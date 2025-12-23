El uso de la pantalla táctil del auto empeora la conducción y provocaría más accidentes, según Universidad de Washington y Toyota

Autoridades internacionales desde 2026 van a tomar medidas para que el uso de estas pantallas de infoentretenimiento sean más seguras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de las pantallas táctiles en los tableros de los autos ha redefinido la interacción del conductor con el vehículo, pero nuevas evidencias muestran que esta tendencia puede aumentar el riesgo de accidentes.

De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Washington y el Instituto de Investigación Toyota (TRI), el uso de estos dispositivos no solo desvía la atención visual del camino, deteriora la precisión y la capacidad de respuesta al conducir.

Por esta razón, mientras los fabricantes exploran alternativas tecnológicas para reducir las distracciones, las autoridades de seguridad europeas preparan regulaciones estrictas para revalorizar los controles físicos en los vehículos, con el propósito de reforzar la seguridad vial.

Cuántos conductores participaron en el estudio

Los sensores utilizados durante el experimento monitoreaban parámetros como la dirección de la mirada. (Foto: YouTube/Universidad de Washington)

La investigación, que contó con la participación de 16 voluntarios usando un simulador de conducción, se centró en medir cómo los conductores coordinan el manejo con la interacción en pantallas táctiles bajo diferentes niveles de exigencia mental.

Los sensores utilizados durante el experimento monitoreaban la dirección de la mirada, los movimientos de los dedos, la dilatación de las pupilas y la actividad electrodérmica, parámetros que reflejan la carga cognitiva en situaciones de tráfico o distracción.

Los participantes realizaron tareas similares a las que exige el sistema de infoentretenimiento actual, sumadas a pruebas de memoria conocidas como “tarea N-back”, donde debían recordar y repetir secuencias numéricas bajo presión temporal.

Cómo impacta en la conducción utilizar la pantalla táctil del auto

La precisión y velocidad al utilizar pantallas táctiles caen un 58% durante la conducción, según el Instituto de Investigación Toyota. (Foto: YouTube/Universidad de Washington)

Entre los hallazgos más contundentes, la investigación evidenció que desviar la atención a la pantalla táctil incrementó en un 42% la frecuencia con la que los vehículos se salían del carril.

Además, el estudio detectó que la precisión y la velocidad al usar la pantalla táctil disminuyeron un 58% durante la conducción, y esta caída se agravó en un 17% adicional cuando se añadió un reto cognitivo elevado, como una prueba de memoria. También, se observó que, bajo carga cognitiva, cada vistazo a la pantalla táctil se redujo en un 26,3%.

Asimismo, un dato relevante del tercio final del estudio establece que aumentar el tamaño de los botones en la pantalla no mejoró el desempeño de los usuarios, lo que desafía las soluciones convencionales que proponen ampliar los controles virtuales como método para facilitar el uso.

Por qué es importante analizar este tipo de conductas al conducir

Es clave revisar la viabilidad de estos sistemas porque ya la mayoría de fabricantes los están colocando en sus modelos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

James Fogarty, coautor y profesor en la Escuela Paul G. Allen de Ciencias de la Computación e Ingeniería en la Universidad de Washington, señaló la urgencia de analizar estas interfaces específicas: “Queríamos comprender esa interacción para poder diseñar interfaces específicas para los conductores”.

En tanto, Xiyuan Alan Shen, doctorando en la misma institución, explicó que el tiempo invertido en buscar el objetivo visual es el escollo principal: “En este caso, como las personas acercan la mano a la pantalla antes de tocarla, lo que requiere tiempo es la búsqueda visual”.

Basándose en estos resultados, los especialistas sugirieron que los sistemas futuros de infoentretenimiento en autos incorporen sensores simples, como seguimiento ocular o sensores táctiles en el volante, para monitorear la atención y ajustar la visibilidad de los controles según el estado mental del conductor, con el objetivo de reducir el riesgo de distracción.

Cuál es la visión de los organismos de control sobre la pantalla táctil en los autos

Euro NCAP exigirá desde 2026 controles físicos independientes para funciones esenciales con el objetivo de mejorar la seguridad vial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre la seguridad de estos sistemas no se ciñe al ámbito académico. Euro NCAP, organización independiente responsable de evaluar la seguridad automotriz en Europa, anunció que a partir de enero de 2026 las pruebas de seguridad darán preferencia a los vehículos que incorporen controles físicos independientes para cinco funciones esenciales:

Señales de giro.

Luces de advertencia de peligro.

Bocina.

Limpiaparabrisas.

Sistema de llamada de emergencia (eCall).

Estas funciones deberán ser accesibles de forma inmediata, sin menús ni navegación digital, para evitar distracciones críticas. El propósito es disminuir el tiempo que los conductores dedican a manipular la pantalla táctil y mejorar la seguridad.

Aunque la medida no implica una prohibición directa, la presión ejercida por las evaluaciones y calificaciones de Euro NCAP influirá decisivamente en los próximos diseños de automóviles, forzando a las marcas a reevaluar el papel de la tecnología táctil en los tableros de conducción.