El diseñador del iPhone defiende los controles físicos frente a la moda de las pantallas táctiles en autos

En el Ferrari Luce EV se optó por emplear únicamente una pantalla táctil, mientras que la mayoría de las interfaces permanecen como controles físicos. (macdailynews.com / Autocar)

Jony Ive, responsable del diseño del iPhone y el iPad, ha cuestionado el papel dominante de las pantallas táctiles en los automóviles modernos. Aunque fue pionero en llevar esta tecnología al gran público, sostiene que su uso como interfaz principal en los vehículos supone un error de concepto, especialmente en lo que respecta a la seguridad y la experiencia de conducción.

Crítica de Jony Ive al uso de pantallas táctiles en automóviles

El auge de las pantallas táctiles en el sector automotriz se atribuye en gran medida al impacto del iPhone, lanzado en 2007, que revolucionó la industria con su interfaz innovadora sin botones físicos. Marcas como Mercedes-Benz han llevado la tendencia al extremo, como se ve en el GLC EQ, equipado con una pantalla táctil de 39 pulgadas que recorre todo el tablero.

Sin embargo, el enfoque de Ive en el diseño del interior del Ferrari Luce EV difiere radicalmente. En lugar de un despliegue de pantallas, el modelo opta por una combinación de interruptores y botones físicos junto a una única pantalla táctil central.

Ive opina que la industria se ha dejado llevar por una moda tecnológica. (Autocar)

Ive explicó a Autocar: “Desarrollamos la función táctil [para el iPhone] porque estábamos desarrollando una idea para resolver un problema. La idea principal era desarrollar una interfaz de uso general que pudiera funcionar como una calculadora, una máquina de escribir o una cámara, en lugar de tener botones físicos”.

El diseñador del iPhone expresó que no habría optado por utilizar controles táctiles para las funciones principales de un coche, ya que obligan al conductor a desviar la mirada de la carretera. Desde su perspectiva, esa tecnología no resulta apropiada como interfaz principal en vehículos.

Seguridad y la moda de las pantallas táctiles en la industria automotriz

En el Ferrari Luce EV, la decisión de utilizar solo una pantalla táctil y mantener la mayoría de las interfaces en forma física responde a la necesidad de seguridad y usabilidad. Ive señala sobre el diseño: “Gran parte de lo que hicimos fue para que pudieras usarla intuitivamente, disfrutarla y usarla de forma segura”.

“Usamos algo de tecnología táctil en la pantalla central, pero es un proceso muy bien pensado, y la gran mayoría de las interfaces son físicas. Cada botón se siente diferente, así que no es necesario mirar”, agregó.

Ive señala que los botones físicos que complementan la pantalla táctil del auto facilitan un uso más seguro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acerca de la proliferación de pantallas táctiles en los autos, Ive opina que la industria se ha dejado llevar por una moda tecnológica. “Creo que lo que ocurrió fue que la tecnología táctil se percibía casi como una moda. Era la tecnología más actual, así que [las empresas pensaron] ‘necesitamos algo de tacto’, y al año siguiente ‘tendremos una aún más grande’, y seguirá creciendo”, sostuvo.

Para Ive, la clave está en el diseño centrado en solucionar problemas reales, no en seguir tendencias tecnológicas. “Creo que la forma en que diseñamos [los interiores de los automóviles] no es que estemos tratando de resolver problemas [como hicimos con el iPhone]”, manifestó.

La reflexión de Jony Ive reabre el debate sobre cuáles son las tecnologías realmente adecuadas para los controles principales de los automóviles y pone en cuestión la dirección que han tomado muchos fabricantes al priorizar la novedad sobre la funcionalidad y la seguridad.

Como exdirector de diseño de Apple, Ive fue responsable de definir la estética minimalista y sofisticada del iPhone. (AP Photo/Jeff Chiu)

Quién es Jony Ive

Jonathan “Jony” Ive, nacido en 1967, es un destacado diseñador industrial británico que desempeñó un papel fundamental en Apple desde 1992 hasta 2019. Como exdirector de diseño de la compañía, fue responsable de definir la estética minimalista y sofisticada de productos emblemáticos como el iMac, el iPod, el iPhone, el iPad y la MacBook, colaborando estrechamente con Steve Jobs durante años clave para la empresa.

Tras su etapa en Apple, Ive ha continuado su carrera en el mundo del diseño y la tecnología. En 2025, se anunció su participación en un nuevo proyecto con OpenAI, confirmando su influencia continua en la creación y conceptualización de dispositivos innovadores que marcan tendencia a nivel global.