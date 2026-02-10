Tecno

Por qué todo el mundo quiere un iPhone naranja: El secreto de Apple para volver a ser un símbolo de estatus

El lanzamiento de un color audaz y el uso de aluminio aeroespacial impulsan la demanda, posicionando al iPhone como un objeto de deseo y estatus en Asia y el mundo

El iPhone 17 Pro en
El iPhone 17 Pro en color Cosmic Orange convierte a Apple en referente de lujo en China - REUTERS/Evgenia Novozhenina

El lanzamiento del iPhone 17 Pro en color Cosmic Orange ha generado una oleada de demanda en Asia, especialmente en China, posicionando al dispositivo como un nuevo objeto de deseo vinculado al lujo.

Por qué el iPhone 17 Pro Cosmic Orange es un objeto de lujo

La asociación visual con el característico tono de la firma francesa Hermès ha convertido este iPhone en una declaración de moda y exclusividad para los consumidores asiáticos, en un movimiento que ha elevado las ventas regionales y globales de Apple a niveles históricos.

La estrategia, que podría ser intencionada o fruto del azar, ha permitido a Apple recuperar su posición de estatus, diferenciando al iPhone 17 Pro dentro de un mercado saturado de competidores con propuestas similares. Durante el primer trimestre de 2026, la compañía logró ingresos globales por 143.756 millones de dólares, de los cuales más de 85.000 millones provinieron de ventas de iPhone, según cifras oficiales.

El nuevo color Cosmic Orange
El nuevo color Cosmic Orange del iPhone 17 Pro agota existencias y eleva las ventas de Apple - REUTERS/Maxim Shemetov

El éxito del iPhone 17 Pro en color Cosmic Orange se ha reflejado de manera significativa en el mercado asiático. Las ventas en China alcanzaron los 26.000 millones de dólares, con un crecimiento del 38% interanual.

Para los consumidores locales, la elección de este color ha trascendido la tecnología y se ha transformado en un símbolo de opulencia y moda. La percepción de exclusividad ha impulsado el interés por los modelos Pro, desplazando a otras opciones y agotando existencias en varias tiendas tras el inicio de los pedidos anticipados.

Por qué el iPhone 17 viene en color naranja

Desde Cupertino, la compañía ha explicado que la inclusión del tono naranja responde tanto a una estrategia comercial como a la demanda de usuarios que reclamaban opciones de diseño más expresivas. Tradicionalmente, los modelos Pro de Apple se han caracterizado por acabados sobrios y tonos discretos, pero la llegada de Cosmic Orange rompe esa línea y ofrece una alternativa visualmente audaz.

Desde Apple han señalado que el cambio de materiales fue clave para lograr un color tan vibrante. El iPhone 17 Pro abandona el titanio para incorporar un cuerpo unibody de aluminio aeroespacial serie 7000 con acabado anodizado. Esto permite una mayor variedad cromática, reduce el peso del dispositivo y mejora la eficiencia térmica.

Así impacta el iPhone 17
Así impacta el iPhone 17 Pro Cosmic Orange: ventas históricas y un giro en la imagen de Apple - REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo/File Photo

El lanzamiento de Cosmic Orange no responde solo a una cuestión estética. Apple busca separar visualmente la gama Pro de sus modelos estándar y refrescar la imagen de la marca en un contexto de intensa competencia. Mientras los modelos básicos mantienen tonos pastel o suaves, la línea Pro apuesta por colores más atrevidos sin abandonar opciones clásicas como Deep Blue o Silver.

Esta estrategia permite que quienes prefieren estilos tradicionales sigan encontrando alternativas, mientras que el nuevo color atrae a un público que prioriza la diferenciación y el impacto visual. El resultado es una familia de productos más diversa, capaz de captar tanto a seguidores históricos como a nuevos usuarios interesados en las tendencias de moda y lujo.

¿Se mantendrá el color naranja en el próximo iPhone?

Apple no ha confirmado si mantendrá este color en futuras generaciones. Expertos del sector ven improbable que el próximo iPhone 18 repita exactamente el mismo acabado, aunque los rumores apuntan a que el diseño del chasis se mantendrá sin grandes cambios.

Apple y el fenómeno Cosmic
Apple y el fenómeno Cosmic Orange: el iPhone 17 Pro se consolida como ícono de tendencia y exclusividad

La compañía ha preferido no adelantar detalles sobre la paleta de colores de la próxima serie, priorizando la sorpresa y el efecto de novedad.

El fenómeno del iPhone 17 Pro Cosmic Orange ilustra cómo una decisión de diseño puede reconfigurar la percepción de un producto y su valor simbólico. Más allá de las especificaciones técnicas, el color se ha convertido en un elemento central de la identidad de marca, fusionando tecnología, moda y exclusividad en un solo objeto.

La estrategia de Apple ha tenido impacto directo en sus resultados financieros y en su posicionamiento dentro de los mercados clave, especialmente en Asia.

