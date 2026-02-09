Qué responder y qué no si llama un número desconocido para evitar estafas

Comunicaciones fraudulentas pueden generar pánico y incitar a la persona a actuar rápido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recibir una llamada de un número desconocido puede parecer un hecho cotidiano, pero en muchos casos abre la puerta a intentos de fraude cada vez más sofisticados.

Responder una llamada desconocida sin precaución puede exponer datos sensibles y facilitar delitos como el robo de identidad o el acceso no autorizado a cuentas bancarias, según advierte la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE).

Los ciberdelincuentes suelen contactar a las víctimas simulando ser representantes de entidades bancarias, empresas de servicios o instituciones oficiales. Ante este escenario, es clave conocer qué respuestas pueden poner en riesgo la seguridad personal y cuáles ayudan a evitar convertirse en víctima de estas estafas.

Qué preguntar al contestar una llamada de un número desconocido

Solicitar información básica y cortar la comunicación permite verificar la autenticidad del interlocutor por canales oficiales.

La FTC sugiere que, ante una llamada inesperada donde el interlocutor afirma ser de una empresa, banco o entidad oficial, se priorice la obtención de información básica antes de cualquier otra acción. Solicitar el nombre de la compañía, el motivo del llamado y un número de contacto oficial puede servir para identificar inconsistencias en el relato.

Además, muchos estafadores poseen datos personales como el nombre completo o el domicilio, lo que no garantiza la legitimidad de la llamada. Por esta razón, no debe brindarse información adicional hasta verificar de forma independiente la identidad del interlocutor.

La FTC indica que, incluso si el tono del llamado es alarmista o urgente, lo recomendable es cortar la comunicación tras obtener los datos básicos, para luego realizar una comprobación por vías oficiales. De este modo, se evita caer en trampas diseñadas para obtener respuestas inmediatas bajo presión.

Por qué no se debe responder con la frase “sí” en una llamada desconocida

Una simple respuesta afirmativa puede ser grabada y utilizada en fraudes de suplantación de identidad o autorizaciones no consentidas.

De acuerdo con el INCIBE, responder con un simple “sí” puede tener consecuencias graves. Los estafadores suelen grabar la voz de la víctima para utilizarla más tarde como supuesta autorización en trámites bancarios o contratos, o bien para falsificar su identidad.

Los expertos advierten que la grabación de una respuesta afirmativa puede manipularse y usarse como prueba en gestiones fraudulentas. En este sentido, el consejo es evitar responder afirmativamente a preguntas sospechosas o cuando no se reconoce al interlocutor, aunque la consulta parezca inocente.

Se debe utilizar respuestas alternativas o pedir más información antes de confirmar cualquier dato, y cortar la llamada si la insistencia persiste sin justificación clara.

Qué ocurre si quien hace la llamada conoce datos personales

Los criminales pueden acceder a bases de datos y conocer información personal de sus víctimas.

El hecho de que un desconocido conozca detalles privados no significa que se trate realmente de un representante legítimo. Según la FTC, los estafadores pueden robar bases de datos con información personal, lo que les permite construir un relato que parece auténtico.

La agencia recalca que poseer información privada no convierte a la llamada en confiable, porque los delincuentes buscan ganarse la credibilidad de la víctima mediante estos datos.

Si el interlocutor menciona información como nombres, domicilios o cuentas bancarias, debe mantenerse la cautela y no proporcionar datos adicionales. Es preferible cortar la comunicación y contactar a la entidad correspondiente por canales oficiales para corroborar la veracidad del llamado.

Cómo verificar la legitimidad de la llamada

Contactar a la empresa o entidad por medios oficiales reduce el riesgo de caer en engaños telefónicos.

Se aconseja que toda verificación se realice utilizando medios de contacto oficiales, como la aplicación, el sitio web de la empresa o los números que figuran en documentos oficiales o tarjetas.

No se debe emplear los datos de contacto proporcionados durante la llamada ni realizar búsquedas rápidas en internet, porque los estafadores suelen posicionar números falsos mediante anuncios pagos, según la agencia estadounidense.

Al comunicarse directamente con la empresa o banco, se puede confirmar si existe realmente un problema o si la llamada previa fue un intento de fraude.

Asimismo, la FTC sugiere comunicar cualquier situación extraña a amigos o familiares de confianza y nunca aceptar mantener la conversación en secreto, porque la transparencia ayuda a detectar irregularidades o fraudes digitales.