Así sería el iPhone plegable: detalles sobre batería, cámaras y cambios en los botones

El iPhone Fold de Apple: filtraciones revelan rediseño radical, batería mejorada y pantalla resistente - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El futuro iPhone Fold de Apple ha vuelto a ser protagonista de múltiples filtraciones y rumores en las últimas horas. El nuevo modelo plegable, aún sin fecha oficial de lanzamiento, genera expectativas por el abanico de novedades que podría introducir en diseño, autonomía y experiencia de usuario.

De acuerdo con fuentes especializadas y filtradores reconocidos, el iPhone Fold no solo se perfilaría como el primer plegable de la marca, también marcaría un punto de inflexión en la estrategia de Apple frente a la competencia.

El interés en torno al iPhone Fold y sus posibles características no es casual: el mercado de los dispositivos plegables está en pleno auge y Apple, históricamente conservadora con estos saltos tecnológicos, parece dispuesta a redefinir el formato.

El esperado plegable introduce cambios en la ubicación de botones, una estructura interna optimizada y una batería de mayor capacidad, prometiendo autonomía superior y una experiencia única dentro del ecosistema Apple - REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

Cómo sería el diseño del iPhone plegable

Una de las novedades más llamativas del iPhone Fold sería la reubicación de los botones físicos. Según la publicación del filtrador Instant Digital en Weibo, los botones de volumen estarían situados en la parte superior derecha del dispositivo, un cambio que desafía los hábitos de los usuarios de iPhone.

El botón de encendido, que integraría Touch ID, y el botón de IA (que también funcionaría como botón de cámara) se mantendrían en el lado derecho.

Esta reorganización responde a motivos de ingeniería: al ubicar la placa base en el lateral derecho y evitar cruzar cables por la pantalla, el lado izquierdo queda completamente libre de botones, permitiendo destinar casi todo el espacio a la batería y la estructura de la pantalla.

El resultado sería el iPhone con mayor capacidad de batería hasta la fecha, algo que apunta directamente a uno de los puntos débiles de los plegables: la autonomía. Si bien este cambio supondrá un periodo de adaptación para los usuarios, cualquier mejora en la duración de la batería será bien recibida por quienes buscan mayor independencia del cargador.

Así sería el primer iPhone plegable: detalles filtrados apuntan a una revolución en diseño y funcionalidad - (Fotocomposición: Infobae) Apple

Cómo serán las cámaras del iPhone plegable

Las filtraciones también señalan que la cámara frontal del iPhone Fold vendría integrada en un orificio único, con una zona de recorte más pequeña y limpia que en otros modelos de la marca.

Esto tiene sentido considerando que el plegable apostaría por Touch ID en lugar de Face ID, al no requerir el espacio adicional que ocupa el sistema de reconocimiento facial.

En la parte trasera, el iPhone Fold optaría por una configuración dual con cámaras alineadas horizontalmente, el micrófono y el flash ubicados también en el lateral derecho.

El módulo de cámaras contaría con una base completamente negra, diferenciándose del color del cuerpo, que hasta ahora solo se ha filtrado en blanco, aunque se espera una segunda variante en negro.

iPhone Fold: rumores, innovaciones y el desafío de Apple para conquistar el mercado de los teléfonos plegables - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los rumores más recientes sugieren que el iPhone Fold integrará una estructura interna de apilamiento extrema, pero elegante y eficiente, para optimizar el espacio y la durabilidad.

Se espera que la pantalla interna tenga un brillo máximo de 3.000 nits, un brillo mínimo de 1 nit, resistencia a rayones tres veces superior a la de modelos anteriores y un recubrimiento antirreflectante de siete capas. También se baraja la posibilidad de compatibilidad con el Apple Pencil Pro, lo que abriría nuevas opciones para usuarios creativos.

El diseño general del iPhone Fold reflejaría elementos tanto del iPhone Air como del iPad mini, combinando portabilidad, robustez y una interfaz adaptada a un factor de forma plegable.

El contexto: regreso del iPhone Air y estrategia de Apple

Mientras crecen los rumores sobre el iPhone Fold, también resurge la expectativa por el regreso del iPhone Air en su segunda generación. Tras una primera versión ultradelgada que no alcanzó las ventas esperadas, Apple evalúa lanzar el iPhone Air 2 en 2026 junto a la serie iPhone 18 y el plegable.

El objetivo sería afinar la experiencia de portabilidad premium, mejorando autonomía y capacidades fotográficas respecto a su predecesor.

El desafío para Apple será encontrar el equilibrio entre rendimiento, batería, diseño y precio, en un contexto donde los usuarios priorizan dispositivos versátiles y con buena relación calidad-precio. Si se confirma el lanzamiento de ambos modelos, la marca marcará un doble movimiento: conquistar el segmento de los plegables y demostrar que el diseño ultradelgado puede evolucionar sin sacrificar prestaciones clave.

El iPhone Fold, tal como lo describen las filtraciones, podría redefinir el estándar de los teléfonos plegables, apostando por la autonomía, la innovación en diseño y la integración total en el ecosistema Apple.