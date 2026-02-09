Tecno

Super Bowl 2026 sorprendió en cifras: dos de cada tres mexicanos vieron el evento por el show de medio tiempo de Bad Bunny

La aparición de celebridades internacionales como Karol G y Lady Gaga incrementaron el atractivo de este espectáculo que duró menos de 15 minutos

El cantante utilizó un jersey
El cantante utilizó un jersey blanco con el número 64, en referencia a su apellido Ocasio y sus raíces familiares. (Foto: REUTERS/Mike Blake)

El Super Bowl 2026 se consolidó como un fenómeno donde el espectáculo se equiparó con el interés deportivo en el público mexicano, con 2 de cada 3 espectadores atraídos por el show de medio tiempo encabezado por el artista latino Bad Bunny, según un estudio de Research Land.

Los datos del estudio marcan una tendencia clara: el 44% de los encuestados que sigue la NFL opinó que el show es el principal motivo de interés en el Super Bowl, mientras solo el 16% señaló la competencia deportiva y un 15% mencionó el negocio y la publicidad como el motor del evento.

Dentro de la población que no sigue la NFL regularmente, el 47% ubicó el atractivo del Super Bowl en el espectáculo y la presencia de celebridades, a diferencia del 22% que lo asocia con la definición del campeonato.

Qué impacto económico tienen eventos como el Super Bowl 2026

Casi la mitad de los
Casi la mitad de los no aficionados a la NFL en México considera la presencia de celebridades como el mayor atractivo del Super Bowl. (Foto: REUTERS/Carlos Barria)

El cambio en la percepción pública del evento multiplica su impacto económico: solo en la edición pasada del Super Bowl, la derrama asociada a la final alcanzó 50 mil millones de dólares, de acuerdo con previsiones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

Más allá de la transmisión del partido, el evento dispara el consumo de alimentos y bebidas, la venta de pantallas, la demanda en servicios streaming y telecomunicaciones, así como una intensa actividad promocional para las marcas.

Cuál es el impacto del Super Bowl en el sector del marketing

A nivel de marketing, el estudio revela que el Super Bowl constituye una plataforma estratégica para las marcas, priorizando el prestigio y el alcance sobre la venta inmediata.

El Super Bowl se consolida
El Super Bowl se consolida como plataforma estratégica para las marcas, donde el 38% asocia la presencia publicitaria con estatus y exclusividad. (Foto: Kirby Lee-Imagn Images, vía REUTERS)

El 38% de quienes participaron en la encuesta identificó la presencia en la final como símbolo de exclusividad, el 27% valoró su masividad y el 21% resaltó la oportunidad de instalar conversación y notoriedad tras el evento. Solo el 14% relacionó la inversión publicitaria en el Super Bowl con la venta directa de productos.

Sobre este fenómeno, Pablo Levy, director general de Research Land, explicó que “las marcas no entran al Super Bowl para cerrar ventas inmediatas. Entran para construir estatus, visibilidad y relevancia cultural. Es una inversión en marca, no una promoción táctica”.

En cuanto a la percepción sobre las fuertes inversiones publicitarias durante la transmisión, el 43% del público en México las consideró parte natural de estar en un evento de alcance global, el 29% las catalogó como una estrategia de negocio inteligente, el 16% percibió esas cifras como un gasto excesivo y solo el 12% las interpretó como una apuesta para robustecer su estatus y prestigio.

Cómo fue el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

El repertorio incluyó “Tití Me
El repertorio incluyó “Tití Me Preguntó” y “Yo Perreo Sola”, interpretada desde el techo de la casita en el escenario. (Foto: REUTERS/Mike Blake)

El espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 se extendió durante 13 minutos, y rindió homenaje a la cultura puertorriqueña y latina con una escenografía que evocó una “fiesta de marquesina” y elementos típicos de la isla, como una casita tradicional, palmeras y un puesto de piraguas.

El artista optó por iniciar su actuación luciendo un jersey con su apellido real y, más adelante, un traje al estilo salsero clásico. El repertorio incluyó éxitos como “Tití Me Preguntó”, “Yo Perreo Sola”, “El Apagón” —con referencias al huracán María— y “DtMF”, acompañados por instrumentos de plena.

Lady Gaga fue una de
Lady Gaga fue una de las artistas invitadas al espectáculo. (Foto: REUTERS/Mike Blake)

Asimismo, la actuación sumó colaboraciones internacionales con Lady Gaga y Ricky Martin, y contó con la presencia de celebridades como Cardi B, Karol G y Pedro Pascal en la coreografía.

El artista latino aprovechó el escenario global para lanzar un mensaje político con la frase: “La única cosa más poderosa que el odio es el amor” y ondeó la bandera de Puerto Rico. Y, por primera vez en la historia del evento, el show incorporó traducción en lengua de señas puertorriqueña.

El resultado deportivo, con los Seattle Seahawks superando a los New England Patriots, quedó en segundo plano frente al impacto cultural y social del espectáculo.

