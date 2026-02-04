Las dos preguntas que debes hacer si en una llamada dicen que tu dinero está en peligro

Los fraudes telefónicos utilizan el miedo y la urgencia para obtener información personal o financiera de las víctimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escena es conocida: suena el teléfono y una voz al otro lado alerta sobre un supuesto problema urgente con una cuenta bancaria, una tarjeta de crédito o alguna deuda pendiente. El mensaje suele estar cargado de alarma y exige una respuesta inmediata, lo que dispara la ansiedad de quien escucha.

Según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), este tipo de fraudes telefónicos se ha multiplicado en los últimos años.

Los ciberdelincuentes utilizan datos personales comprados o robados, como el nombre completo o la dirección, para dar apariencia de legitimidad a su historia. El objetivo es que la víctima actúe sin pensar, convencida de que su dinero está en peligro inmediato.

Quién dice que llama y de dónde proviene la alerta: lo que se debe preguntar

Dos preguntas son suficientes para comprobar la legitimidad de la llamada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el momento en que se recibe una llamada de este tipo, la primera pregunta debe ser directa: ¿de qué empresa, banco o institución dice llamar la persona?

Aunque el interlocutor pueda mencionar datos reales sobre cuentas o incluso el domicilio, esto no garantiza su legitimidad. Los estafadores suelen adquirir esta información en el mercado negro digital para parecer creíbles.

La pauta a seguir de la FTC es obtener únicamente los datos básicos y finalizar la conversación de inmediato. Colgar el teléfono corta el acceso de los delincuentes y reduce el riesgo de caer en la trampa. En ningún caso debe prolongarse la interacción, incluso si la voz al teléfono insiste en resolver el problema rápidamente.

Cómo verificar la historia por cuenta propia

Es clave verificar con la entidad mencionada si existe un error con la cuenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda pregunta clave es: ¿tengo realmente una cuenta o relación con la entidad que dice llamar? Antes de actuar, la FTC aconseja contactar de forma independiente con la empresa o el banco a través de canales oficiales, como la aplicación, el sitio web o el número telefónico que figura en la documentación de la cuenta.

Nunca debe confiarse en los números de contacto que proporciona el propio interlocutor ni en los primeros resultados de internet, porque los estafadores suelen colocar anuncios pagos para posicionar números falsos en los buscadores.

Solo el contacto directo con la entidad, utilizando fuentes verificadas, puede confirmar si existe algún problema real con la cuenta.

Por qué no se debe compartir datos personales, códigos o acceso remoto

Una táctica frecuente de los estafadores consiste en solicitar datos sensibles, como contraseñas, códigos de verificación o incluso acceso remoto a dispositivos.

Compartir acceso a dispositivos o datos personales puede traer peligros para la privacidad digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FTC enfatiza que ninguna institución legítima solicita este tipo de información durante una llamada inesperada. Además, ningún departamento de fraude auténtico pedirá mantener la conversación en secreto.

Asimismo, nunca se debe compartir información personal ni permitir el acceso remoto a teléfono o computadora. Compartir estos datos expone a la víctima a pérdidas económicas y a la posibilidad de que los ciberdelincuentes accedan a otras cuentas.

Qué hacer si una llamada genera dudas o miedo

La sensación de urgencia y miedo es una herramienta de manipulación en este tipo de estafas. Por esta razón, la FTC aconseja buscar apoyo en un amigo o familiar de confianza antes de tomar cualquier decisión.

Se debe mantener la calma y pedir ayuda a amigos o conocidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Compartir la experiencia con alguien externo ayuda a detectar inconsistencias en el relato del supuesto representante bancario o gubernamental.

Conversar con familiares o amigos permite identificar si el mensaje recibido es parte de una estrategia de fraude. Asimismo, consultar con otros puede aportar tranquilidad y facilitar el acceso a recursos oficiales para denunciar el intento de estafa.

Cuál es la mejor forma de protección frente a estas llamadas

La principal defensa es la desconfianza ante cualquier llamada inesperada que hable de problemas urgentes con el dinero. La FTC recomienda mantener la calma, anotar los datos comunicados, colgar y luego verificar la información por vías independientes.

Si la llamada provoca pánico o inseguridad, es preferible interrumpir la comunicación y buscar ayuda antes de tomar cualquier medida. Las instituciones legítimas nunca exigen decisiones inmediatas ni insisten en mantener la conversación en secreto.