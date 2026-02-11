Tres ingenieras peruanas que están transformando el futuro en tecnología y desarrollo latino

El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia permite visibilizar el aporte de ingenieras peruanas como Ruth Manzanares, Rosario Quispe y María Portales. (UTEC)

El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia es una oportunidad para reconocer el trabajo de mujeres destacadas en este campo, como las ingenieras peruanas Ruth Manzanares, Rosario Quispe y María Portales.

Su labor en proyectos de ingeniería y tecnología demuestra cómo el talento femenino está impulsando la innovación y contribuyendo a la transformación del país, de acuerdo con la Universidad de Ingeniería y Tecnología de Perú.

A qué se dedican estas ingenieras peruanas

Ruth Manzanares es ingeniera mecánica, investigadora, docente e inventora. Actualmente se desempeña como jefa de Investigación en la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) y preside el Comité Pro Mujer en Ciencia, Tecnología e Innovación de Concytec.

A lo largo de su carrera ha presentado más de 110 patentes y ha recibido reconocimientos en competencias internacionales, como KIWIE en Corea del Sur, iCAN en Canadá y el NASA Human Exploration Rover Challenge en Estados Unidos.

Manzanares destaca que, aunque la visibilidad de las mujeres en ciencia y tecnología ha crecido, persisten desafíos como la baja representación en cargos de liderazgo, la sobrecarga laboral no reconocida y los sesgos en la evaluación del liderazgo femenino.

Considera que el reto actual es que las mujeres puedan ingresar, permanecer y liderar en igualdad de condiciones, basándose en sus méritos.

Desde el sector industrial, Rosario Quispe es ingeniera mecatrónica egresada de UTEC. Decidió estudiar esta carrera al ver a una mujer liderando una obra en un entorno mayoritariamente masculino, lo que le mostró que también podía ocupar esos espacios.

Eligió Mecatrónica por su enfoque multidisciplinario, que hoy le permite trabajar en proyectos relacionados con ciencia de datos e inteligencia artificial. Además de su labor profesional, desarrolla iniciativas personales de visión computacional y participa como mentora y voluntaria educativa.

Para Rosario, el desafío principal sigue siendo eliminar los sesgos que alejan a niñas y adolescentes de las carreras STEM, y defiende que la meta es que puedan elegir libremente su futuro profesional, sin prejuicios.

En el ámbito universitario, María Portales es estudiante de Ingeniería Ambiental y forma parte de una nueva generación que ya genera impacto.

Motivada por la problemática del plástico, fundó PLAKA, un proyecto que transforma residuos plásticos en artículos publicitarios y materiales para nuevos productos, trabajando junto a recicladores en zonas con alta concentración de desechos para crear oportunidades económicas y ambientales.

Portales resalta la importancia de reconocer los retos, pero también el valor de quienes confían y apoyan a las jóvenes para que sigan creciendo y abran camino a nuevas generaciones.

Proyectos de ciencia y tecnología liderados por mujeres

Tres proyectos liderados por mujeres peruanas de la Universidad de Lima demuestran el impacto de la investigación científica aplicada en educación, ambiente y salud. En Perú, solo el 34% de los investigadores registrados en Renacyt son mujeres, una proporción similar al promedio mundial, según la UNESCO.

Uno de estos proyectos, encabezado por Rosario Guzmán Jiménez, explora cómo el método ancestral Yupana Inka Tawa Pukllay puede mejorar el aprendizaje aritmético en estudiantes universitarios, combinando saberes andinos y tecnología de seguimiento ocular para evaluar el proceso cognitivo.

Los resultados muestran que, en pocas semanas, los estudiantes mejoran la identificación de patrones y la eficiencia mental, abriendo la posibilidad de aplicar este método en contextos de rehabilitación neurológica.

Desde la psicología, Karla Uribe Bravo investigó si el activismo digital sobre cambio climático en redes sociales se traduce en acciones reales.

Su estudio con estudiantes limeños reveló que la motivación y la participación aumentan cuando el problema ambiental se percibe como cercano y urgente, subrayando la importancia de la comunicación y la psicología para la acción climática.

En el campo de la ingeniería, Lizbet León lidera la transformación de residuos textiles de algodón en hidrogeles magnéticos para aplicaciones biomédicas. Este avance aprovecha la nanotecnología para crear materiales sostenibles capaces de liberar medicamentos de manera controlada, integrando innovación y sostenibilidad.

Estos proyectos evidencian cómo la ciencia liderada por mujeres puede generar soluciones reales y transformar la sociedad peruana.