

Por ahora, los generadores de imágenes de Google han dejado de producir contenidos basados en personajes de Disney, lo que representa un cambio relevante en la relación entre la inteligencia artificial y la industria del entretenimiento. El desenlace de este conflicto podría definir cómo se equilibran la innovación tecnológica, los intereses comerciales y la protección de los derechos de autor en el desarrollo futuro de la IA.